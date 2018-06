¡Gobierno: libera recursos de “Peso a Peso”!, exigen yucatecos

12 de junio, 16:30 pm

Mérida.- Antorchistas de varias comunidades yucatecas se manifestaron ante el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de recursos para la compra de materiales del programa «Peso a Peso» que beneficiaría a más de 5 mil familias.

De los municipios como Peto, Yaxcabá, Valladolid, Tekax, Timucuy, Kanasín, etc., los antorchistas acudieron frente a Palacio de Gobierno para exigir que se liberen los recursos del programa Peso a Peso que promueve la Secretaria de Desarrollo Rural y hasta el momento no ha dado una respuesta positiva a los antorchistas.

Los inconformes fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno, Carlos Sobrino, quien se comprometió a revisarlo con el secretario de Desarrollo Rural, Pablo Castro Alcocer; y la secretaria de Gobierno, Martha Leticia Góngora Sánchez; sin embargo al no recibir una respuesta concreta, los peticionarios anunciaron que se manifestarán en breve por las principales calles de Mérida.

Pável Calderón Sosa explicó que el apoyo consiste en la compra de materiales como tinacos, insumos agrícolas, triciclos, azúcar, etc., al 50% de su costo que entrega el beneficiario; y el otro 50% lo subsidia el Gobierno del Estado; sin embargo, hasta hoy, el Gobierno no ha cumplido con su parte y se teme que ante la llegada de las elecciones y el cambio de nombramientos, el programa no siga en funcionamiento y los apoyos no lleguen a las manos de los solicitantes.

“Lo que necesitamos es que ya se deposite el recurso por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas a la SEDER para que se puedan entregar los fertilizantes, el azúcar, los herbicidas, insecticidas, fungicidas, paquetes para artesanos, tinacos, etc. Todo lo que se ha pagado al 50% no se puede comprar si no aporta la Secretaria de Finanzas, si no aporta la SEDER a los proveedores, la parte que le corresponda para que reciban la gente el producto que tienen pagado”, declaró Calderón Sosa.

Criticó que todos los años, antorchistas tengan que manifestarse para que el Gobierno haga su parte, pues en anteriores ocasiones no se han entregado los apoyos en tiempo.

Cabe mencionar que en semanas anteriores, los antorchistas acudieron a las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Rural para exigir que se liberen los recursos, sin embargo, al no obtener una respuesta positiva, acudieron ante el Gobernador del Estado para que atienda la demanda de miles de familias humildes yucatecas.

Los antorchistas anunciaron que en caso de no entregarse los insumos en el trascurso de la semana, más de 1500 antorchistas marcharaá por las principales calles de Mérida, el próximo lunes 18 de junio para denunciar el incumplimiento y exigir la entrega de los apoyos a las familias que lo necesitan.

