Gobierno de Veracruz abandona obras educativas

Xalapa, Ver.- La promesa de la Secretaría de Educación Pública de crear espacios educativos dignos para los alumnos se ha quedado en el olvido, pues la realidad que enfrenta el país es distinta, la mayoría de las escuelas no tiene drenaje, no tienen agua, carecen de luz eléctrica, sanitarios y en muchos de los casos ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria para la impartición de clases.

Un ejemplo claro de esta situación son la Escuela Primaria “Alfonsina Storni” y el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicados en la colonia 2 de Marzo del municipio de Coatepec.

A decir de la directora del Jardín de Niños, Irais Gisela Zavaleta Alvarado, desde hace dos años los 15 niños que alberga el Jardín se encuentran tomando clases en aulas provisionales y a pesar de que los maestros y padres de familia han hecho lo necesario para mantenerlas en buen estado con el paso del tiempo se han ido deteriorando.

Explicó que a pesar de que ya se han realizado las solicitudes correspondientes ante la Dirección General de Espacios Educativos y de igual forma en el Ayuntamiento de Coatepec, hasta el momento no se ha logrado el apoyo.

Hemos hecho varias solicitudes en Espacios Educativos, ante la Secretaría de Educación y al mismo ayuntamiento, nos dicen que pronto van a retomar nuestras obras, pero en los hechos no hay respuesta alguna”.

Por lo Anterior Zavaleta Alvarado hizo un llamado a la autoridades estatales y federales para que los recursos destinados al sector educativo sean aplicados correctamente y generar estrategias de inversión de infraestructura y equipamiento dirigidas a mejorar las condiciones de las zonas de mayor rezago social.

En pleno siglo XXI aún se estudia en aulas de cartón

Por su parte la directora de la primaria “Alfonsina Storni”, Mirian Conde López, señaló que el deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, la carencia de áreas verdes y los patios pequeños para los recreos e incluso, la falta de higiene en las instalaciones sanitarias son factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de la primaria.

“Los niños trabajan en condiciones no dignas, en condiciones que se contraponen con lo que se marca en la Reforma Educativa, en los tiempos que estamos ya no es para que los niños estudien en pisos de tierra o aulas de lona, lamina y cartón. Nuestros alumnos han tenido infecciones en la piel, respiratorias, esto porque el polvo es lo que prevalece dentro de las aulas”.

Los recursos federales no se han aplican a la educación

Dijo que la escuela fue beneficiada por el programa de “Escuelas al CIEN” con un recurso de 257 mil pesos para la construcción y equipamiento de las aulas, sin embargo, el recurso no fue aplicado al 100 por ciento y la obra actualmente se encuentra detenida y al acudir a Espacios Educativos la única respuesta que les dan es que no hay dinero aún y cuando el presupuesto ya estaba etiquetado.

“La respuesta que dan las autoridades es que no hay dinero, que tenemos que esperar porque no se tienen recursos. Tenemos entendido por parte de supervisión que ese dinero ya se destinó al estado, pero es la hora que no vemos concluido el trabajo, es de un programa federal no es del estado, ese dinero ya se depositó desde hace 2 años, la verdad no sabemos dónde está, quiénes están haciendo el uso o mal uso de esos recursos”.

En ese sentido lamentó el que las autoridades educativas estatales no se apeguen a la reforma educativa y dejen en el abandono y no se hagan cargo de sus propias escuelas, de la irresponsabilidad y desorganización de estas.

Los hechos contraponen a la Reforma Educativa

“Hablan de la evaluación a los maestros, pero primero debieran evaluar a las autoridades para ver si están cumpliendo con sus compromisos con la sociedad en su conjunto”.

“Uno de los aspectos de la reforma educativa habla de la calidad de enseñanza, mejorar las instalaciones y nos preguntamos, dónde está la Reforma Educativa porque miren donde trabajamos”.

Por lo anterior Conde López manifestó que es urgente que se haga una evaluación sobre el trabajo que el gobierno estatal y federal ha venido realizando pues a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ha dado a conocer que el estudiante del siglo XIX debe tener habilidades que lo coloquen a la par de alumnos de otros países, lo cierto es que solventar las carencias tan básicas como la infraestructura de las escuelas es una responsabilidad del Estado, una obligación incumplida hasta el momento.

“Yo creo que deberíamos de empezar a evaluar al gobierno, cómo está funcionando, si realmente está destinando el dinero para la educación, para la enseñanza de calidad, para mejorar las instalaciones educativas. Las autoridades deberían de darse una vuelta en los municipios apartados de la ciudad para que se den cuenta de las condiciones en que estudian mucho niños y jóvenes”.

