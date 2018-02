Fue 2017 el año más alto en homicidios de mujeres

**El año pasado cerró con 222 homicidios dolosos contra ellas y de esos casos, 70 fueron tipificados como feminicidios. Y ya son 11 en lo que va de 2018

La Crónica de Chihuahua

12 de febrero, 10:00 am

Miguel Chavarría/ El Diario

Chihuahua.- El nivel de asesinatos de mujeres tocó en 2017 el punto más alto en los últimos cinco años en el estado, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.

El año pasado cerró con 222 homicidios dolosos contra ellas y de esos casos, 70 fueron tipificados como feminicidios.

Datos de la FGE entregados a través de la Plataforma de Transparencia con el número de folio 010572018, indican que el 90 por ciento de los feminicidas aún no han sido detenidos; sólo siete presuntos implicados fueron presentados ante un juez. “Desafortunadamente no se vislumbra una mejoría porque no hay ni siquiera una estrategia determinada en la cual podamos confiar que se va a atender este problema. Mientras siga la llave abierta, seguirá el agua corriendo. El Estado no ha hecho nada por cerrar esa llave, por prevenir. Con pláticas el hambre no se quita, con pláticas no se acaba la violencia”, dijo Norma Ledezma, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas.

Ledezma explicó que las políticas de prevención del delito del feminicidio que actualmente existen son insuficientes debido a un déficit de ministerios públicos y policías.

“La política que se tiene para el rubro de las mujeres es demasiado pequeño para un problema tan grande. No conozco un plan para atender al Estado en prevención efectiva.

Un proyecto de prevención debe verse reflejado en programas de 10 años”, expuso la activista y abogada.

En el 2013 hubo 131 feminicidios, y a partir de ahí el número de víctimas fue cuesta abajo. Sin embargo, desde hace tres años la tendencia de asesinatos remontó a la alza.

“Las buenas voluntades no son suficientes si no tienes el recurso. La impunidad es un mensaje. Si no tienes la capacidad para hacer que la Fiscalía sea suficientemente efectiva, un juez no será efectivo al sentenciar a un culpable”, comentó Ledezma.

De acuerdo con datos de la FGE, las víctimas del feminicidio en el 2017 se concentraron en tres municipios: Ciudad Juárez fue el municipio donde hubo más delitos registrados, con un total de 39; seguido por Chihuahua, con 18 víctimas, y Cuauhtémoc, con seis mujeres asesinadas el año pasado.

El “agente vulnerante” que claudicó con la vida del mayor número mujeres, según la FGE, es desconocido o está clasificado como “otro”.

Sin embargo, las armas punzocortantes fueron el instrumento que más feminicidas utilizaron para asesinarlas.

En Ciudad Juárez fueron 12 las muertas por este método, mientras que en Chihuahua fueron cuatro las víctimas.

Las causas de muerte, el estado civil, la escolaridad y/o ocupación de estas mujeres al ser asesinadas también está clasificada como “sin información”. Sin embargo, la FGE aseguró que la mayoría de sus cadáveres fueron hallados en la vía pública o en casa habitación.

En el caso de Chihuahua, ocho de las víctimas fueron halladas en casa habitación, cinco en lugares despoblados, dos en hospitales, y el resto distribuido entre hallazgos en la vía pública, caminos vecinales y carreteras.

En el estado, las mujeres dentro del rango de los 25 a 29 años de edad fueron las más afectadas por los feminicidios, con un total de nueve casos; seguido por las menores de edad y del período de 35 a 39 años, con ocho asesinatos en cada categoría.

“Aún el 2018 no tiene un horizonte donde se vea que en Chihuahua amanece, al menos para las mujeres. El presupuesto etiquetado para los delitos de género está muy por debajo de lo que se le da a otras fiscalías.

“Tiene una política pública simulada. Chihuahua sigue sedienta de una justicia tan anhelada y tan lejana”, finalizó Ledezma.

De hecho, en lo que va del año ya se han registrado 11 feminicidios en el estado.

Radiografía de ataques

* 222 homicidios de mujeres en 2017

* 11 en lo que va de 2018

Top 10

1. Juárez 96

2. Chihuahua 50

3. Cuauhtémoc 13

4. Gpe. y Calvo 12

5. Jiménez 6

6. Parral 6

7. Madera 4

8. Aldama 4

9. Guerrero 4

10. Ojinaga 3

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---