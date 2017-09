¡Exigimos alto a las calumnias contra Antorcha y que se construya el Preescolar y el Bachillerato en Valle Real!

**Los vecinos de la colonia, los maestros, padres de familia y alumnos de la Unidad Educativa Valle Real, queremos hacer pública nuestra postura y desmentir la versión calumniosa de los políticos “priistas” que ahora se ponen obsequiosos con el PAN.

11 de septiembre, 21:00 pm

A la opinión pública de Puebla:

En un desplegado reciente, los grupos políticos “San Mateo” y “Atlixco Unido”, que aglutinan a personas adineradas en Atlixco, lanzaron una “protesta” pública por los hechos violentos que se suscitaron el día martes 29 de agosto en el fraccionamiento Valle Real, cuando el director de Seguridad Pública arremetió a golpes contra un ciudadano que impedía que la dirigente del Movimiento Antorchista en el municipio fuera golpeada y jaloneada por otros trabajadores del ayuntamiento panista durante un evento que encabezaba el presidente municipal.

Sin tener conocimiento preciso de los hechos ni nada qué ver en el asunto, los grupos políticos priistas culpan de los “hechos violentos” a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) y al Movimiento Antorchista con una pobre y distorsionada narración de lo sucedido el día 29 de agosto, para limpiarle la cara al PAN. Utilizando mentiras y acusaciones que no pueden probar, lanzan una diarrea de odio en el desplegado y se suman al PAN para atacar a una organización que lo único que pide es la construcción de un preescolar y un bachillerato para que los niños puedan estudiar adecuadamente en la Unidad Educativa Valle Real, construcción a la que se oponen el presidente y algunos vecinos cegados por la ignorancia.

Dado que no estamos de acuerdo con las acusaciones contra Antorcha, los vecinos de la colonia, los maestros, padres de familia y alumnos de la Unidad Educativa Valle Real, queremos hacer pública nuestra postura sobre el problema y desmentir la versión calumniosa de los políticos “priistas” que ahora se ponen de tapete para que pase el ayuntamiento panista.

Primero. Los grupos “San Mateo” y “Atlixco Unido” son vulgares difamadores. Rechazamos todas las acusaciones que en el desplegado se hacen contra el Movimiento Antorchista. No las refutamos porque el lector inteligente habrá notado que, en ningún caso, los amanuenses se molestaron en probar sus acusaciones. Por ello, los vecinos, maestros y estudiantes que firmamos este escrito los retamos a que aporten pruebas que le den sustento a sus denuncias contra Antorcha. Si no lo hacen quedarán como vulgares difamadores que le hacen el trabajo sucio al PAN, que ha de pagar muy bien por sus pésimos servicios de ganapanes.

Segundo. La violencia la desató el ayuntamiento panista. Los verdaderos autores de la violencia del día martes 29 de agosto en Valle Real tienen nombre y apellido: el Director de Seguridad Pública, Javier Castillo, y la Directora de Gobernación, Nohemí Macuil. Hay algunos otros funcionarios menores involucrados a los que no mencionamos para ahorrar espacio. ¿Cómo lo probamos? Con los videos que los medios de comunicación atlixquenses publicaron. Ahí es claro el jaloneo y hostigamiento que hace Nohemí Macuil contra la dirigente Alba Córdova Campos y el jaloneo de Javier Castillo contra otro antorchista. Cualquiera que dude de lo que decimos los puede ver en Internet.

Tercero. Pedimos educación: la construcción de un preescolar y de un bachillerato. El problema se originó porque la mañana del 29 de agosto, el presidente municipal de Atlixco se dispuso a iniciar la construcción de un parque de juegos en un terreno destinado a la edificación del preescolar y el bachillerato de la Unidad Educativa Valle Real. Empecinado en negar educación de calidad a los pequeños y jóvenes, el ayuntamiento se montó en sus cuatro y no hubo poder humano que lo convenciera de la justeza de nuestra demanda. Ésa fue la razón de la inconformidad de nosotros, que también somos habitantes de la colonia y tenemos derecho a que nuestros hijos se eduquen. Nuestra petición al edil es que se construya el parque en otra parte del terreno, que es bastante grande como para alojar a las dos construcciones; y todos quedaríamos contentos. Pues no, en los adictos al edil panista impera la intolerancia propia del oscurantismo medieval.

