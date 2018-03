Estudiante de NCG triunfó en Olimpiada Internacional de Química

**Regresó a casa con el título nacional de Química, imponiéndose a otros 200 concursantes de todo el país.

La Crónica de Chihuahua

10 de marzo, 18:00 pm

El Diario

Nuevo Casas Grandes.- Aunque tuvo que representar al estado de Chihuahua, el residente de Nuevo Casas Grandes y estudiante de la Academia Juárez, Dante Ascensión Gutiérrez Palma, de sólo 18 años, regresó a casa con el título nacional de Química, imponiéndose a otros 200 concursantes de todo el país.

Ahora que Dante tiene el boleto para concursar en la Olimpiada Internacional de Química, diversas universidades tanto de Estados Unidos como de Alemania, le ofrecieron becas para que se integre a estas academias.

La aventura comenzó cuando Dante se integró a la selección de Nuevo Casas Grandes para concursar en la 25 Olimpiada Estatal de Química que organiza la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en la ciudad de Chihuahua.

Apasionado en sus inicios por la física, Dante fue eséptico a él mismo: “¡Que no se hagan muchas ilusiones conmigo!” dijo en aquella ocasión, sin saber siquiera que meses después sería el Premio Nacional de Química y que esta ciencia sería ahora su nueva pasión.

Tras obtener el primer lugar estatal, Dante recibió apoyo de la UACH que lo capacitó en teoría y prácticas de laboratorio por tres meses, y ahora que ganó el primer lugar a nivel nacional, será la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la que se encargará de encaminarlo a la Olimpiada Internacional.

En la XXV Olimpiada Nacional de Química, organizada por la Academia Nacional de Ciencias Químicas del 28 de febrero al 4 de marzo en la ciudad de Guanajuato, participaron alrededor de 200 alumnos de toda la República y tras ocho horas de exámenes de teoría y prácticas de laboratorio, 140 de ellos quedaron fuera y los 60 mejores fueron sometidos a pruebas más rigurosas, donde el de Nuevo Casas Grandes y alumno de la Academia Juárez, Dante Gutiérrez Palma, se adjudicó el primer lugar por sobre en resto de sus competidores.

“Sentía muchos nervios el día de la premiación porque ahí todos teníamos el mismo nivel. Empezaron a premiar bronce y no me nombraron y después plata y tampoco me nombraron, entonces pensé que no había ganado nada y cuando me nombraron en oro no lo podía creer”, dijo en sus propias palabras el ahora representante nacional que este fin de semana fue recibido por su familia, amigos y docentes de la Academia Juárez a la entrada de Colonia Dublán cuando regresó a su hogar en Nuevo Casas Grandes.

Ahora el futuro parece muy prometedor para este joven que ya tiene ofertas para continuar sus estudios no sólo en la UNAM, sino en universidades de Estados Unidos como la UTEP y hasta en las academias de Alemania, donde le están ofreciendo becas.

