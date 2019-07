Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

23 de julio, 12:05 pm

La tómbola de Ricardo Monreal y la destitución arbitraria del titular del Coneval

Si alguien se pregunta por qué nuestro país está en recesión y por qué la inconformidad social cada día crece más y los mexicanos están a meses, semanas, días o quizá horas, de resentir en sus bolsillos el resultado de que López Obrador esté ejerciendo un mal gobierno, no necesitará buscar mucho para darse cuenta que se debe gracias a las formas y a los métodos erróneos con los que se está queriendo gobernar una nación de 130 millones de habitantes, un país que está marcado como la catorceava economía del mundo y por otro lado, como una de las naciones con mayor desigualdad del planeta.

Hace no muchas horas, se dejó correr la «grandiosa idea» de que para elegir quién encabezará la mesa directiva en la Cámara de Diputados, se podría considerar, así lo dijo Ricardo Monreal, Coordinador parlamentario de Morena, que sea por medio de una tómbola (sí, no se espante lector de Esténtor, una tómbola) como se elija al nuevo presidente del órgano legislativo; es decir, se meten en el sorteo todos los nombres de quienes han alzado la mano para ese puesto, se elige y así se «evitarán» divisiones, como si no ya hubiera suficientes en el gobierno federal o en las mismas Cámaras de Diputados y Senadores.

Cuando un político o gobernante simplemente no tienen la capacidad para gobernar y como dice el viejo refrán popular; «el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver», así está pasando con el gobierno morenista actual. López Obrador, como principal artífice de la 4T, da la impresión de gobernar con ocurrencias y con acciones que él tiene en mente, no le hace que esas ideas y decisiones vayan en sentido contrario a la realidad. Imagine usted, pues, nomás dejar a la suerte, con la tómbola de Ricardo Monreal, la elección del presidente del órgano legislativo del país.

Otra ocurrencia quizá del mismo tipo es lo que hizo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al realizar un evento donde se manejó un informe de supuestos 200 días de gobierno; a lo mejor estará pensando que si diariamente informa y los medios voltean a ella como funcionaria, los problemas como la inseguridad, mal transporte, la negativa a atender problemas como acciones para evitar que en Tláhuac desparezcan clínicas de salud, van a desaparecer; lamentablemente aquí el «no los veo, no los oigo y no los escucho» no le funcionarán al gobierno local.

Y otra acción, que a las claras dejan ver señales de represión política es la destitución que AMLO hizo de Gonzalo Hernández Licona como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A unos días de que se presenten los resultados de la Evaluación de la pobreza 2008-2018, Hernández Licona fue relevado luego de permanecer más de 18 años en ese puesto, donde ha desempeñado un papel de crítica y de alerta sobre la situación de pobreza y miseria que vive México y de lo que las autoridades tendrían que realizar para atacarlas.

La noticia le llegó vía la secretaria de Bienestar, Maria Luisa Albores; incluso, se dice que la decisión del mandatario nacional se dio luego de que Licona publicara una serie de comentarios sobre la austeridad aplicada en las instituciones del gobierno federal; o sea, que la decisión del presidente es un acto de represión política porque alguien no está de acuerdo con los datos que él tiene y con quien critica sus acciones de gobierno que a todas luces son erróneas, simplemente porque no dan los resultados esperados y sí están ocasionando muchos estragos al país.

El extitular del Coneval ha dicho, lo hizo en entrevista radiofónica con la periodista Francis Martínez, que la pobreza es reflejo de más problemas como la economía que no avanza bien, la inseguridad, etc; y también dijo que es necesario para combatir la pobreza «reforzar el trabajo en la cobertura básica en servicios básicos en materia de salud, educación y vivienda». La evolución de la pobreza la veremos el 5 de agosto cuando se presenten los resultados, por lo pronto la destitución injustificada y arbitraria de Gonzalo Hernández Licona deja ver que la represión política de AMLO salta de los titulares de su gabinete a otros frentes como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El clímax no político...

Y qué creen... que un Tribunal Federal frenó el pago de una multa por 58 mil 890 pesos y el decomiso de 40 bienes inmuebles contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; además, el Tribunal determinó suspender la ejecución de la sentencia dictada por lo delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y aunque no podrá salir de prisión, a todas luces se ve que esto es continuación del video que recientemente apareció donde Duarte dice que hubo acuerdos con funcionarios del gobierno anterior, donde el más mencionado fue el ex titular de la Segob Federal, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los mexicanos malpensados dicen que este hecho del Tribunal es un paso que tenía que seguir tras la presentación del video y que un tercero será que ya casi encuentran la llave para que el ex gobernador de Veracruz tenga posibilidad de salir de prisión. Por el momento, querido lector, es todo.

