Folclor y ritmo en festejo de istmeños por 14 años de lucha antorchista

22 de enero, 17:00 pm

Matías Romero, Oaxaca.- Miles de campesinos, colonos, amas de casas y estudiantes se dieron cita en las canchas de béisbol del estadio ferrocarrilero ubicado en Matías Romero, para festejar su décimo cuarto aniversario, años que han sido de lucha, gestión y resultados en la región.

Entre consignas y aplausos fueron bien recibidos: Juan Manuel Celis Aguirre, diputado federal por el estado de Puebla ; Gabriel Hernández García, dirigente estatal de Antorcha en Oaxaca; Rolando Reyes Lázaro, dirigente Antorchista de los istmeños, e integrantes de la dirigencia estatal de Antorcha en Oaxaca

Al inicio de este evento, Gabriel Hernández García dio la bienvenida al público asistente: «Hace aproximadamente catorce años, el 27 de diciembre del 2003, en la colonia Cuauhtémoc perteneciente al municipio de Matías Romero, fundamos el primer grupo de Antorcha Campesina. No debimos haber reunido más haya de 28 campesinos con lo que nos reunimos por primera vez y resulta más que claro que, de entonces a la fecha pasamos de 28 a casi 15 mil estamos reunidos el día de hoy. Como puede verse, la diferencia es enorme y no solo en crecimiento cuantitativo si no también en los resultados que el Movimiento Antorchista ha dado a toda esta región norte del Istmo, pues hemos gestionado en obras menores más de 93 millones de pesos.»

Pero además agregó que hay obras de alto impacto que benefician no solamente a los antorchistas, y que con recursos federales, gestionados por los diputados antorchistas se han gestionado para beneficio de toda la población dentro de las que resaltan: la pavimentación con carpeta asfáltica de la carretera Paso real-Santa Ana, con una inversión superior a los 15 millones de pesos; la pavimentación con carpeta asfáltica que va de Matías Romero a la población de Septune con un monto de 14 millones de pesos; la construcción el puente sobre Río Azul y el techado de la plaza municipal en la colonia Cuauhtémoc de Matías Romero con costo de 10 millones de pesos. Cifras que arrojan un monto de 46,800,000.00 y sumadas a las indicadas anteriormente arrojan una suma de 140,089,142.00; frente a dichos resultados hay que tomar en cuenta que Antorcha no tiene el poder municipal, estatal, ni federal; todo lo hemos logrado con gestión, trabajo y lucha, expuso Gabriel Hernández.

El evento culminó con un banquete cultural presentado por jóvenes del Grupo folclórico de Matías Romero, quienes presentaron a los asistentes canto y bailes «Flor de piña», «Así es mi tierra jarocha» y «Calabaceados».

