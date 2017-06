Eurodiputado a la oposición venezolana: ¿Buscan un guerra civil o una intervención extranjera?

La Crónica de Chihuahua

31 de mayo, 23:01 pm

Sergio Perez/ Reuters

Una vez más, el diputado opositor venezolano Julio Borges viajó para pedir medidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no se esperaba que un eurodiputado respondiera a sus denuncias.

«¿Qué es lo que buscan: una guerra civil o una intervención extranjera?», le preguntó el eurodiputado por Izquierda Unida Javier Couso al diputado opositor venezolano Julio Borges, quien expuso el caso de Venezuela, este miércoles, ante el Parlamento Europeo, en Bruselas.

En su intervención ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, Borges se refirió al «autogolpe de Estado» del presidente Nicolás Maduro, a la supuesta represión feroz en las protestas opositoras y al irrespeto de los Derechos Humanos en ese país sudamericano.

Al terminar su participación, el eurodiputado por la Izquierda Unida hizo comparaciones entre la situación en España durante el régimen franquista y la actual en Venezuela.

«Curiosa dictadura la de Venezuela, donde se puede salir y entrar para criticar al Gobierno. Yo recuerdo la franquista, nací cuando estaba el franquismo, cuando volvían los opositores se les encarcelaba, se les torturaba, se les fusilaba, a decenas de miles», afirmó.

Couso opinó que la oposición venezolana busca desde 2002, cuando ocurrió el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, «un intento de cambio de Gobierno por la fuerza, llamado al desconocimiento y al derrocamiento, lo que conlleva un llamado a la violencia a sus seguidores».

El miembro de la Izquierda Unida mostró ante los otros parlamentarios fotos sobre la quema de transporte en las protestas opositoras, el uso de menores de edad en actividades violentas y la quema de dos supuestos chavistas por grupos de choque de la oposición y manifestó que le entristecía que no hubiera condena de esos actos.

Borges también hizo referencia a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha «a la medida de Maduro» y a su supuesta negativa de celebrar elecciones.

Couso le recordó al diputado venezolano que el Consejo Nacional Electoral, ente rector de las elecciones, fijó las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores para diciembre de este año. Además, las presidenciales serán en 2018, cuando culmine el periodo de Maduro.

De igual manera le habló del artículo 348 de la Constitución venezolana que contempla que el presidente en consejo de ministros puede convocar a una Constituyente.

«Peleen por esas elecciones, siéntense a dialogar y a resolver pacíficamente», instó.

Hizo referencia a las solicitudes de diálogo avaladas por organismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), varios expresidentes, el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el papa.

«¿Qué es lo que buscan: una guerra civil o una intervención extranjera?», le preguntó finalmente.

Borges, según Delcy Rodríguez

El diputado venezolano además sostuvo una reunión previa con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien pidió sanciones contra el Gobierno de Maduro, según ’ABC’.

Según ABC, la Eurocámara ya ha adoptado cinco resoluciones en contra de Venezuela en tres años.

En su cuenta de Twitter, Borges publicó extracto de videos de las declaraciones de Tajani en una rueda de prensa conjunta que llevaron a cabo.

Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez escribió en las redes sociales que el diputador opositor había traspasado los «límites imaginables de la moralidad».

Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez escribió en las redes sociales que el diputador opositor había traspasado los «límites imaginables de la moralidad». @JulioBorges traspasó todos los límites imaginables de la inmoralidad y entrega al pedir sanciones al Parlamento europeo contra Venezuela.

Delcy Rodríguez @DrodriguezVen

.@JulioBorges representa el sector + retrógrado y antinacional dla oposición.Solo procura la entrega de Venezuela y el sufrimiento dl pueblo

Otras reuniones

Borges además se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a principios de mayo, para «frenar» la salida de Venezuela de ese organismo Internacional y con el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, y el consejero Nacional de Seguridad, Herbert Raymond McMaster.

Tras ese encuentro, la canciller venezolana afirmó que el Gobierno actuaría «frente a usurpación de funciones cometida por Julio Borges en connivencia con Luis Almagro contra Estado de derecho», reseña ’Panorama’.

