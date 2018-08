Gobierno de Mexicali recibe con las puertas cerradas al pueblo

La Crónica de Chihuahua

9 de agosto, 20:27 pm

Mexicali, Baja California.- Antorchistas del municipio de Mexicali se manifestaron en las oficinas que dirige el presidente municipal, Gustavo Vázquez Sánchez, esto luego de que en días pasados exigieran una reunión con dicho funcionario para revisar la lista de demandas que han planteado desde el inicio de la administración, pero que hasta el momento poco caso se ha hecho.

La manifestación que duró más de tres horas frente al palacio municipal, exigió la intervención del munícipe a los planteamientos ya expuestos, entre los que destacan, pavimentaciones, red de energía eléctrica, recolección de basura, agua potable. Y hay más.

En representación de los más de 90 fraccionamientos, colonias, ejidos y de pueblo, el dirigente antorchista en el municipio, Dióscoro Gómez, explicó que han solicitado primero vía oficio, después vía directores de áreas y por último con manifestaciones, una audiencia con el presidente municipal, sin embargo dijo, se ha negado a recibir a los antorchistas.

“Existen fraccionamientos donde es casi un castigo vivir así, sin luz no hay refrigeración, con temperaturas que llegan a los 47 grados es inhumano que se pueda tener a una población en estas condiciones, cuando bien le va a las familias del Valle, llegan las pipas de agua, si no, tienen que ver cómo le hacen para poder tener el vital líquido en sus ejidos, esto es lo que demandamos, no son cosas absurdas, son necesidades primordiales para que se pueda vivir en este municipio”, argumentó Dióscoro Gómez.

Durante el mitin realizado, los manifestantes acordaron realizar una nueva manifestación si no encuentran un diálogo con el presidente municipal, pues señalaron “desde que entró a la administración del municipio solo se han reunido con él en una ocasión y no se han tomado la molestia de atender a las necesidades planteadas”.

