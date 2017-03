Estudiantes del Telebachillerato “Lázaro Cárdenas” eligen a Rey y Reina de Primavera

** Con esta actividad los jóvenes obtuvieron fondos para adquirir equipo deportivo; se encuentra en la parte más pobre de la ciudad y por el tipo de escuela recibe menos apoyos que otros centros educativos urbanos.

28 de marzo, 13:30 pm

Chihuahua, Chih.- Estudiantes del Telebachillerato 8652 “General Lázaro Cárdenas del Río” eligieron este lunes a su Rey y Reina de Primavera; la actividad se realizó para fomentar la convivencia entre los jóvenes y para recabar fondos necesarios para tareas deportivas.

Durante la elección de sus reyes de primavera asistió el diputado representante del distrito en que se encuentra la escuela, el XVI, Miguel Francisco Latorre Sáenz, así como el director de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Chihuahua, Félix Arturo Martínez Adriano, quienes después de un recorrido se comprometieron con el alumnado y directivos a resolver algunas de las necesidades de la escuela.

La escuela “Lázaro Cárdenas del Río” se ubica en la zona de influencia de colonias muy pobres de la ciudad en las faldas del Cerro Grande, al sur; como si esto no fuera suficiente, al ser un Telebachillerato, la obtención de recursos para mejorar sus condiciones se dificulta pues este modelo del sub sistema de educación fue creado originalmente para la zona rural, al crecer la mancha urbana muchos de estos centros escolares pasaron a formar parte de ella, más no reciben los apoyos de los urbanos, indicó el director de la institución Noel González Jiménez.

Esta escuela es la de más antigüedad de las creadas por padres y alumnos organizados en el Movimiento Antorchista; en funciones desde principios de los años ’80, ha sobrevivido a muchos años de escasez de presupuestos de los diferentes gobiernos, bloqueos oficiales o cambios en los sistemas y sub sistemas educativos. No obstante, los jóvenes son educados para que pese a los obstáculos no cesen en su empeño de educarse en mejores condiciones.

Con esa idea fue que realizaron esta actividad de “Rey y Reina de Primavera”, para con los recursos obtenidos adquirir equipo deportivo; los ganadores fueron los alumnos del 6º. Semestre Brenda Cruz González y Jesús Manuel Pizarro de Santiago; el segundo lugar lo obtuvieron sus compañeros del segundo semestre grupo “A”, Claudia Stephanie Lerma González y Briant Alfonso Gutiérrez Martínez; el tercero, Laisha Alejandra Valencia González y Kevin Alan Sigala Mendoza; y el cuarto, Merced Ramos Ramos y María Yailil Galaviz Valenzuela.

Los jóvenes, el personal directivo y profesorado, obtuvieron de parte del diputado del XVI Distrito el compromiso para resolver algunas de las necesidades de la escuela, después de realizar un recorrido junto con el director de Mantenimiento Urbano, este último acordó con personal y alumnado limpiar el escombro y maleza de la escuela, así como mejorar algunas áreas de ésta; el representante popular felicitó a los estudiantes por su empeño y acordó con ellos apoyarlos para que estén en condiciones de trabajar dignamente.

Los alumnos fueron también exhortados a continuar trabajando para mejorar las condiciones de su escuela, como un primer paso para hacerlo más allá de su entorno inmediato, superar su colonia, sector, ciudad, estado, “el empeño que pusieron a la actividad nos enseña que es importante llegar a la meta, pero lo que nos va formando como hombres y mujeres de bien es eso que se hace para llegar a la meta”, indicó González Jiménez a nombre de los maestros y personal de la escuela, para que continuaran con ese entusiasmo y el día de mañana pudieran convertirse en ciudadanos ejemplares y responsables durante toda su vida, y esta suma de entusiasmo y trabajo sea lo que los forje como buenos estudiantes y buenos hombres.

