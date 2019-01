Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

10 de enero, 09:51 am

Venezuela, ¿México puede seguir su ejemplo?

«Seis millones de hogares reciben cada tres semanas, de forma casi gratuita, los alimentos esenciales para la familia; en estas semanas de fiestas, el gobierno ha distribuido unos 14 millones de juguetes a niños y niñas de familias humildes…, callan que hemos entregado dos millones y medio de viviendas sociales. Tenemos las riendas de un plan de crecimiento y de recuperación para la protección del empleo, la protección del ingreso de los trabajadores y tenemos las riendas para el crecimiento organizado de los sectores fundamentales de la economía...».

"En el año 2019 va a haber grandes sorpresas muy positivas en torno a la elevación de la producción y la creación de riqueza para el país y para la población. Decididamente, nuestra economía va a despegar gracias al control de la inflación y de los elementos que han venido perturbando la vida en los últimos años...”. ¿En qué país cree usted querido lector que sucede esto?, acertó, no es México, es Venezuela y estos son algunos fragmentos de la entrevista cuyo título es: “Que se nos respete en tanto y cuanto somos soberanos e independientes”, que le hizo Ignacio Ramonet a Nicolás Maduro, quien hoy inicia su segundo mandato al frente de Venezuela, país que ha sido muy golpeado por la política imperialista de Estados Unidos.

La toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025 llega tras las elecciones celebradas el pasado 20 de mayo donde ganó con el 67 % de votos; con este nuevo mandato se cumplirán 20 años de que el partido que hizo ganar a Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), siga teniendo mayoritariamente el apoyo electoral de los venezolanos. Hablar de Venezuela es también hablar de toda una ola de ataques que se han volcado contra ese país, muy hermano de México, que aunque en algunos momentos de ira o de incomprensión política de algunos de nuestros gobernantes, como fue el de Peña Nieto, Calderón y Fox, se ha manejado una política negativa contra esa nación; lo cierto es que entre ambos países hay mucha hermandad, como también lo existe con la República de Cuba.

La guerra económica y todas las sanciones de Estados Unidos han traído consecuencias y problemas serios para Venezuela, problemas que no se pueden ocultar, pero que han sido magnificados por la vía de manipulación y terrorismo político, ahora con las redes sociales, contra ese país. Es cierto que el acoso financiero no deja llegar alimentos o medicamentos y una parte de la población sufre esos estragos, pero lo que ha venido haciendo el gobierno de Nicolás Maduro no puede ser ignorado y debe ser aplaudido por cualquier ser humano del planeta, que sufre opresión y represión por parte de sus gobiernos.

A Venezuela la han catalogado de ser un país dictador y de que hay un desastre total en el gobierno y la población; pero, qué país con esas características entrega dos millones y medio de viviendas; o 14 millones de juguetes a sus niños, o que cada tres semanas cada familia reciba de su gobierno una canasta básica de alimentos. La Revolución Bolivariana sigue cumpliendo sus objetivos de justicia social: entregó el año pasado la vivienda digna a 2,5 millones de venezolanos; los Comités Locales de Abastecimiento y Producción proveen de cajas de alimentos básicos a cerca de seis millones de familias humildes; se está a punto de alcanzar las tres mil comunas productivas; se avanza hacia la autosuficiencia en los rubros: maíz, arroz, azúcar, leguminosas, cacao, café y soya; y en materia de educación, más de 10 millones de personas acuden a las aulas de clases y el 75% de ellas lo hacen en escuelas públicas y gratuitas, desde la educación inicial hasta la universitaria.

Pese a todas las adversidades como el bloqueo económico e intentos de asesinato de Nicolás Maduro, no hay duda de que ese país sigue avanzando por el camino correcto, que entre gobierno y pueblo están trabajando para que exista menos pobreza y miseria y que verdaderamente se gobierne para el pueblo, no para una clase rica encumbrada en el poder.

Nuestro país acaba de estrenar gobierno y se hace llamar de “izquierda”, un gobierno que salió del partido morenista, en donde la mayoría de sus líderes, empezando por López Obrador, se formaron en el priismo que tanto critican. México pudiera seguir el ejemplo de Venezuela y trabajar verdaderamente para los mexicanos y evitar que 100 millones de mexicanos sufran pobreza en algunas de sus modalidades, puede atacar el rezago educativo de fondo y no sólo dando becas; podría, incluso, generar obra social como clínicas, casas de cultura, unidades deportivas, pero ha desaparecido el Ramo 23 de donde se realizaban algunas de estas obras. México pudiera seguir el ejemplo de Venezuela, pero aún está muy lejos de que así sea.

El clímax no político...

A rendir cuentas. Don Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, parece que si quiere dar la apariencia de que la Cámara de Diputados sí trabaja y toma cartas en los asuntos políticos del país; y esto se ve luego de que la Comisión Permanente acordó llamar a reunión de trabajo a los titulares de Energía, Rocío Nahle; de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa y a los directores de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.

Según la cita será para tratar el tema de la escasez de combustible en gran parte del país y ante esto Héctor Yunez dijo que citar a Urzúa y Sheffield es porque el primero es quien dicta los precios de la gasolina y el segundo porque la especulación que da lugar al desabasto lastima a los consumidores; a cualquiera le parecería muy buena iniciativa de la Cámara de Diputados, lo malo es que será hasta la próxima semana, quizá cuando ya el dedito de López Obrador haya dicho que se abran los ductos, argumentando que sólo se les tenía que dar alguna arregladita, y es que ya anda circulando la versión de que se abrirán en cuando se terminen de arreglar algunos desperfectos.

Sigue la exigencia de justicia en Puebla. Y aunque la situación política en Puebla no está nada bien, hoy se cumplen 15 meses del asesinato político de Manuel Hernández Pasión, quien fue alcalde de Huitzilan de Serdán. El 10 de octubre de 2017, el antochista perdió la vida en una emboscada orquestada por el cacicazgo de la región y el crimen sigue impune.

A pesar de que este 15 de enero se cumple un año de la detención de los autores materiales, el crimen no se ha esclarecido ni se ha castigado a quienes participaron en la emboscada en la que también perdió la vida Juventino Torres Melquiades, escolta del ex alcalde. El grito de exigencia y castigo para los autores intelectuales sigue vigente y las autoridades judiciales y políticas de Puebla aún tienen la tarea de investigar y dar con los culpables. Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---