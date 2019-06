Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

25 de junio, 16:23 pm

México tiene 200 años de estar mal y con AMLO no mejorará

Hace una semana el Gobierno Federal anunció que cuando terminara el mes de junio, que estamos a unos días, 52 mil elementos de la Guardia Nacional estarían listos para combatir uno de los problemas principales que mantiene a la población en la zozobra y el miedo, la inseguridad y la delincuencia organizada; según declaraciones del secretario Seguridad Pública Alfonso Durazo, sería la primera generación de la Guardia Nacional.

Pero hoy se sabe que, como consecuencia del «acuerdo», el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de su canciller Marcelo Ebrard, en las fronteras norte y sur de nuestro país, ya hay cerca de 26 mil elementos policíacos, de los cuales 15 mil son de la Guardia Nacional, o sea, casi la mitad de la primera generación de la GN no está combatiendo la inseguridad y la delincuencia, sino cumpliendo un caprichito a nuestro país vecino del norte, que amenazó con poner del 5, 10 o hasta el 15 por ciento de aranceles si el gobierno mexicano no detenía la migración.

En las fronteras de México el gobierno desplegó un operativo de cerca de 26 mil elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y policías federales; según, como parte de la «estrategia» para que se disminuya la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos y así bajen, también según, las bandas de tratantes de personas, que nadie niega, han hecho un negocio con el traslado ilegal de centroamericanos hacia Estados Unidos.

La prioridad es "detener y asegurar a los extranjeros para ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración para que resuelva su situación legal. De manera adicional a la cantidad de elementos enviados, hay 425 agentes de migración en la franja fronteriza y 66 del INM para los puntos de control migratorio, además de 19 embarcaciones en las rutas marítimas y fluviales del Golfo, Caribe y Pacífico.

¿Qué no la oferta de AMLO fue enviar a 6 mil elementos para contener a los migrantes?; ahora, nuestra generosidad hacia Donald Trump es tanta que tiene a su disposición cuatro veces más elementos policiacos para detener un problema que «le afecta» a Estados Unidos. Pero aún hay más, hace tres días el presidente López Obrador anunció un programa en Centroamérica y que arrancará con 100 millones de dólares; unos 20 mil millones de dólares en El Salvador para replicar el programa forestal Sembrando Vida, lo que según serviría para reforestar 50 mil hectáreas y crear 20 mil empleos en ese país.

Y aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aplaudió y festejó el plan «creativo y solidario» de AMLO para desarrollar los países de Centroamérica; el presidente Nayib, en muestra de agradecimiento, pidió a la ciudadanía mexicana paciencia para percibir los cambios impulsados por el Ejecutivo y dijo que «México tiene 200 años de estar mal y tardará en mejorar»; mejor ¡no me ayudes compadre!.

El gobierno de López Obrador sigue errando con sus políticas; casi todos sus cálculos están saliendo mal: primero los 26 mil elementos que ahora despliega en la frontera han abandonado ya la lucha contra el huachicol que de por sí ya había fracasado; las ganancias que tanta alharaca ha hecho por la venta del avión simplemente no las habrá, pues se sabe que el costo total del avión a pagarse hasta el 2027 es de 5 mil 213 mdp y en caso de venderse se haría en 4 mil 039 mdp, y con la supuesta ganancia se tienen que pagar un extra de 1 mil 174 mdp a Banobras, ¿y las ganancias?, simplemente no las hay.

Muchas acciones del gobierno morenista, como el movimiento de los 26 mil elementos policiacos, se siguen haciendo para complacer al presidente Donald Trump que es, sin duda alguna, un desperdicio de tiempo y de recursos, porque cuando se le antoje, simplemente volverá con sus declaraciones contra nuestro país y el gobierno mexicano no tendrá opciones de cómo contestar y mucho menos de cómo hacer frente a una dependencia económica que lamentablemente también obliga a una dependencia política. El gobierno de Morena y López Obrador seguirán poniendo de tapete a México ante los pies del país representante del imperialismo mundial.

El clímax no político...

#TodosSomosLaNiña fue el hashtag que estuvo por más de doce horas en trending topic #TT, luego de que una estudiante, en un evento masivo, le hiciera una señal con el dedo intermedio al presidente mexicano, algo que ocasionó que más tarde los peje chairos comenzaran a atacar a la joven de irrespetuosa, pero la sorpresa es que hubo más solidaridad de los mexicanos para decir entre otras cosas, que eso es solo una reacción de los jóvenes a lo mal que se les está tratando por parte del presidente.

Pues también con otros estudiantes AMLO tiene una deuda pendiente y este jueves 27 de junio al menos unos 10 mil jóvenes de varias partes del país, pertinentes a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, se reunirán en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, para solicitarle respetuosamente que cumpla con la entrega de becas para el bienestar. La cifra de jóvenes, se comenta, que no han recibido la beca a pesar de estar ya censados, es muy alta, alrededor de 50 mil, más los que aún no han sido censados por las inferencia e irresponsabilidad de los «siervos» de la nación. Los jóvenes dicen: "no se preocupe presidente; no habrá señales obscenas, pero sí cientos de pancartas con leyendas y miles de voces que exigirán que usted cumpla con lo que prometió; becas para todos los estudiantes del país. Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---