Exigen que, sin chivos expiatorios, se haga justicia a Miroslava

**A un mes del asesinato de la periodista, amigos, familiares y colegas exigieron a las autoridades que, si de veras se sabe quién la asesinó y quién planeó el crimen, que se proceda, pero ya.

23 de abril, 12:30 pm

Chihuahua, Chih.- «Pido al jefe del ejecutivo estatal que, si por cualquier motivo resulta que su gobierno no tiene la capacidad o no puede esclarecer el asesinato de Miroslava y castigar a los asesinos, a los autores materiales y a los autores intelectuales, a todos, por encumbrados que estos estén, que así lo reconozca y que al menos no caiga en los oprobiosos esquemas del viejo régimen, de fabricar chivos expiatorios», dijo, expresó, reclamó, exigió Rosa María Breach, la hermana de Miroslava, asesinada el 23 de marzo pasado.

A treinta días del asesinato que conmocionó al gremio periodístico, a la sociedad de Chihuahua y al país, los amigos, familiares y colegas de la periodista, se concentraron frente al Palacio de Gobierno, en la llamada Cruz de Clavos, para recordarla.

Con el grito creciente de «¡Justicia, justicia, justicia!», no sólo la recordaron: exigieron a las autoridades estatales y federales, encargadas de resolver el caso, que ya no se especule ni se administre la información.

Que si de veras se sabe quién la asesinó y quién planeó el crimen, que se proceda.

La exigencia fue que ya, que sin chivos expiatorios, se aprehenda y se castigue a los responsables.

