Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique

La Crónica de Chihuahua

11 de enero, 11:51 am

Gobierno de AMLO ya no está para jugar a la “Rueda de San Miguel”

Comparado con el primer director de Pemex de Enrique Peña, Emilio Lozoya, que tuvo su primer crisis dos meses después de rendir protesta, como se recordará, con la explosión de uno de los sótanos del edifico B2 de las instalaciones de Pemex en la CDMX en donde hubo más de 30 muertos; Octavio Romero Oropeza, titular en esta administración, aún ni siquiera acababa de llegar y conocer su oficina cuando se dio su primera crisis, a los 41 días de asumir el cargo.

Al funcionario se la he visto muy nervioso y casi no sale a dar declaraciones para explicar a los mexicanos por qué no hay gasolina y menos cómo se va a resolver el problema; él, más que su jefe, queda muy mal parado, es más se sabe que al igual que López Obrador tiene ciertas fobias con los reporteros. Octavio Romero, dicen muchos de sus colaboradores, en realidad llegó al puesto de director de Pemex más que por ser amigo y paisano de Obrador, por ser un férreo crítico de la Reforma Energética de el sexenio de Peña Nieto.

El gobierno de López Obrador hace bien en enfrentar los problemas de manera directa; lo que no está bien y no es bien visto desde el primer círculo de sus colaborares, es el plan y la estrategia que se tiene o más bien, que no se tiene. Los problemas en México son tan grandes y graves que no pueden eliminarse de un tajo y menos en plazos cortos, querer hacerlo así solo complicará más las situación y los problemas desembocarán en una crisis social de mayor trascendencia.

A los problemas de combate al huachicoleo que ya tiene consecuencias serias y pérdidas económicas por mil 200 millones de pesos en Michoacán, Guanajuato y Querétaro, se suman las opiniones de, por ejemplo, las declaraciones del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León que advierte de inflación si no se normaliza muy rápido el abasto de la gasolina.

Lo que se ha hecho hasta el momento es atacar dos “impunidades”, que como decíamos, es acertado atacar, el delito de robo de hidrocarburos (huachicoleo) y la impunidad en corrupción. Sobre lo primero, ¿qué resultados se han informado?, muy poco, solo resguardo, cierre de ductos y ubicación de lugares donde se hurta el hidrocarburo, pero no se ha detenido a nadie que cometa ese delito.

En la segunda impunidad, ¿qué se ha hecho?, también muy poco, cuando más, se han despedido algunos encargados de supervisión y lo que ha anunciado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que se está trabajando para detectar y congelar las cuentas que lavaban el dinero obtenido por estos robos. Y es que, si se quiere investigar a fondo se tiene que hacer a funcionarios de todos lo niveles que estén involucrados, no solo a los funcionarios de rango medio; y para eso se requiere un plan y una estrategia a largo plazo, que estén coordinados por varias dependencias para saber cómo se opera ese huachicoleo.

Lanzar la orden de cierre de ductos y luego usar todos los recursos mediáticos para calmar a la ciudadanía que se ve afectada por el desabasto de hidrocarburo, y la posible escasez de alimentos, más la inflación y afectación a la economía, se parece más a un espectáculo de circo que una verdadera acción del gobierno coordinada y bien planeada para atacar el robo de gasolina y que llegue a resultados efectivos. El tiempo dirá qué acciones del nuevo gobierno estuvieron mal, porque ya no es tiempo electoral y tampoco el gobierno y todo su gabinete están como para jugar a la Rueda de San Miguel, donde primero todos se voltean hacia afuera y ya que haya pasado la tempestad vuelven a girar hacia el centro del circulo.

El clímax no político...

La lista es grande…. Para la elección de gobernador interino hasta este viernes la lista es grande, no menos de 40 candidatos había para ocupar ese puesto, hasta el youtuber “Luisito Comunica” había sido propuesto por un grupo de fans para que el Poder Legislativo lo tomara en cuenta para el interinato.

Y aunque la lista es grande, todos se han ido eliminando automáticamente y dos personajes son los que tienen altas posibilidad de llegar, uno de ellos es el secretario de Gobierno del estado de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, más conocido por sus acciones policiacas en la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y la otra opción, es la de Morena, con Santiago Nieto; por eso ahora ambos grupos en la Legislatura local andan buscando apoyo hasta por debajo de las piedras; porque quien esté de interino será la antesala para influir en la elección de gobernador, que posiblemente será en el mes de julio. Por el momento, querido lector, es todo.

