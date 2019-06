Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

4 de junio, 12:06 pm

En Oaxaca hay funcionarios que les queda grande el puesto

Mientras el gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat Hinojosa, se esfuerza porque a Oaxaca llegue el turismo y se conozcan las tradiciones y cultura de ese estado sureste, ya que este lunes 3 de junio hizo la presentación y anuncio de las fiestas del siguiente mes, la edición número 87 de la «Guelaguetza 2019» que se realizará los días 22 y 29 de julio; algunos funcionarios de su gabinete, como Javier Lazcano Vargas, quien no ha cumplido ni dos meses de haber sido nombrado Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade) le quiere poner ya bastantes piedritas al camino de un buen gobierno estatal.

Javier Lazcano quien antes «desempeñaba» la tarea de ser delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y que a finales de 2018, más exactamente en el mes de octubre, fue el responsable de que las obras en las carreteras de Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo no avanzaran, trabajos que hasta los primeros meses de este 2019 seguían abandonados y lo hacían un elefante blanco, así lo acusaron legisladores estatales; Lazcano Vargas, para esquivar la denuncia social, pretextó problemas técnicos y financieros para retomar los trabajos.

Hace unos días se dio a conocer que en Oaxaca van 305 muertes violentas de mujeres, un dato que solo refleja uno de los problemas que enfrentaría en estos días el gobierno estatal, pues la lista podría crecer por culpa de esos funcionarios ineficientes a quienes les han encargado la coordinación y atención de problemas educativos, de obras y servicios porque los políticos como el Coordinador de Coplade, no han entendido las órdenes de su jefe.

Por esa razón ya se comenta que en realidad quien gobierna en Oaxaca no es Alejandro Murat sino sus funcionarios que se niegan a atender a las organizaciones sociales a pesar de que fueron designados para cumplir ese papel; incluso, el mismo gobernador ha tenido que remover ya a varios de sus colaboradores de alto nivel como Sergio Vera Díaz quien fue sustituido por el actual titular de Coplade.

La administración oaxaqueña ya está a unos meses de llegar a la mitad de su gestión y seguramente ya se va a comenzar a tejer para saber quiénes serán los posibles candidatos a gobernador de cada unos de los grupos de poder en la entidad; para entonces, otra vez los cantos de sirena correrán entre la población solicitando apoyo electoral. Pero los acontecimientos nacionales, como las elecciones del 1º de julio de 2018 donde López Obrador ganó y en el que a seis meses de gobierno se ve una caída en su popularidad, más las elecciones de este domingo donde Morena «ganó» Puebla y Baja California pero el abstencionismo fue muy alto pues con certeza se sabe que de las listas nominales sólo votó alrededor del 30 por ciento, dejan mucho que decir. Bien analizado esto, el panorama político en la entidad oaxaqueña se pueden complicar y más si los funcionarios cercanos al mandatario estatal, nomás no cumplen con lo que se promete a la ciudadanía.

La mañana de este martes 4 de junio, jóvenes estudiantes de la Preparatoria Lázaro Cárdenas como protesta porque no son atendidas sus peticiones de pago de salarios de sus maestros y apoyos educativos como adquisición de butacas, materiales didácticos y becas que mejorarían su formación académica, tomarán clases frente al Palacio de Gobierno y exigirán sean escuchados pero sobre todo que se cumpla con sus peticiones.

Por otro lado un grupo de colonos de la región Valles Centrales también protestarán porque Javier Lazcano, a quien designó el gobernador para atender demandas de miles de oaxaqueños, no ha entregado apoyos para vivienda prometidos para hace una semana; «Javier Lazcano miente y no cumple con los acuerdos pactados» será la consigna que este martes se escuchará en los pasillos del gobierno estatal y en las afueras del palacio de gobierno.

Parece que Lazcano Vargas como interlocutor y operador del gobernador no funciona y los estudiantes y colonos inconformes volverán a pedir audiencia con el mandatario Alejandro Murat para que ponga a un funcionario que cumpla con los compromisos pactados. Por si los inconformes no son escuchados ya se rumora que las próximas semana podría realizarse una marcha en la capital oaxaqueña, algo que no convendría en nada al gobierno estatal que ya está promoviendo la bellísima feria de la «Guelaguetza 2019». Mucho ayudaría que se muestre que en el estado quien lleva el timón político es el gobernador Alejandro Murat y no funcionarios menores como Javier Lazcano Vargas, que por la misma experiencia con su antecesor, puede tener ya contados los días en ese puesto.

El clímax no político...

La eliminación del programa Prospera por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador fue “drástica”, están coincidiendo especialistas como Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quien también está de acuerdo que fue uno de los programas que había tenido diversas evaluaciones y había brindado resultados importantes, principalmente en áreas rurales.

Con la llegada de López Obrador a la presidencia se canceló Prospera y los recursos fueron redirigidos al programa social de becas, eliminando todas las corresponsabilidades relacionadas con el componente de salud de dicho programa social. La decisión ha afectado a miles de familias, sobre todo de escasos recursos de las comunidades, y es que Prospera apoyaba a toda la familia: madres y estudiantes con recursos monetarios, además de atención médica, nutrición y capacitación, tras eliminarse, únicamente se les entregó becas a los estudiantes, disminuyendo los apoyos.

Donde también hay problemas es en el Territorio de Higinio Martínez, donde la alcaldesa morenista Sandra Luz Falcon no sabe ni lo más elemental para gobernar ese municipio. En Texcoco habitan un promedio de 112 mil mexiquenses en pobreza multidimensional de acuerdo con el Coneval, y las denuncias de que el gobierno de Morena, encabezado por su presidenta, ha incumplido con obras y servicios para las comunidades con mayor índice de rezago social está a la orden día, denuncian habitantes de Coatlinchan, Víctor Puebla, El Gavilán, Guadalupe Victoria y Tocuila; hoy deciden los texcocanos llevarle un mensaje directo a la alcaldía con una protesta de miles de texcocanos. ¿La presidenta morenista le hará honor a su partido de ignorar a la población u hoy sí escuchará a sus gobernados?. Por el momento, querido lector, es todo.

