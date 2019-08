Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

9 de agosto, 09:42 am

En México no hay justicia social; Antorcha convoca a buscarla.

Las injusticias están por todos lados, por todos los rincones del país y San Luis Potosí no es la excepción; el pasado domingo, en la Plaza del Carmen se efectuó un operativo policíaco con el que se impidió el acceso de los comerciantes ambulantes, quienes alrededor de las 11 de la mañana pretendían instalar sus puestos pero los supervisores del Ayuntamiento de la capital se interpusieron; lo interesante y destacado de esta nota no es el hecho de que no les permitieran instalarse sino que a la defensa de los comerciantes se sumaron ciudadanos que exigían a los supervisores que dejaran trabajar a los comerciantes puesto que es su única fuente de ingresos para llevar el sustento a sus familias; entonces, es claro que la ciudadanía potosina se solidariza con los afectados, pues además comenzaron a grabar la injusticia que se cometía contra los comerciantes y la difundieron en las «benditas» redes, de donde Esténtor se enteró de esta información.

Los derechos de los mexicanos, -algo que ya es de ordinario y se ve todos los días en el país- se violan, se ultrajan y nadie dice nada ni cuestiona a la autoridad del nivel que sea. No se detienen a pensar que los comerciantes no tienen un empleo fijo con salario digno y que con esa actividad, aunque sea informal, les acerca el sustento para sobrevivir. Los comerciantes potosinos, son un ejemplo de lo que ocurre en varias capitales del país, aseguran que llevan muchos años trabajando en ese sector y que hasta diciembre de 2018 habían pagado las cuotas correspondientes en la Dirección de Comercio Municipal; sin embargo, de pronto dejaron de aceptarles sus pagos sin ninguna explicación; sólo que era bajo indicación e instrucción de la titular de la “Unidad de Gestión del Centro Histórico”, Rocío Zavala García, quien por cierto usurpa funciones del director de Comercio, Gabriel Andrade. Pero todo indica que el alcalde de la capital se anotará un punto a su favor al decir que habrá reordenamiento y no quitará fuente de trabajo.

Pero ahí, en San Luis Potosí, ayer jueves 8 de agosto, la dirigencia Antorchista del Regional Norte, compuesta por los estados de San Luis, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, en conferencia de prensa anunciaron que 100 mil potosinos se congregarán en el Estadio «Alfonso Lastras» el próximo domingo 11 de agosto para festejar y celebrar 45 años de lucha y trabajo de la organización en el país.

Ante medios potosinos, Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional y Lenin Campos Córdova, líder de la Región Norte Antorchista, coincidieron en que 100 mil potosinos arrancarán los festejos del 45 Aniversario de Antorcha. A este evento arribará desde tierras poblanas, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, líder nacional Antorchista, quien ofrecerá un discurso, que sin duda alertará a la clase política y será escuchado y visto por miles de mexicanos.

La organización social, ya abarca tres millones de mexicanos en sus filas, abarrotará el Estadio potosino; sin duda, una organización que vale la pena escuchar y pertenecer a ella pues su trabajo que realiza entre los mexicanos ya logra tener un impacto en al menos en 15 millones de mexicanos gracias a las conquistas en obras y servicios que ha logrado durante muchos años.

Lenin Campos, que tan sólo en SLP reúne al menos 200 mil potosinos organizados en el antorchismo local, aseguró que Antorcha sigue creciendo, toma más fuerza y continuará trabajando para lograr el cambio y la justicia que México requiere y necesita; además de remarcar que esta celebración también es un llamado urgente a cada ciudadano para conquistar un futuro mejor para todos.

El clímax no político...

Ahora resulta que faltó fertilizante en Guerrero y otros estados por errores, al menos eso dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la producción “aumentará”. Ni modo, tuvo que disculparse y reconoció que el programa piloto de fertilizantes no llegó a todas las regiones de Guerrero, incluida la comunidad de La Montaña, que es una de las zonas más pobres del país y tiene problemas de alimentación y salud, históricas.

De que sirve una frase de AMLO como decir “La verdad duele mucho decir que Guerrero y en especial esa región de La Montaña es donde hay más problemas de desnutrición, para decirlo así de manera muy fuerte. Duele, hay hambre, es la región de México con más hambre, o sea, de los estados del país..." de que sirve decirlo, si sus políticas nomás no van hacia allá y los pocos apoyos que los sexenios anteriores había logrado llevar a esas zonas, ahora ya no existen. Por el momento, querido lector, es todo.

