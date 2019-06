Esténtor político

Aprendices no deben entrar a estadísticas de empleo: expertos

**Los aprendices no deben entrar a estadísticas de empleo: no cubren cargas laborales, como seguridad plena (vivienda y ahorro para el retiro. pago de ISR, etc.), pero AMLO los quiere meter a fuerza para que su cifra de empleo en mayo (a la baja) no se vea tan fea.