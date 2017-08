Gobierno de EEUU emite alerta de viaje a Chihuahua

**“Los tiroteos entre organizaciones criminales rivales o con las autoridades mexicanas han tenido lugar en calles y espacios públicos en plena luz del día”, señaló el gobierno de ese país.

La Crónica de Chihuahua

22 de agosto, 17:00 pm

Chihuahua, Chih.- El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos se abstengan de visitar las ciudades de Chihuahua, Juárez, Ojinaga, Palomas, Nuevo Casas Grandes, y para las Barrancas del Cobre, y si lo hacen, hacerlo bajo determinadas restricciones.

En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos “del riesgo de viajar a ciertas partes de México debido a las actividades de las organizaciones criminales en esas áreas”.

“Los tiroteos entre organizaciones criminales rivales o con las autoridades mexicanas han tenido lugar en calles y espacios públicos en plena luz del día”, señaló el gobierno norteamericano.

Respecto al estado de Chihuahua, Estados Unidos incluyó a Chihuahua, Juárez, Ojinaga, Palomas, Nuevo Casas Grandes y Barrancas del Cobre.

En la alerta, se recomienda conducir sólo por el día. Las especificaciones para cada ciudad son las siguientes:

Ciudad Juárez: Tenga cuidado en todas las áreas. El personal del gobierno de los Estados Unidos está prohibido viajar después de la oscuridad al oeste de Eje Juan Gabriel y al sur del bulevar Zaragoza. Aplazar viajes no esenciales a las áreas al sureste del bulevar Independencia y la región de Valle de Juárez.

Dentro de la ciudad de Chihuahua: Aplazar viajes no esenciales a los distritos de Morelos, Villa y Zapata, donde el viaje del personal del gobierno de los Estados Unidos está restringido.

Ojinaga: Viaje a través de la carretera 67 de los Estados Unidos hasta el puerto de entrada de Presidio, Texas.

Palomas y la región de Nuevo Casas Grandes / Paquime: Use la carretera 11 de los Estados Unidos a través del puerto de entrada de Columbus, Nuevo México.

Nuevo Casas Grandes: Se prohíbe al personal del gobierno de los Estados Unidos viajar fuera de los límites de la ciudad después de oscurecer.

Barrancas del Cobre y otras áreas del estado de Chihuahua: los ciudadanos estadounidenses deben aplazar los viajes no esenciales.

