Exige Antorcha la intervención del Gobernador de BC para resolver demandas y acuerdos firmados

**No es parte de una campaña negra frente a las próximas elecciones.

7 de marzo, 11:00 am

Tijuana, Baja California.- El dirigente estatal en Baja California, Ignacio Acosta Montes, denunció el incumplimiento por parte del gobierno estatal a los acuerdos firmados por esta administración, y que hasta el momento siguen sin concretar las demandas de drenaje, infraestructura educativa, alumbrado público, programas de vivienda, entre otros.

“Los antorchistas hacemos un llamado al gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, para que se atiendan las demandas de carácter urgentes, muchas de ellas que han sido planteadas desde la administración anterior y que él se comprometió a dar seguimiento y pronta solución; tenemos por ejemplo el tema de las más de 100 familias de la colonia Antorcha 1, en el municipio de Tijuana, quienes viven con el temor de ser desgajadas y muchas de ellas con órdenes de desalojo a pesar de que existe un acuerdo firmado con el gobierno de que serían ellos quienes finiquitaran el acuerdo con el anterior dueño”, señaló el también coordinador de Antorcha en la zona noroeste del país.

Al llamado agregó que a pesar de que han tenido reuniones de trabajo con diferentes áreas de gobierno, ha sido solamente Desarrollo Social en donde han encontrado algunos apoyos de carácter estatal pero que los temas de suma importancia no se han querido resolver de manera puntual.

“Tenemos el tema de la escuela primaria Margarita Morán, en donde los niños estudian en condiciones realmente deplorables y las pocas aulas que se tienen es gracias al esfuerzo de la organización y los padres de familias, aunado a esto el hostigamiento de la persona que se dice ser dueño del predio y ha amenazado con sacar a los niños de la escuela, también aquí existe un acuerdo por parte del gobierno y hasta el momento no se ha solucionado el problema”, enfatizó Acosta Montes.

Acompañado de miembros del Comité Estatal, anunció que el Movimiento ha preparado una campaña de denuncia en el estado, en el que se exhibirá el incumplimiento por parte del gobierno y pedirán la intervención del Gobernador.

Asimismo aclaró que esta campaña no será parte del juego político que tienen los partidos ante las próximas elecciones, pues dijo, “nosotros no nos movemos por color o afiliación política en estado, nos mueve la necesidad de ver que a la gente no se le respeta y no se le atienden las necesidades más elementales, por eso se manifiesta Antorcha”.

