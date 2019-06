Gobierno de AMLO no hace nada para combatir la pobreza y desigualdad: Aquiles Córdova, líder antorchista

**López Obrador será castigado por el pueblo que lo llevó al poder. **Antorcha se podría convertir en partido político y lanzar un candidato para elecciones federales.

Puebla, Pue.- El gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no está haciendo nada para combatir la pobreza y desigualdad que son los principales problemas de México, aseguró Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, ante 10 mil mexicanos que se reunieron en Tecomatlán, Puebla, para conmemorar el 6 de junio, Día los Mártires Antorchistas; “López Obrador será castigado por el pueblo, el mismo que lo llevó al poder; y, entonces la opción ya no es ir para atrás con los demás partidos, la opción es el futuro y así lo registran los hechos, la realidad y la historia que están empujando para que Antorcha juegue su papel de verdadero líder del pueblo y conquiste el poder político para acabar con la desigualdad en México”.

En su discurso, tras hablar sobre los partidos políticos y las organizaciones sociales dijo que estos desaparecen por dos razones; primero, porque sus integrantes no cumplan con el deber que se han trazado, pues los partidos “existen porque son herramientas de cambio, progreso social y transformación"; y, segundo, los partidos cuando ya no son socialmente necesarios, es decir, que hayan alcanzado ya los objetivos y que por tanto ese partido deja de tener razón, morirá aunque sus miembros griten que lo van a defender.

Así, señaló que Antorcha, al rendir homenaje a sus muertos y gritar la consigna de: “Antorcha Campesina tiene que existir y la defenderemos hasta morir”, es porque los objetivos que se han propuesto son verdaderos y necesarios para la gente humilde, y la lucha que ha iniciado está bien planteada que al llegar éxito va a beneficiar a la sociedad; en este sentido Antorcha no va a morir, porque está teniendo éxito y raigambre entre la población. “Lo que hemos alcanzado hasta ahorita no es todo; lo que cambiará la suerte del pueblo está en el futuro y ese futuro es el Movimiento Antorchista defendiendo a los más necesitados para que su vida sea menos dura; la meta última de Antorcha es conquistar, con el apoyo del pueblo, el poder político de la nación y desde ahí cambiar la situación de pobreza y desigualdad”. Antorcha va a vivir, lo quieran o no sus enemigos, porque el pueblo la necesita para hacer menos difícil su vida en estos tiempos, para cambiar el país mañana y hacer una patria próspera, competitiva y generosa con sus hijos, sobre todo los más necesitados.

En ese contexto, Aquiles Córdova criticó la política del actual gobierno morenista y dijo que estamos viviendo momentos complicados y de engaños pues, se cree que la felicidad llegó con Obrador y su partido, algo totalmente falso; el peligro existe, es real y los antorchistas lo tenemos que evitar. Recordó que antes y durante la campaña electoral, el antorchismo advirtió a los mexicanos de que no se votara por el actual presidente, porque estaba y está equivocado y desconocía e ignoraba los problemas que hoy ya se han vuelto más graves. “Antorcha ya había dicho que los problemas del país son la pobreza, la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza nacional.”

En México y en el mundo, el gobernante que realmente quiera acabar con la problemática de su país tiene que combatir la pobreza y la desigualdad y tiene que decir cuáles van a ser sus políticas económicas y sociales y cómo las va a realizar; la violencia, inseguridad, falta de salud o vivienda tienen sus raíces en la pobreza. Cuestionó también las acciones de AMLO y dijo que lo único que ha hecho para combatir la corrupción es bajar los salarios de mucha gente, despedirla y quitarle su trabajo; “el gobierno de Morena ha lanzado mucha gente a la calle, suprimió guarderías, comedores comunitarios, el “Seguro Popular” y terminó con el programa “Prospera”, todo eso va contra la gente pobre a la que dijo que ayudaría”.

Aquí recordó que las verdaderas formas para combatir la pobreza son: cambio de política fiscal, reorientación del gasto social hacia el pueblo, creación de empleo para todos y pago de salarios dignos y bien remunerados; esta es la manera de combatir la pobreza. El problema principal de AMLO es que no entiende la economía de México y del mundo, y tampoco sabe qué fuerzas políticas se mueven ni que tan grandes y poderosas son y cómo hay que enfrentarlas; “el verdadero problema de Obrador no es que sea un hombre de mala fe o mentiroso; su problema es que ignora muchísimas cosas que necesita para gobernar”. Así, el líder de la organización social más grande de México, con cerca de tres millones de agremiados, mencionó que a López Obrador lo va a castigar la sociedad mexicana y que el pueblo ya le está dando la espalda como sucedió en las recientes elecciones en Puebla, donde la gente ya no salió a votar.

Por otro lado aseguró que Antorcha tiene la tarea de organizar al pueblo y llegar al poder para cambiar la situación del país en favor de todos los mexicanos. El pueblo que se está desanimando y decepcionando con el gobierno morenista y de los anteriores partidos tiene que ver hacia adelante, hacia el futuro, “Antorcha les dice: vengan conmigo yo los llevaré hacia ese futuro, nosotros somos el verdadero representante de sus intereses. La hora de Antorcha se acerca.”

Por último remarcó que la historia está llamando con urgencia a que el pueblo se organice y eduque, y aunque Antorcha no se muere de ansias por tener un partido, los hechos, la realidad y la historia están empujando a que juegue su papel de verdadero líder del pueblo. “Este homenaje del Día de los Mártires Antorchistas no es igual a los anteriores, este se da en un momento histórico de gran trascendencia para Antorcha y para México porque se está decidiendo el destino de la patria para muchos años y en ese reto histórico el deber más grande es sacar a México del desastre por donde lo está llevando Morena y el otro peligro, aún latente, de regresar a los viejos partidos.

