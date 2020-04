Exigen investigar crimen

** “Tecomatlán es un municipio con grado cero de delincuencia. Aquí no hay robos, no hay asaltos, no hay violaciones, no hay asesinatos, desde hace muchos años".

19 de abril, 09:38 am

Tecomatlán, Puebla.- La madrugada del 16 de abril, la Presidencia Municipal de Tecomatlán fue informada de que dos cuerpos mutilados, embolsados, fueron arrojados cerca del puente del río Mixteco, por lo que la alcaldesa llamó “a la justicia federal a que investigue el doble homicidio, encuentre a los autores del crimen y refuerce la seguridad en la zona sur del estado de Puebla”.

Yolanda Reyes Hernández informó que la policía municipal acudió de inmediato al lugar del hallazgo para resguardar la escena y reportar el crimen a las autoridades judiciales.

“Ninguno de los dos hombres es de Tecomatlán. El crimen se cometió en otro municipio o estado y para ocultarlo vinieron a tirar las bolsas a nuestro municipio. Exijo a la federación que investigue el doble homicidio y que estructure un sistema de seguridad que sea efectivo en la zona”, dijo.

“La misma pregunta que circula en las redes sociales sobre su identidad y la causa de su muerte es la que nos hacemos en Tecomatlán. Por lo que pedimos a las autoridades correspondientes realizar la pronta investigación de los hechos, para su completo esclarecimiento”.

Tecomatlán es un municipio en el que no se cometen asesinatos, porque es un municipio libre de delincuencia, que se desarrolla en un ambiente de paz, tranquilidad y con escuelas para que los jóvenes se desarrollen en lo académico, lo deportivo y lo cultural.

“Tecomatlán es un municipio con grado cero de delincuencia. Aquí no hay robos, no hay asaltos, no hay violaciones, no hay asesinatos, desde hace muchos años. Antorcha, que es la organización a la que pertenecemos, nos ha enseñado a vivir de forma pacífica y así lo hemos aprendido”, dijo Yolanda Reyes.

Creemos que este hallazgo macabro puede ser el inicio de una campaña negra contra de Tecomatlán, para pintarlo como un municipio inseguro, o puede ser, y eso nos preocupa más, la continuación de la guerra de persecución iniciada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta contra Antorcha.