Hace siete años, los vecinos del Fraccionamiento Valle Real, representados por nuestra mesa directiva legalmente electa, solicitamos a Antorcha ayuda para la edificación de varias escuelas populares, porque en la zona se carecía de ellas. Para hacer realidad esto, se donó un terreno en el que se construyeron la primaria y la secundaria. Pero aún hace falta construir el preescolar y el bachillerato; los niños y jóvenes toman clases en aulas que pretendemos mejorar. Al Centro Escolar actualmente acuden 502 hijos de antorchistas y no antorchistas. El acuerdo con el ayuntamiento de José Luis Galeazzi fue que el terreno donado se utilizaría para completar las aulas. Pero una minoría de vecinos “convenció” al edil para realizar el parque, y éste accedió de muy buena gana.

Cuarto: El ayuntamiento niega el derecho a la educación. La única conclusión lógica es que el presidente municipal violó los acuerdos que estableció con nosotros para la construcción de la escuela. De esta forma, le niega el derecho a la educación básica a los niños de Valle Real, con lo que, dicho sea de paso, está violando el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana.

Quinto: Quienes acusan a Antorcha son un rancio grupito de vividores. Todos los atlixquenses saben muy bien que los grupos priistas “San Mateo” y “Atlixco Unido” son los más conspicuos representantes del viejo cacicazgo en la zona, cuyo objetivo es frenar al pueblo pobre organizado, porque la unidad popular representa que su poder se vea seriamente mermado. Y se sabe que a esos políticos nadie los sigue, como quedó demostrado en la reciente elección del Comité Directivo Municipal del PRI cuando convocaron a todos a “frenar a Antorcha”. Nadie les hizo caso e hicieron el ridículo en las votaciones perdiendo 10 a 1. Ahora quieren quedar bien con el ayuntamiento panista; por eso se suman a la postura medieval de negar a los niños atlixquenses la educación básica.

Por todo ello, los vecinos de Valle Real reafirmamos nuestra postura de que se construya el preescolar y el bachillerato de la Unidad Educativa. Es justo, necesario y urgente.

¡Exigimos educación para nuestros hijos!

¡Alto a las calumnias contra Antorcha y la FNERRR!

