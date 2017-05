Gobierno queretano no ejerce 68 mdp gestionados por Antorcha

La Crónica de Chihuahua

24 de mayo, 18:00 pm

Querétaro.- El Movimiento Antorchista queretano exige al gobierno que encabeza Francisco Domínguez la aplicación inmediata de 68 millones de pesos que fueran gestionados por diputados antorchistas.

Jerónimo Gurrola Grave, dirigente antorchista en el Estado, alertó quede no llevar a cabo el ejercicio de los recursos habría la posibilidad de perderlos, por lo que se dijo preocupado, además de dar a conocer que ya fueron gestionados 30 millones de pesos más para el año en curso.

“68 millones de pesos, una cantidad importante que, de no aplicarse, se van a perder y eso lo que nos preocupa a nosotros. Quiere decir que al gobierno no le interesa el bienestar de la gente como dicen, quiere decir entonces que no le preocupa que la gente no tenga agua, luz, drenaje, pavimento, aulas ni nada”.

Gurrola Grave explicó que el gobierno del estado se niega a destinar los dineros por cuestiones burocráticas, en tanto piden a la organización que demuestre que la cantidad antes mencionada existe para después ellos (gobierno estatal), solicitarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual calificó de aberrante.

“Nos piden que les demostremos nosotros que ese dinero lo tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitarlo ellos, pero ellos lo regresaron, porque el dinero ya estaba aquí en la Secretaria de Planeación y Finanzas, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informa que el recurso aquí está”.

El líder antorchista detalló las obras que por la falta del recurso no se han puesto en marcha o bien no se les ha dado continuidad entre las que destacó dijo está “un auditorio en la colonia “Carlos María de Bustamante” con un poquito más de 47 millones de pesos, aulas y laboratorios porque no les podemos estar enseñando Química, Física o Biología en el pizarrón a los muchachos, no podemos enseñarles informática con un proyector, necesitamos que tengan su equipo de cómputo), ahí cuatro millones, así como cuatro millones y medio para el pavimento del camino de Paté a Boyecito en Cadereyta, un millón y medio para terminar la delegación municipal de Boyé, entre otras obras”.

Ante la falta de compromiso por parte del mandatario estatal, Gurrola Grave dijo que Antorcha no bajará la guardia y seguirán firmes con objetivos primordiales que benefician a los queretanos, por lo que no permitirán la pérdida del recurso y sí la voluntad política para ejercerlo los 68 millones de pesos.

