Exigimos que las autoridades educativas de Chihuahua se pongan de parte de las comunidades escolares

22 de abril, 16:21 pm

Lenin Nelson Rosales Córdova

En México vivimos en una sociedad así, la pobreza aumenta día a día, y los trabajadores del país, al ver que no existen soluciones a sus necesidades más apremiantes y que los gobiernos han hecho oídos sordos durante mucho tiempo, se desesperan. En el tema educativo, es evidente que las estrategias implementadas por el gobierno federal a través del programa Aprende en Casa en tiempos de pandemia, o las autoridades educativas estatales, han servido de muy poco.

La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 2020 del INEGI, expuso que 2.9 millones de personas no se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021, por falta de recursos económicos, y otros 2.3 millones por cuestiones relacionadas con la pandemia; de ese total, 3 millones corresponden al nivel básico: preescolar, primaria y secundaria. Los autores creen que las clases a distancia no funcionan, los tutores se quedaron sin empleo o porque no cuentan con computadoras o equipo para conexión a internet, y esto es únicamente hablando de las personas (5 a 29 años de edad), sin contar que el gobierno no ha dado cifras de aquellos que han ido perdiendo comunicación con sus docentes.

Ahora se pretende regresar a clases sin las condiciones necesarias, sin haber aplicado la vacuna a todos los estudiantes para garantizar sus vidas. Pero a esto hay que agregar que las condiciones materiales de las aulas -de por si ya con escasos materiales didácticos, como computadoras de mesa, laptops, aparatos de aire acondicionado, sin agua, sin ninguna seguridad- muchas de las aulas de nivel básico y medio superior han sido victimas del vandalismo sin que las autoridades den alternativas de solución.

A solicitud de varias instituciones que se han acercado a Antorcha Magisterial para unirse y dar la lucha por la recuperación de estos materiales que han sido robados al hacer la solicitud a las autoridades, con la responsable, la Dra. Myrna Rodríguez Zaragoza, directora de Educación Básica, y Mtro. Héctor Alejandro Navarro, jefe del Departamento Académico de Educación Secundaria, su reacción inmediata fue llamar a los implicados de cada institución de nivel básico para amedrentarlos y amenazarlos con que, si no lo hacían de manera institucional, serian removidos de sus cargos o hasta de perder su trabajo ¿Dónde quedan las libertades establecidas en nuestra Carta Magna?

Este tipo de personajes deberían ser destituidos de su cargo de manera inmediata, ya que por varios medios las solicitudes de estas demandas se han hecho ante dichas dependencias, sin que hasta el momento hubiera una repuesta concreta. Al momento de presentar la solicitud, se dan a la tarea de revisar escuela por escuela, y eso todavía argumentado que ellos serían los que deciden las prioridades de lo que ellos creen, y no lo que realmente cada institución necesite. Por eso, padre de familia, alumnos, solicitamos toda su solidaridad ante este tipo de funcionarios que, de manera tan arbitraria, pretenden seguir en el poder para seguir manipulando las necesidades de las instituciones a su libre albedrio. Hacemos un llamado al gobierno del estado de Chihuahua para que se respeten las garantías individuales de cada ciudadano.