Atentamente,

Vecinos del Fraccionamiento Valle Real

Damián Almonte Ramírez, María Asunción Hernández Cortez, Adela Calderón Osorio, Adriana Corona Torres, Adriana Romero, Adriana Rubí Osorio, Alba Cadena De Alba, Alberto Rojas Rosas, Alejandra González Hernández, Alejandra Margarita Morales Cruz, Alejandrina De La Rosa Hernández, Alejandro Rodríguez Mateos, Alejandro Torres Ortiz, Alexis Argenis León Gerónimo, Alicia Espinoza Merino, Alicia Martínez, Alicia Ramos Escobar, Alma L. Romero Tepayotl, Alma Montes Hernández, Amelia Rangel Morales, Ana Cecilia Hernández Xolet, Ana Karen Xelhua Hernández, Ana Laura Carita Gámez, Ana Laura Salmerón Sandoval, Ana Laura Jiménez Castillo, Ana Lilia Coyot Ximil, Ana Victoria Páez Castro, Ana Zárate Morales, Anacelia Soriano Hernández, Anahí Colotl López, Anahí Payan Solís, Anahí Pérez Corona, Analid Tapia Lozada, Anastacia Jiménez Ochoa, Anayeli Rodríguez Espinoza, Andrea Pararada Balcon, Ángel De Jesús Serrano Valle, Ángel Guevara Aguilar, Angélica Estefanía Sánchez Rodríguez, Angélica Flores García, Angélica Muñoz Aguilar, Angello Serrano Valle, Apolonia Pacio Chantes, Araceli Castillo Osorio, Araceli Moranchel Fiscal, Aracely Jacome Martínez, Ariana Bernal González, Ariana Cabrera Isidoro, Armando Munguía Mota, Armando Tapia Ximil, Arturo Gayosso, Arturo Munguía Mota, Arturo Munguía Mota, Aurelia Maldonado Ortega, Aurora Caamaño, Aurora Pérez Teutle, Avelino Meneses Clave, Baruch David Pérez Ibarra, Belen Olivares Varela, Belén Olivares Varela, Bernardino Flores Xixinatl, Berta Doralia Briones Gutiérrez, Biliulfo Montes Varela, Blanca Estela Martínez, Blanca Estela Rodríguez, Blanca Estela Torres Lima, Blanca Martínez Ángel, Blanca Soto, Braulio Julián Fernández, Brenda Adriana Saucedo Ruiz, Brenda Juárez Cabrera, Buenaventura Ahuehuetl Valencia, Candelaria Cruz Gómez, Candelario Lozada, Cándido Morales Díaz, Cándido Tapia Jiménez, Caritina Gabriel Gómez, Carlos Alberto León Escayola, Carlos Grande Ximil, Carlos Romero Jiménez, Carlos Tapia Cielo, Carmen Ochoa Téllez, Carmen Santiago Díaz, Castillo Escalante, Cecilia Sánchez Pérez, Cinthya Rodríguez, Cleotilde Romero Chanez, Concepción de Jesús, Concepción Ibarra, Concepción Ibarra Rendón, Concepción Téllez Mota, Concepción Vivaldo Bonilla, Cristabel Padilla Medina, Cristian Jonathan García Martínez, Cristian Reyes Orta, Damaris Lizbeth Quiroz Cuatle, Damián Serrano Coyote, Dánae Rivera Ríos, David Hernández Lino, Diana Canudas Pérez De León, Diego Serrano Ramírez, Dinorah Hernández Ríos, Dolores Alonso Sánchez, Dulce E. Reyes Orozco, Edissa Candelaria Nexticapan, Edissa Velázquez García, Edith Moreno Herrera, Elia Gabriel Grande Flores, Elia Gómez Sánchez, Elisabeth López Romero, Elizabeth Eustacia Torres, Elizabeth Rivera Morales, Elvira Medina Sánchez, Emilio Molanco, Emma Edith Guerrero Gutiérrez, Erika Patiño Luna, Erika jazmín Martínez Castro, Erika Nallety Tovar García, Erika Nolasco Aparicio, Erika Vázquez Sánchez, Ernesto Morales Cruz, Esperanza Ramos, Estefanía Nora Alarcón Yáñez, Estela Méndez Méndez, Estela García Zamora, Estela Grande Pantle, Esther Molinero Torres, Eugenia Grande Pantle, Eugenia Ximil Gallegos, Eulalia Flores Cortez, Eunice Figueroa Martínez, Eunice García Córdova, Eva Vargas Daza, Evelia Espinoza Carreto, Evelin Rosas López, Fátima Esquivel Hernández, Fernando Pantle Pérez, Fernando Polo Salgado, Fidelina Hernández Flores, Filomena Juárez Serrano, Flor Angélica Maza Arena, Florentina Arenas Martínez, Francisca Tepayotl C., Francisco Martínez Rosas, Francisco Martínez Velázquez, Gabriel Chalchi P., Gabriel Morales Rodríguez, Gabriela Álvarez Méndez, Gabriela Flores Espinoza, Gema Quiroz Márquez, Georgina Alcaraz Sierra, Gerardo Hernández López, Gidardo Pérez Rivera, Gloria Lorena Vivas Ramos, Gloria Martínez Vázquez, Gloria Méndez Chávez, Graciela Cuatlacuatl Cuautle, Graciela Mota Cruz, Guadalupe Acuahutl Daniel, Guadalupe Aguilar Bello, Guadalupe Caballero Fuentes, Guadalupe Cerón De La Rosa, Guadalupe Gutiérrez, Guadalupe Guzmán Romero, Guadalupe Jazmín Huerta Martínez, Guadalupe López V., Guadalupe Lozada Encinas, Guadalupe Méndez Rodríguez, Guadalupe Ojeda Sánchez, Guadalupe Ximil Tepox, Guillermina Morales Meléndez, Guillermo Flores Varona, Guillermo Rosas, Gustavo Flores Hernández, Hany Aguilar, Heriberto Rodríguez