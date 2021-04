Estudiantes denuncian la ineficiente campaña de vacunación; exigen que el proceso se agilice

**Es preocupante el posible despunte de rebrotes una vez que se reabran las aulas sin que se haya vacunado a la mayoría.

La Crónica de Chihuahua

16 de abril, 16:10 pm

Ciudad de México.- La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) exigió que el proceso de vacunación contra el Covid-19 se agilice para que se alcance la llamada inmunidad colectiva y se regrese a clases presenciales sin riesgos de contagios ni rebrotes.

La organización estudiantil demanda al gobierno federal y a la Secretaría de Salud (SSA) que se agilice el proceso de vacunación, pues al 10 de abril, apenas 11.2 millones de mexicanos habían recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Isaías Chanona, dirigente de la FNERRR, dijo al respecto que “el avance en la vacunación se está dando de forma muy lenta: somos más de 126 millones de mexicanos, y para que se vacune a la población faltan aproximadamente cuatro años, considerando el ritmo de vacunación que se tiene actualmente, a este paso será difícil volver a la normalidad”.

Y es que en semanas pasadas, la FNERRR ha exigido que se vacune al alumnado antes de las clases presenciales; no obstante, también se está pronunciando porque se garantice una vacunación exitosa para la población mexicana en general, ya que es necesario que el 70 o el 80% de ciudadanos esté vacunado para que no surjan rebrotes, pues de acuerdo con la experiencia de vacunación en Chile, en donde la pandemia ha empeorado pese a que llevó una vacunación a gran escala desde principios de año, es necesario que se alcance una tasa de vacunación de al menos el 70% para alcanzar una protección colectiva y no sólo individual, lo cual reduciría las posibilidades de que surjan rebrotes.



Chanona Hernández detalló que hasta el día 12 de abril había un total de 11 millones 703 mil 164 de dosis aplicadas desde el inicio de la campaña de vacunación, según datos de la SSA, lo que quiere decir que sólo está vacunado el 9.2% de la población. El líder estudiantil dijo que es preocupante el posible despunte de rebrotes una vez que se reabran las aulas sin que se haya vacunado a la mayoría; recordó que es necesario volver a las aulas ya que el rezago educativo se ha incrementado, denunció la ineficiente campaña de vacunación y al mismo tiempo exigió que se agilice el proceso.