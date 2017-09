Exigen antorchistas a Desarrollo Urbano, que trabaje para dotar de terrenos a la gente humilde

**Una comisión acudió a Desarrollo Urbano del Estado a recibir información de avances sobre su trámite para ser dotados de terrenos. Lea cómo se quisieron burlar de ellos…

13 de septiembre, 08:30 am

**Cancelaron por esta ocasión el mitin de protesta de los miércoles ante Desarrollo Urbano en Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, por respeto al dolor de las víctimas de los sismos.

Chihuahua, Chih.- El Movimiento Antorchista del estado de Chihuahua anunció que sus agremiados van a iniciar una serie de manifestaciones de protesta, tanto en la capital, como en Delicias y Cuauhtémoc, con una marcha estatal que no tiene todavía fecha, para exigir la entrega inmediata de los terrenos para vivienda cuya dotación fue acordada de manera formal con el gobierno del estado desde el mes de septiembre de 2014.

Este martes, un grupo representativo de solicitantes y de colonos solidarios acudió a recibir información de avances a la oficina central de Desarrollo Urbano estatal, una vez que decidieron cancelar por esta ocasión el mitin de protesta de los miércoles ante la dependencia en Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, por respeto al dolor de las víctimas de los sismos.

En la sede de dicha Secretaría, fueron atendidos en el vestíbulo por Irma Villalobos, jefa del Departamento de Regularización del Suelo Urbano. Esta funcionaria argumentó que no se ha realizado la dotación definitiva, ni en Delicias ni en Cuauhtémoc, porque, dijo, existen complicaciones con los terrenos que se están negociando para que el gobierno los adquiera y los incorpore como reserva territorial.

“Tenemos, aparte de Antorcha, a otros 15 mil solicitantes a los que tampoco les hemos podido dotar de terrenos”, dijo con orgullo la funcionaria, y cuando los comisionados notaron el tono, le reclamaron que estuviera tratando de contraponer a unos solicitantes contra los otros, pero sobre todo, que la dependencia estatal que por ley dota de terreno para vivienda a los pobres de Chihuahua, se enorgulleciera de que a nadie le ha podido solucionar su carencia.

Y cuando Pilar Muñoz Márquez, dirigente del Seccional Centro del Movimiento Antorchista le requirió a la jefa del Departamento de Regularización del Suelo Urbano, que dijera a la gente de la comisión cuáles eran las dificultades técnicas que ella decía que impedían la otorgación de los terrenos, ella sólo atinó a decir que “esa información la tenía el asesor jurídico de Desarrollo Urbano y Ecología”. Bueno, le replicaron los colonos, pues pídale a él la información para que nos la pase a nosotros. “Es que no está”, respondió. “Y si no está, ¿por qué no le llama por teléfono para que nos lo ponga en altavoz y nos dé la información aquí a todos, para que estemos enterados”, le exigieron otros. “No tengo su teléfono”. Pero ¿el señor trabaja aquí?

DIÁLOGO INÚTIL, ARGUMENTOS CON GANAS DE NO RESOLVER

Y ese diálogo inútil se hubiera prolongado, pero los antorchistas cortaron por lo sano y manifestaron su decisión de seguir manifestándose, porque en este punto, ya les quedó claro que la Secretaría de Desarrollo Urbano no ha querido todavía resolver un problema que está resuelto en la práctica desde hace tres años.

“Nosotros en todo momento nos hemos prestado a negociar, a dialogar con los funcionarios, y precisamente por eso estamos aquí, pero los argumentos que nos dan no tienen lógica, esas palabras no son dignas de servidores públicos que se precien de eso, de servir a los ciudadanos. Todavía esperamos que entren en razón y cumplan con su trabajo, es decir, que cumplan con el precepto constitucional de dotar a los ciudadanos humildes con terrenos para una vivienda digna; todos saben que nuestros compañeros ya cumplieron con todos los requisitos que les han pedido, que muchos, la inmensa mayoría ya entregó sus enganches,k porque ellos no están pidiendo lotes regalados, sino únicamente piden, pedimos, que el gobierno del estado funja como intermediario entre el vendedor y los compradores, como es es la labor que debe hacer en este caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología”, concluyó la lideresa antorchista de la región centro del estado.

