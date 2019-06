Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

12 de junio, 12:26 pm

A la «extraordinaria» Jefa de Gobierno mañana le protestarán

Ya en las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador no basta con hablar de la corrupción o la mafia del poder para que sus «seguidores» aplaudan, tampoco basta que realice consultas «exprés» para que la gente se anime a seguir al presidente; ahora el presidente mexicano hasta porras está organizando para algunos gobernantes de morena, como ocurrió ayer en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ahí, AMLO expresó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, «no está sola» y que en la CDMX hay una «extraordinaria jefa de gobierno», además dijo que la funcionaria «es maltratada mucho por unos grandulones abusivos», pero que tiene el apoyo del presidente y del pueblo. Como siempre las preguntas saltan de inmediato ¿a qué grandulones se refería AMLO? ¿en serio, Claudia Sheinbaum tiene el apoyo del pueblo?

Los “grandulones” podrían ser el altísimo índice de inseguridad, el pésimo transporte en la Ciudad de México o la ineficiencia del transporte Colectivo Metro o quizá también las pocas oportunidades de empleo, la falta de vivienda y apoyos por parte del gobierno de la capital. Más que un apoyo del señor presidente López Obrador hacia Sheinbaum, parece un espectáculo «Panem et circenses», para que los capitalinos, no reaccionen y reclamen a su gobierno de la ciudad sobre acciones que realmente ayuden les beneficien.

Por ejemplo, al menos tres mil citadinos, organizados en el Movimiento Antorchista realizarán mañana, 13 de junio, una protesta que partirá del Hemiciclo a Juárez hacia al zócalo de la Ciudad de México y pedirán la intervención de la Jefa de Gobierno para que se resuelvan demandas sociales de familias de diferentes alcaldías y exigirán que se deje de reprimir a unas 300 familias de Tláhuac con la amenaza de que destruirán sus casas.

A la inconformidad de los manifestantes se suma la insensibilidad de funcionarios como el Subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla, que se ha mostrado ineficiente para atender las demandas sociales y no hay avance en las reuniones que se han sostenido, en donde se ha planteado solucionar el problema de vivienda a familias de muy escasos recursos económicos que no cuentan con este derecho humano y que han esperado años por la solución a su demanda social; el gobierno de la «extraordinaria» Jefa de Gobierno al parecer relega y margina a los pobres y no es un gobierno sensible y cercano a la gente; las flores del presidente Obrador, al ver las acciones del gobierno de la CDMX, simplemente se vienen abajo.

La inconformidad social en la capital se empieza a gestar en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa y en la misma Gustavo A. Madero donde ayer andaba de gira AMLO. En Tláhuac, por ejemplo la gestión fallida de Sheinbaum no intervienen para que se resuelva la situación de las familias del predio La Ciénaga, quienes han tenido que vivir durante ya cuatro años debajo de una lona porque sus casas fueron demolidas sin ninguna explicación y el gobierno anterior ni el actual han hecho nada para castigar a los culpables; por el contrario, se sabe que ahí el gobierno capitalino de la mano de algunas empresas tiene bajo la manga un «negocito» que les dejará más ganancias que apoyar a las familias.

Por otro lado, hay miles de familias que han esperado 20 o 30 años para que tengan servicios básicos como agua, luz eléctrica, drenaje; servicios que se hacen necesarios en Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan que, por estar asentadas en colonias olvidadas, las familias ya no pueden vivir así; en Tiziclipa, Xochimilco, el gobierno central impide que mil 200 familias se conecten a la red eléctrica, obra ya gestionada y que el gobierno citadino no invirtió ni un solo peso.

Y como estas, hay muchas otras peticiones de gente de la Metrópoli que el gobierno local no la ve, no la oye y menos la escucha; entonces la paciencia de esperar se acabó y mañana habrá una protesta de tres mil capitalinos, una buena oportunidad que tiene Claudia Sheinbaum para demostrar que López Obrador no se equivocaba cuando le dijo que es una extraordinaria Jefa de Gobierno; algo que a decir de miles de habitantes de las recientes llamadas alcaldías, estaría por verse. Alguien pudiera decir que los inconformes son hombres de poca fe... y que Claudia Sheinbaum sí los va a escuchar y que atenderá y resolverá todas esas peticiones. Ojalá y así sea, porque la imagen de los gobiernos morenistas es que no cumplen y están muy lejos de representar a su slogan de «Primero los pobres».

El clímax no político...

Y que siempre no hay nada oculto en las revelaciones de Donald Trump, porque el supuesto “acuerdo secreto” con EU fue revelado ayer cuando el presidente Donald Trump, mostró a la prensa un documento que sacó del bolsillo lateral de su saco y donde se alcanzaban a leer algunos puntos acordados desde el viernes entre México y EU en materia migratoria.

Pese a que Trump insistió en que “este es el acuerdo que todos dicen que no se hizo” al enseñar la hoja, ésta deja ver los mismos puntos ya revelados con anterioridad, como el hecho de que si en 45 días no hay resultados, México deberá considerar reformas para convertirse en “tercer país seguro”. Pero si no hay algo oculto no hay de qué preocuparse; pero las amenazas del país vecino hacia México van a seguir y de eso no debe quedar ninguna duda. Por el momento querido lector, es todo.

