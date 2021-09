Estudiantes se manifiestan para que se vacune a menores sin necesidad de amparo

**AMLO rechaza que se vacune a menores de 18 años, pues no está “comprobado científicamente” (sostiene) que así se evite que niños y jóvenes se contagien de Covid.

Estudiantes del país exigen a Salud y al gobierno federal vacune contra el Covid-19 a menores de edad, sin necesidad de recurrir a amparos. Esto, luego de que el propio presidente López Obrador ha rechazado que se vacune a menores de 18 años, pues no está “comprobado científicamente” (sostiene) que así se evite que niños y jóvenes se contagien de Covid-19.

Aproximadamente 2 mil estudiantes se manifestaron a nivel nacional de manera simultánea, en exigencia de que se vacune contra Covid-19 a los mayores de 12 años. La manifestación central tiene lugar en la Ciudad de México, en donde unos 500 estudiantes se encuentran en una cadena humana desde el Ángel de la Independencia a La Palma.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que un millón de vacunas será destinado a niños y niñas con comorbilidades, cientos de adolescentes y jóvenes de preparatoria y universidad, afiliados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) exigen en las avenidas principales de todas las entidades federativas que se vacune por igual a la población joven, pues son un foco de propagación del virus y, por otro lado, costear los gastos que conlleva la enfermedad es muy difícil para las familias mexicanas en general.

De acuerdo con Isaías Chanona Hernández, dirigente nacional de la FNERRR, un millón de vacunas destinado a los niños es una cantidad raquítica, pues son alrededor de 22 millones de niños y adolescentes en México; además, no se tienen datos precisos de los que padecen diabetes, obesidad o comorbilidades, de acuerdo con un informe reciente del científico Xavier Tello. “Es por eso que el gobierno debe destinar más vacunas para este grupo poblacional y garantizar que las familias no tengan que exponerse a más contagios y más gastos, la situación de la crisis por la pandemia es alarmante y nuestros bolsillos no están para gastar en algo que se puede evitar perfectamente por las autoridades gubernamentales, las cuales tienen la obligación de garantizar la salud”, aseveró Chanona Hernández.

En las manifestaciones hay una buena cantidad de estudiantes de secundaria, quienes piden que se les vacune y que se agilice la vacunación a nivel general, ya que tienen familiares que hasta ahora siguen sin recibir su segunda dosis.

Finalmente, Chanona Hernández criticó el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y la Secretaría de Salud, ya que aún hay buena parte de la población que no ha recibido ni una sola vacuna, y sólo 41 millones 918 mil 336 personas han recibido el esquema completo. “En México hay 126 millones de habitantes, vamos muy retrasados, acumulando muertes que se pudieron evitar”.