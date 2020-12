Fuerza Guerrerense exigió al gobierno federal corrija las irregularidades en programas del campo

**Exigieron que se aclaren de qué manera se han invertido los, por lo menos, 17 mil millones de pesos de los programas Producción para el Bienestar y el de Precios de Garantía.

La Crónica de Chihuahua

15 de diciembre, 11:08 am

enfoqueinformativo.mx/

Juan José Romero

Chilpancingo, Gro.- En conferencia de prensa, líderes del colectivo de organizaciones sociales Fuerza Guerrerense que el gobierno federal corrija las irregularidades en los programas del campo. Exigieron además que se aclaren de qué manera se han invertido los, por lo menos, 17 mil millones de pesos de los programas Producción para el Bienestar y el de Precios de Garantía.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Reyes Campos dijo que afortunadamente hay una buena producción de frijol, sorgo y ajonjolí, a pesar de que el programa federal de Producción para el Bienestar (que antes era Procampo) no ha dispersado el recurso de apoyo a los campesinos a través de las tarjetas bancarias “y hay una serie de irregularidades porque están entregando vals que son canjeables al portador, cuando los recursos deberían ser depositados directamente a los productores”, expuso.

Agregó qué hay beneficiarios que no han recibido ese apoyo a pesar de estar en los listados ya aprobados, de los más de 9 mil millones de pesos del programa federal Bienestar para el Campo en favor de 198 mil productores de Guerrero.

Otro programa cuestionado por el dirigente campesino, fue el de precios de garantía, que tiene etiquetados más de 8 mil millones de pesos para 2020, pero a 17 días de que concluya el año no se han abierto las ventanillas, cuando hubo un compromiso de la federación de abrirlas desde noviembre.

Explicó también que o han un manejo claro en los 54 centros de acopio de granos básicos dispersados en el estado, que para 2021 serán solo 30, es decir que serán menos los beneficiarios que van a poder vender su grano a la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Segalmex), por lo que “pedimos al gobierno federal que reciba el grano de los guerrerenses, que haya la garantía de pagarles por su producto a los campesinos y se reviven los padrones porque hay beneficiarios los que supuestamente ya les pagaron y hemos demostrado con documentos que no es así”.

Al delegado estatal del gobierno federal, Iván Hernández, le pidieron que hable con la verdad en sus declaraciones, porque dijo a la prensa que la UNTA está molesta porque no les rentan sus doblegas, cuando esta organización se las prestó sin solicitar renta a cambio, y solo les pidió que fueran considerados en los padrones los productores locales, además le pidió aclarar el manejo de 3 mil millones de pesos de recursos que ya investiga la Auditoría Superior de la Federación.

En su oportunidad, Evencio Romero Sotelo, líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos también reclamó que las secretarías del Bienestar, de Desarrollo Rural y de Comunicaciones y Transportes recientemente tuvieron que regresar más de 460 mil millones de pesos a la tesorería de la federación que no se ejercieron.

“Y de acuerdo a la Ley de Austeridad le corresponde al Jefe del Ejecutivo determinar a qué programa lo van a reasignar. Y no se gastaron porque los productores no saben acceder a través de las plataformas digitales y además están desmanteladas las oficinas del gobierno federal en Guerrero. No es un ahorro, es una desorganización e irresponsabilidad de ese nivel de gobierno”, mencionó el líder campesino.

Lamentó que en Iguala estén cerradas las bodegas de Segalmex y los campesinos no tengan oportunidad de vender su maíz, de lo que se han aprovechado los acaparadores y de mil pesos que antes se les compraba la tonelada de maíz, hoy la tengan que vender a 3 mil pesos, “¿eso es primero los pobres, apoyos par salir dela pobreza, su cuarta transformación?”, cuestionó Evencio Romero.

Mientras, José Juan Bautista Hernández, dirigente de la Organización, Antorcha Campesina, coincidió con sus compañeros “en que el gobierno federal les miente a los campesinos, porque no se les está ayudando”, sobre todo porque primero les dijeron que les comprarían su producción en octubre, luego que en noviembre, y no fue así. “Y ahora dicen que en enero, pero ya los productores están pagando la renta por el almacenamiento y no es justo que eso no lo analicen los funcionarios federales”.

Insistió en una reunión con el delegado del gobierno federal, pero que no los ha atendido, y menos han ido a visitar directamente a los campesinos afectados, “y no se vale que solo les den falsas esperanzas a los productores guerrerenses”.

Finalmente, los integrantes de Fuerza Guerrerense, anunciaron protestas más radicales con los campesinos para que las autoridades federales les hagan caso y atiendan las demandas de los productores de la entidad suriana.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---

Publica tu opinión aquí: ¿Quién es usted? Su nombre Su dirección de correo electrónico Su mensaje Texto de su mensaje (obligatorio) Este formulario acepta atajos SPIP [->url] {{negrita}} {cursiva} <quote> <code> código HTML <q> <del> <ins> . Para separar párrafos, simplemente deje líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :