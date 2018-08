Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

6 de agosto, 12:13 pm

El sueño de ser Universitario, sólo para unos cuantos.

Este lunes inician las carreras universitarias para miles de jóvenes en la Máxima Casa de Estudios. De acuerdo con la UNAM son más de 350 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado los que iniciaron sus actividades académicas en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este grupo van varios jóvenes que trabajaron tenazmente para su ingreso consiguiendo finalmente un lugar para iniciar su trayectoria universitaria. Tania Yaeli Barranco y Omar Alexis Jiménez, son dos de esos jóvenes, de extracción humilde, que han dado ese paso a la vida universitaria, con grandes sueños y con mucha decisión para volverse profesionales al servicio de los más necesitados.

Por otro lado, miles de ellos no corrieron la misma suerte. Y es que 95 mil 386 alumnos serán de nuevo ingreso, pero fueron 219 mil que buscaron un lugar en la UNAM. En total se calcula que en las opciones de la zona metropolitana fueron 303 mil 557 aspirantes que este año concursaron para ingresar; 219 mil 061 jóvenes para la UNAM, 107 mil para el Politécnico y 57 mil 496 para la UAM.

La educación de los jóvenes es un pilar fundamental para el desarrollo de México; por esta razón los gobiernos, en todos sus niveles, deberían estar muy preocupados y trabajar para que cada vez sea mayor el número de jóvenes quienes tengan acceso a este derecho, ya que sólo así, en el futuro, México alcanzará a ser una potencia científica que le garantice economía y desarrollo a nuestra nación.

Nos comentan que en el municipio de Chicoloapan, cerca de 600 habitantes fueron incorporados al Programa de Empleo Temporal, esto producto de las gestiones de la líder social, Rosalba Pineda Ramírez, ante la Secretaría de Desarrollo Social.

De esta forma, las labores que realizan en Chicoloapan son la limpieza de calles y avenidas, así como la pinta de fachadas. Con este programa, gestionado por el Movimiento Antorchista, una brigada de 200 personas, se retiró más de 60 toneladas de hierba y basura que había en el Panteón Municipal, asimismo, trabajan en la limpieza del río Manzano.

La líder hizo un llamado a las autoridades federales a que abran más fuentes de empleo, toda vez que el Estado de México se encuentra entre las entidades con mayor tasa de desocupación con un 4.1 por ciento, le anteceden Tabasco con 6.4 por ciento, Ciudad de México y Nayarit con 5.1 y 4.2 por ciento respectivamente.

El clímax no político...

Cinco mil hidalguenses protestarán contra Omar Fayad este miércoles 8 de agosto. Donde las cosas no andan muy bien es en Hidalgo, con el gobierno de Omar Fayad, y no andan bien porque no ha cumplido con acuerdos y solución a demandas de miles de hidalguenses.

Hoy la líder social Guadalupe Orona pidió, en un desplegado político, al gobierno priista que se cumpla con lo que se prometió en diciembre de 2017, mes en que se convinieron algunos acuerdos para la ejecución de obra pública en comunidades hidalguenses, pero hasta la fecha no se ha cumplido; además el gobierno estatal se comprometió, -con el propósito de revisar los pendientes y el nuevo pliego petitorio del 2018, a realizar una reunión en el mes de enero; parece que a don Omar Fayad le hace falta una agenda, pues ya estamos en agosto y esa reunión aún no se lleva a cabo.

El gobierno estatal debe mostrar que está abierto al diálogo con todos los partidos políticos y organizaciones sociales, como recientemente declaró un representante del gobierno estatal. Orona Urías dijo que el gobierno estatal debe intervenir de manera decidida para que se resuelvan las demandas de los antorchistas pachuqueños, que llevan en plantón tres meses en la explanada de la Presidencia Municipal sin que autoridad alguna se inquiete.

De igual manera en los municipios de Huejutla, San Felipe Orizatlán y San Bartolo Tutotepec, en donde los alcaldes se resisten a atender las necesidades de sus gobernados, como si no se tratase de localidades con índices de miseria escandalosos, no sólo a nivel estatal, sino nacional. Parece que la protesta del miércoles 8 de agosto, sólo es el inicio de más movilizaciones si no hay una respuesta positiva por parte del ejecutivo de Hidalgo. Por el momento, querido lector, es todo.

