Exigen antorchistas de Parral la entrega de los lotes que ya les fueron asignados

**Los solicitantes ya pagaron sus enganches, tienen sus expedientes en regla, y sólo esperan que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad de cumplir con el compromiso adquirido con este grupo desde el año 2014, de entregarle los terrenos.

Parral, Chihuahua.- En una reunión con los afectados de la colonia Federico Ferro Gay (que hasta hace poco se conocía como Parral Vive), el director de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta, se comprometió ante los vecinos a que el Gobierno del Estado y Desarrollo Urbano estatal van a “hacer lo posible” porque sus predios puedan ser regularizados, y que los lotes pendientes de entregar, sean entregados.

En la reunión, que se derivó de las mesas de trabajo que se iniciaron con el Movimiento Antorchista a partir de que esta organización levantó el plantón que mantuvo durante 19 días frente al Palacio de Gobierno, se trataron los tres aspectos del mismo problema que aqueja a los colonos. A saber: un total de 630 personas fueron afectadas porque pagaron parcial o completamente los terrenos en la colonia, y no les han sido entregados. A unos, las casas que inició el Gobierno del Estado, a otros las casas supuestamente financiadas por el Municipio; y están los solicitantes de Antorcha Campesina, a quienes también se les asignó terreno con derecho a una vivienda con servicios desde hace 5 años, y tampoco se les ha cumplido.

Al respecto, el dirigente del Movimiento Antorchista de la zona sur del estado, Marco Antonio Martínez Soto, señaló: “Es importante precisar que nosotros no nos dejamos marear con el lenguaje y los pretextos con que los funcionarios nos quieren abrumar: en primer lugar, si ellos heredaron el problema de sus antecesores, eso no importa, porque nosotros estamos tratando con una sola institución, que es el Gobierno; en segundo lugar, nuestros compañeros solicitantes ya cumplieron con la parte que les tocaba, y con creces. Y en tercer lugar, la obligación del Gobierno es pagarle a los ejidatarios, sin que los colonos tengan que estar en el medio, como si fueran rehenes en un intercambio entre bandas rivales”.

En esta sesión estuvieron también presentes Antonio Pérez Pasillas, Director de Desarrollo Urbano del Estado, el Jefe de los servicios jurídicos de Desarrollo Urbano del Estado, y el Delegado en Parral de la misma dependencia, el ingeniero Adrián Cruz.

La reunión fue para platicar con los perjudicados y escuchar su problemática. “Estamos muy preocupados”, les dijo de entrada el director de Gobierno. “Aunque el problema no es de nosotros, es de la administración anterior”, señaló, en referencia a que los problemas de esta colonia se generaron en el sexenio de César Duarte. El problema, sin embarago, está vigente, y se puede resumir en que los ejidatarios están cobrando su dinero, es decir, están cobrando por el predio del que el Gobierno ya dispuso para desarrollar la colonia, y no les paga. De 40 hectáreas que le vendió el ejido La Almanceña al Gobierno, se sabe que solamente les ha pagado el 30 por ciento, y mientras no les liquide, ellos no van a soltar el predio.

“Pero mientras a nosotros no nos resuelvan, vamos a seguir insistiendo”, señaló Martínez Soto, “y acudiremos a las reuniones a las que se nos convoque, pero sí les queremos advertir a los funcionarios que no estamos dispuestos a que nos sigan mareando con argumentos. Queremos soluciones, ya”.

