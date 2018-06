Firman Ayuntamiento de Hermosillo y Antorcha acuerdos de obras y servicios

**El documento contiene compromisos en la construcción de obras y dotación de servicios para diferentes colonias y poblaciones del municipio.

La Crónica de Chihuahua

17 de junio, 18:47 pm

Hermosillo, Son.- El Ayuntamiento de Hermosillo firmó una minuta de acuerdos con el Movimiento Antorchista de Sonora, que contiene compromisos en la construcción de obras y dotación de servicios para diferentes colonias y poblaciones del municipio, informó Bernardino Domínguez Cruz, dirigente estatal de la organización popular.

En el acuerdo, aprobado por el secretario del Ayuntamiento, Julio Ulloa Girón, se especifican los tipos de obras y servicios para cada una de las más de 40 colonias cuyas demandas ingresaron en esta ocasión, así como los tiempos en que se iniciarán y otros detalles. “Aún nos quedan pendientes muchas demandas sociales de diversas colonias y poblaciones que requieren también de urgentes soluciones y de otras que recientemente se acercaron a Antorcha, pero eso no significa que no las enarbolaremos: nos organizaremos para hacerlo: Antorcha no discrimina a los que luchan”, explicó Domínguez Cruz.

Entre las acciones comprometidas por la autoridad civil destacan obras de agua potable, pavimentaciones, techumbres para escuelas y espacios cívicos, reparación de alumbrado público, jornadas médicas, realización de 15 proyectos ejecutivos para diferentes obras y 12 para comedores comunitarios, acciones de vivienda, cuartos rosas y otras con las que se verán beneficiados los grupos antorchistas que se han mantenido luchando, detalló Bernardino Domínguez.

Como testigos del acuerdo y participantes de las negociaciones, se encuentran Fernando Ramos, enlace del Ayuntamiento con Antorcha, así como Xóchit Alaya Diego y Javier Valenzuela García, miembros del Comité Estatal de la organización.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---