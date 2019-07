Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

24 de julio, 11:38 am

Se esfumó el apoyo a migrantes; la venta del avión presidencial no deja ganancia.

Tal y como ya se había comentado y ventilado por varios medios de comunicación cuando el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), gritaba a los cuatro vientos que con la venta del avión presidencial se iba apoyar a los migrantes centroamericanos y que esos recursos irían a los beneficiarios de programas sociales, hoy se sabe que el gobierno ya aceptó que no habrá ganancia con la venta del avión presidencial.

AMLO aceptó que esa operación sólo va a significar que no se siga gastando para pagar el financiamiento y dijo que el hecho de ya no va a pagar esos créditos es un ahorro; pero, a poco ¿eso no lo sabían el gabinete o el mismo presidente mexicano?. No hay duda de que ambos, o al menos el jefe del Ejecutivo, sí lo sabía y aún así decidió usarlo en parte de su discurso demagógico que «iba» viento en popa como si estuviera en campaña cuando ya era presidente. Andar placeando en eventos y en discursos la venta del avión como si fuera un spot publicitario, algo que le ayuda a la retórica y la desgastando discurso presidencial, ahora ya no le ayuda por miles de migrantes se sienten engañados y manipulados por el presidente mexicano.

Aquel 12 de junio de este este año López Obrador anunció que financiaría todo (sic) el plan migratorio con la venta del avión presidencial «José María Morelos y Pavón». «Por los que están preocupados... recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 130 millones de dólares y de ahí para arriba. El plan (migratorio) saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial»; hoy esas palabras quedaron en el aire y se demuestra que sólo eran engaños y mentiras del momento.

A siete meses de gobierno, suponiendo que ese avión se venda, avión que compró Banobras y se lo arrendó al gobierno federal y que hoy la pretensión es que se venda en 2 mil 100 millones de pesos, la cantidad no cubriría ni lo que en el 2012 se pagó a la empresa Boeing por la aeronave, sin contar el arrendamiento financiero, que fueron dos mil 952 millones de pesos.

La trampa se hizo, usar la venta del avión en los discursos sólo servía para seguir manipulando y engañando ya no sólo a los mexicanos sino también con la famosa y prometida ayuda a los migrantes centroamericanos. Se ha hecho público que en una de la cláusulas del contrato de arrendamiento está bastante claro que la terminación anticipada podría realizarse y permitirse solo con la liquidación del saldo absoluto. Entonces, según el contrato, el Ejército debe liquidar el total con Banobras, por lo cual, su venta no dejaría ganancias.

Cuando AMLO pregonaba y decía en plazas públicas que su gobierno “vendería el avión presidencial” se manejaba, en hipótesis, que en realidad lo suyo no era la democracia y que en «su gobierno» no habrá división de poderes y con la aún usada frase de que “el pueblo manda”; Obrador estaba dispuesto a violentar no solo la división de poderes, sino la propia Carta Magna. Hoy la imaginación de lo que sucedería en el gobierno de López Obrador ya quedó rebasada, hoy México está en la antesala de una posible crisis política, económica y social, en la que el gobierno federal no sabe, pero lo más seguro es que ni quiera, darse cuenta y menos trabaja para evitarla.

El clímax no político...

Las fobias de López Obrador contra las organizaciones sociales en especial con el Movimiento Antorchista, siguen y está usando no sólo los eventos públicos si no que ahora lo hace en su foro «más recurrente», la conferencia mañanera.

Antorcha es una organización social que en este 2019 cumple 45 años y que mostrará su fuerza en seis eventos conmemorativos a partir del 11 de agosto en San Luis Potosí donde 100 mil mexicanos se reunieran; los actos serán un grito de protesta contra las injusticias que hay en en el país, pero también serán un grito para exigir al Presidente de República, Andrés Manuel López Obrador, el derecho a existir como organización social.

Este martes, tras nuevas calumnias y mentiras de Lopez Obrador, el vocero nacional antorchista Homero Aguirre, señaló que los "líderes del Movimiento Antorchista nunca han solicitado al presidente –ni cuando fue Jefe de gobierno de la Ciudad de México ni ahora como Presidente de República–, beneficios personales, se trata de una calumnia, un invento con el fin de desprestigiar a nuestra organización, exigimos que AMLO frene sus ataques y deje de calumniar”. Por el momento, querido lector, es todo.