Pérez, Herlinda Jiménez Camargo, Herman Campohermoso Cruz, Hernández Cortes Eduardo, Hidalia Ruiz Ramírez, Hipólito Beléndez Morales, Hipólito Grande Tlapanco, Hipólito Meléndez Morales, Hortencia Reyes Bonilla, Hugo Hernández Lozada, Humberto Martínez Luna, Iban De Jesús Castillo, Inés Ramírez Galindo, Irene Teutle Tepoz, Isabel Aguilar Sánchez, Isabel Grande, Isabel Hapanco Romero, Ismael De Jesús Romero, Israel Castillo Ramos, Israel Navarro Gutiérrez, Israel Vázquez Torres, Iván Aguilar Aparicio, Iván Cervantes Valdez, Ivanohe Techichil Cabrera, Jace Ozury Orta Muñoz, Jaime Merchan Delgadillo, Janette Ochoa Téllez, Jaqueline Zapata Amaro, Javier Cuautle Lozada, Javier Morales Osorio, Jazmín Coba Camacho, Jazmín Hernández Flores, Jazmín Velázquez Torres, Jeni Barojas Gómez, Jesús Guevara Teófilo, Jesús Miranda Guerrero, Jesús Munguía Mota, Jesús Pérez Hernández, Joel Espido Hernández, Jorge Alexis Páez Pérez, Jorge Hernández Fragoso, Jorge Morales, Jorge Quiroz Tlaseca, José Alfredo Hernández M., José Carlos Hernández Sevilla, José Cruz H., José Daniel Martínez Ramírez, José De Jesús López Olvera, José Eduardo Rodríguez Guzmán, José Gerónimo Hernández, José Guadalupe Ramos Miranda, José Guillermo Rodríguez Guzmán, José Ernesto Morales Cruz, José Jiménez Esperanza Campos Solís, José Luis Aguilar González, José Luis Rosas Teopila, José Luis Valente Teutle, José Manuel Pacheco Lezama, José Torres Vivaldo, Josefa Hernández Muñoz, Josefina Cruz Calderón, Josefina Cruz Calderón, Josefina Flores Varona, Josefina Medina Ventura, Josefina Ramos Cerón, Josefina Vivaldo Bonilla, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Torres Jiménez, Juan Manuel Méndez Huerta, Juan Martínez Gómez, Juana Casique Pérez, Juana Évelin Vázquez Sánchez, Juana Guzmán Romero, Juana Maldonado Escudero, Juana Tepoz Grande, Juanita Martínez Morales, Julia Aguilar Hernández, Julia Cortés Hernández, Julia Madero Martiñón, Julia Rosales Arizpe, Julián Hernández Mota, Julio César Mejía Romero, Karenahue Mendel Morales, Karina Islas Cortez, Kenia Hernández Méndez, Laura Alicia González Villalobos, Leonardo Aparicio Enríquez, Leonor Casique Pérez, Leonor Lezama Ramírez, Leonor Valencia R., Leticia Mendoza Torralba, Leticia Romero Reyes, Lizeth Romero, Lorena Alvarado Gómez, Lorena Vele Cejeda, Lucero León Zacarías, Lucía Dolores Reyes Solís, Lucía Romero, Luciana Ramírez G., Luis Ángel Guerrero Elgua, Luis Enrique Salazar, Luis Manuel Huerta Martínez, Luz Ma. Pérez Z., Luz María Guzmán Romero, Luz María Sánchez Barrera, Ma. De la Luz Romero T., Ma. De los Angeles Medina Arellano, Ma. De Lourdes Xoletl Loeza, Ma. De Paz Bonilla, Ma. Del Socorro Méndez, Ma. Guadalupe Romero Reyes, Ma. Luisa López Villanueva, Magali Vázquez Salvador, Magaly Alvarado Bárcenas, Magda Castro Schiavon, Magdalena Muñoz, Magdalena Osorio Quiroz, Magdaleno Munguía Cisneros, Manuel de la Cruz Gómez, Marcelina Luna S., Marco Antonio Coyol Toribio, Marcos Días Muñoz, Margarita Tapia Domínguez, María Félix Colio, María Alondra Méndez Rodríguez, María Antonia Pérez Fernández, María Antonieta Cortez Hernández, María Aurelia Grande Pacio, María Aurora Coyot Castro, María Catalina Valencia Tipos, María Crisóstomo Álvarez, María Cristina Hernández Martínez, María Cristina Vázquez Méndez, María De Jesús Jara Domínguez, María De Jesús Lozada Encinas, María Del Carmen Muñoz García, María Del Pilar González Pérez, María Del Rosario Sánchez, María Del Rosario Ximil Grande, María Edith Ramírez Sánchez, María Edith Zahuatlita Casas, María Elizabeth Méndez Flores, María Felicitas Ramírez Teófila, María Florentina Rosas Florencia, María Gloria Torres, María Guadalupe, Grijalva Romero, María Guadalupe Mora Orduña, María Irene Torres Alonso, María Irene Torres Alonso, María Isabel Cruz, María Isabel Morales Cruz, María Jesús Yolanda Tapia Cielo, María Josefa Hernández Jiménez, María Josefa Hernández Jiménez, María Justina Tepoz Grande, María Méndez, María Ofelia Luna Tapia, María Orozco Cabrera, María Rivera T., María Zamora Cruz, Mariana Vázquez Herrera, Maribel García Rosales, Maribel Hernández Evaristo, Maribel Torres, Maricela Espidio Taboada, Maricela García García, Marichelo Ríos García, Maricruz Rojas García, Mariel Bautista Jiménez, Marina Camacho Dosseti, Marisela Expidio Taboada, Marisol Flores Paredes, Marisol Lara Pérez

