Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

8 de enero, 11:20 am

Segob; un posible cambio demasiado rápido

Dicen que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya no está muy a gusto en su puesto en las oficinas de Bucareli, y aunque no se sabe muy bien cuáles son las razones de su decisión, se deduce que en esencia es porque no está de acuerdo con la forma en que se está llevando la gobernabilidad del país, lo primero sería una sanción porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no salió como su jefe, López Obrador, esperaba; ella, se dice, sería la culpable.

Otro de los muertitos que le quieren cargar es el asunto de la crisis en Puebla, se sabe que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio el triunfo a Martha Erika Alonso, ella había sido designada para ir en representación de AMLO; sin embargo, unas horas antes le avisaron que tenía que cancelar el viaje, el tema tiene mucho que ver con que tenía una relación “aceptable” y de “cordialidad” con el matrimonio poblano que lamentablemente murió en un accidente.

De la aún titular de Segob federal se sabe que en algunas cosas ha discrepado con López Obrador, incluso por los primeros días de gobierno en transición, en una entrevista que salió en primera plana de un diario nacional, trascendió que en reuniones varios integrantes del gabinete, entre los que estaba ella, le proponía varias cosas al entonces presidente electo, pero que simplemente él les negaba todas las opiniones y sugerencias, se aplicaba ya lo que sólo su dedito decía y mandaba. Su renuncia ya la presentó, pero López Obrador tendría la decisión final, lo que sí es cierto es que su salida afectaría a todo el “austero” gabinete.

En otros aires informativos se ha dicho muy poco del partido que pretendía formar la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, pero por si continúa con su intención, ahora le será más fácil porque toda organización civil o agrupación política que quieran constituirse como partidos políticos nacionales deberán afiliar a 233 mil ciudadanos y realizar el menos 20 asambleas estatales y una nacional, estos son los requisitos principales; esta nueva disposición compara inevitablemente que fue más difícil obtener candidatura independiente a la Presidencia en 2018 porque para ello se pidió el respaldo de al menos 866 mil ciudadanos; por ejemplo, Margarita Zavala reunión 870 mil 168 afiliados; El Bronco 849 mil 937 y Armando Ríos Piter 242 mil 646.

Lo cierto es que un partido político en estos tiempos de crisis, si no ofrece una verdadera alternativa y plataforma políticas bien pensadas y planeadas y se convierte en verdadero representante del pueblo, con dificultad tendrá éxito; un partido político sigue siendo un mecanismo o herramienta que tiene una clase social o grupo con intereses económicos y políticos comunes y cuyo propósito es conquistar el poder político del país; que una vez logrado su objetivo, tendrá que poner en la práctica los principios y el programa de acción del partido de que se trate.

En México los partidos políticos siempre han navegado con bandera de representación de los intereses del pueblo mexicano; siempre, llegado el momento de las elecciones y lo vimos muy recientemente, ofrecen todas las estrellas a los mexicanos para que voten por ellos; así hemos tenido en la historia del país al PRI, al PAN, al PRD y recientemente a Morena en el gobierno; el resto de partidos han funcionado como satélite de los cuatro más fuertes y se han ido adaptando a lo que éstos decidan.

Tras el triunfo de Morena se deja un difícil trabajo y papel para el PAN, PRI y PRD; sobre todo, porque aún no se sabe cómo van a orientarse o recomponerse. Si los partidos que ya tienen alguna estructura formada no pueden ni con su alma, qué podrá hacer un nuevo partido. Entonces, las nuevas reglas de bajar la tranca para crear un partido, parece tiene una intención concreta que podría ser el divisionismo de políticos y de mexicanos en más partidos, aunque los que logren formarse no tengan representación ni fuerza real para poder conquistar el poder político. Por el otro lado, se facilita a Morena el camino, pues con el poder político y económico intentará mantenerse como el partido más fuerte y así seguir gobernando al país.

El clímax no político...

Con este mensaje en la red social twitter: «#EsNoticiaHoy Convoca @AntorchaOficial a la XX Espartaqueada Cultural Nacional #2019. Participarán más de 20 mil artistas de todo el país. #Cultura y #Arte, herramientas de educación de Antorcha Campesina.», la vocería del Movimiento Antorchista anunció la realización de uno de los encuentros más populares en México.

La Espartaqueada es de los más populares por tres razones: primero, porque reúne a más de 20 mil artistas de todo el país, artistas que fundamentalmente han salido de las colonias, pueblos, barrios, es decir del seno del pueblo mexicano; segundo, porque es un encuentro que se organiza sin ningún tipo de lucro, y eso se demuestra porque en las competencias no se ofrecen premios económicos, salvo reconocimiento con medallas a los mejores lugares y; tercero, que es un encuentro que se solventa con recursos propios de la organización social y de los mismos participantes.

Por eso, este lunes que se lanzó la convocatoria, hubo mucho revuelo entre los artistas y aficionados, muchos de ellos ya desde ahorita comienza a preparar sus maletas para irse del 2 al 10 de febrero a la Atenas de la Mixteca a disfrutar de una semana de arte y cultura. Sin duda una noble labor. Por el momento, querido lector, es todo.

