Exigirá Antorcha la destitución del edil de Ciudad Hidalgo

**Para que se hagan las investigaciones necesarias para esclarecer el atentado que sufrió el dirigente antorchista Víctor Gaytán Reyes en esa población

La Crónica de Chihuahua

13 de febrero, 17:30 pm

Morelia, Mich.- Solicitará Antorcha al Congreso del estado de Michoacán la destitución de Rubén Padilla Soto como edil de Ciudad Hidalgo, para que se hagan las investigaciones necesarias para esclarecer el atentado que sufrió Víctor Gaytán Reyes en esa población; así lo informó Omar Carreón Abud, dirigente estatal.

El próximo miércoles Antorcha va a marchar al Congreso del estado y va a exigir que se le separe del cargo hasta que se concluyan las investigaciones, añadió, luego de recordar los acontecimientos ya denunciados por su organización en días pasados.

Enfático, ante cerca de seis mil antorchistas del oriente de Morelia, reunidos en la plaza Valladolid este domingo, 12 de febrero de 2017, agregó que están exigiendo al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal “que nos digan quién fue, quién accionó las armas y quién dio las órdenes; no podemos creer que no se sepa, que no se conozcan estos acontecimientos en el Estado”. Y recordó las palabras de Leonardo Da Vinci: “El que no castiga la maldad, invita a que se haga”.

En el evento masivo, el líder de la organización popular más numerosa de Morelia hizo pública también la próxima gran concentración que realizará el antorchismo michoacano: el próximo 23 de abril, en memoria de Wenceslao Victoria Soto, con motivo del XXVI aniversario luctuoso del fundador del antorchismo en Michoacán.

El lugar de concentración será el estadio Venustiano Carranza, de la unidad deportiva “Ejército de la Revolución” a una hora inusual, hecho que será histórico y será un indicador de la diferencia política de esta organización: será a las siete de la mañana, calculando que para las 10 am ya habrá concluido.

En su turno, el dirigente del Comité Seccional de Morelia Oriente, Rodolfo Lemus, informó que desde que se hizo cargo de este sector, “logramos 32 millones de pesos en demandas de alto impacto, como agua, drenaje, luz, pavimentación, también en infraestructura educativa y cultural. En el renglón salud promovimos tres proyectos de clínicas orientadas a centros de población de escasos recursos y ubicadas a grandes distancias, como las colonias Misión del Valle, Verónica López y la comunidad de La Aldea. Resaltó la lucha que dieron en favor de los niños contra el cáncer al apoyar a sus padres, al darle continuidad a la aplicación de seis millones de pesos para la construcción del albergue pues viven en un campamento insalubre a un lado del Hospital Infantil.

Predijo Lemus que se proyecta crecer a ocho mil antorchistas en este sector de Morelia a fines de marzo, a través del programa de su organización denominado “1x1x1”, esto es, un antorchista organiza a una persona más en el transcurso de un año.

El evento estuvo engalanado, como ya es costumbre por esta organización, con artistas de alta calidad. El niño Diego Carrasco conmovió a la audiencia con la poesía Las manos feas, de Rabindranath Tagore; el joven Demetrio Florentino cantó Noche de Luna, de Gonzalo Curiel, y el Ballet Folclórico Estatal de Michoacán ejecutó Bailes del Norte, que dejó gratamente impresionada a la multitud.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---