Marisol Zárate Hernández, Martha Chicotecat, Martha Toral Conde, Mary José Cuautle Quintero, Matilde Pérez García, Mauro Velázquez Rodríguez, Mayra Jacome Medida, Mayra Salazar Juárez, Melissa Paredes Salazar, Micaela Romero Luna, Micaela Tapia Hernández, Miguel Ángel López Ascensión, Miguel Hernández, Mireya Aguilar Tapia, Miriam Coraza Martínez, Miriam Yolanda Espidio Tapia, Modesta Vázquez Ahuehuete, Mónica Benítez González, Nanci Carranza Chávez, Nanci Yaneth Hernández Aguirre, Nancy Aguilar Tapia, Nancy Pérez Mora, Natali de Jesús Hernández Cortez, Natividad Alonso G., Nayeli Mayorga Marín, Nayeli Romero T., Nayely García Cortés, Nelly Coral Román Mastache, Noel Leonor Ramos, Noemí Salazar Ruiz, Norberta Teutle Hernández, Norberta Pérez Teutle, Norma Coyoth C., Norma Herrera Xólot, Norma Idalid Rodríguez Coria, Norma Soledad Morales, Octavio Flores López, Ofelia Coyot Hernández, Ofelia Ríos Castillo, Olga Ochoa Téllez, Oliverio Muñoz C., Oliverio Palacio Morales, Pablo Reyes Sevilla, Paola Vivanco Tovar, Pascual Téllez Texcalco, Patricia Pérez Salinas, Patricia Rodríguez Ortiz, Patricia Vidal Guriri, Paulina Bobadilla Guerrero, Pedro Gómez Gonzales, Pedro Xolalpa Lozada, Perla Xochitl Reyes Reyes, Pilar Torres, Pilar Zacarías Hernández, Porfirio Pérez R., Porfirio Solis Castro, Rafael González Vivar, Rafaela Torres Velázquez, Raymundo Daniel Martínez Razo, Raymundo Rodríguez R., Regina Pacio Solís, Reyes Temien Velasco, Ricardo Leonor Cielo, Ricardo Pérez Rocha, Ricardo Xelo Sánchez, Roberta Moranchel Sánchez, Roberto Villavicencio López, Roció García Lugo, Rocío Ivón Rosas Torres, Rocío Matías Cruz, Rocío Romero P., Roma Pérez García, Rosa Aurora González Villalobos, Rosa Grande Apanco, Rosa María García Olmos, Rosa Zecua Chalini, Rosalía González González, Rosario Álvarez Martínez, Rubén León Montes, Ruth Castillo Mirón, Saida Julieta Pérez González, Sandra Martínez Reyes, Sandra Pérez Ibarra, Sandra Vieira Arnulfo, Santiago López Evangelista, Sara Álvarez Ramírez, Sara Ramírez Ramírez, Sarai Lucero Tlatenchi, Sayda Julieta Pérez González, Sebastián Rojas Montes, Selene Vitalina Sánchez García, Sergio Flores Bernal, Sergio Flores Magdaleno, Sergio Martínez Muñoz, Sergio Ramos Sevilla, Sergio Rivera Valencia, Socorro Flores Rodríguez, Sofía Fuentes Pérez, Sofía Vivaldo Bonilla, Soledad García Fernández, Soledad Ríos, Somier Grande Pontle, Sonia Margarita Rendón, Sonia Mariela González Villalobos, Susana Álvarez Pays, Susana Casique Panoaya, Susana Inés Serrano, Susana Ivone Martínez M., Susana Razo Ramírez, Tania Irene Pérez Mora, Teófila Hernández Jiménez, Teresa García Raya, Teresa Sánchez Moral, Tomás Román Guzmán, Uri Lucas Estrella, Valeria Páez Castro, Valeria Tlapa Parada, Verona Patricia Benítez Cruz, Verónica Corona García, Verónica Cuahutenco Robles, Verónica Juárez Briones, Verónica López Monroy, Verónica Romero Flores, Verónica Rosete Torrentera, Verónica Sarmiento Pérez, Víctor Amador Cordero, Víctor Cuimani Torres, Víctor Manuel Motolinia C., Víctor Miguel Gatica G., Victoria Montero Moranchel, Virginia García Orzuna, Viviana Grande Caballero, Wendy Almaguer Figuera, Xóchitl Nohemí Campos, Yadira Ortiz Méndez, Yanet Campos Arizmendi, Yesenia Ramírez Ochoa, Yolanda Sauceso Vargas, Zenaida Ortega Paredes, Zenaida Ramírez Garita.

