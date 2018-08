Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

2 de agosto, 11:11 am

Ninis deben ser de interés para los gobiernos.

«Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades», es un reporte del Banco de México, en donde se aborda y destaca que los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que no trabajan, los llamados «ninis», y que representan un 22 por ciento en México, unos 6.8 millones; debieran estar en prioridad de los gobiernos y se les debería tomar en cuenta por todo el mundo, se comenta; y es que en América Latina, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años no tienen la oportunidad de tener educación, ni tampoco son incluidos en el mercado laboral.

En la región, según, la cifra es de más de 20 millones de Ninis y de esos 6.8 millones pertenecen a nuestro país; según el Banco de México, es importante y necesario que el mundo se interese en ellos, porque ya se ha demostrado que en los países y las naciones la productividad y el crecimiento económico de largo plazo depende, en gran medida de la calidad del capital humano de una sociedad; entonces esa es una de las razones por las que hay que interesarse en estos jóvenes.

Y es que del total al menos 3.4%, ninis desempleados, se comenta que sí buscan trabajo, pero no lo encuentran y 18.8% son jóvenes que no estudian ni trabajan y no buscan empleo; con un llamado del Banco Mundial de integrarlos a la población activa para que nuestro país no se vaya a quedar sin capital humano que más adelante pueda obstaculizar el crecimiento económico del país y la reducción de la pobreza.

Aunque el mensaje no tiene nombre, sin duda es un llamado para el gobierno que llegará a partir del 1º de diciembre, un gobierno que ha prometido educación y empleo a miles de jóvenes; y aunque ya Obrador anunció la creación de universidades y apoyos a jóvenes estudiantes, además de que se incluyan a laborar como una parte de sus actividades; aún falta ver que sí se cumple. Por el momento, el llamado del Banco de México es a tiempo, porque el problema entre la juventud, sean Ninis o no, que no tiene acceso a la educación o a un empleo digno, es real.

El clímax no político...

Dicen que ya el Senado de la República va agarrando forma, pues ya está cerca la fecha de arranque de la entrante Legislatura. Según, ya están perfilados los próximos coordinadores de los grupos parlamentarios. En el PRI será́ Miguel Ángel Osorio Chong; el del PAN, Damián Zepeda Vidales; el de Morena, Ricardo Monreal; y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En donde sí no se sabe nada es en el PRD, pues no se ve quién será el próximo coordinador.

Donde sí podría haber problemas es en Vetagrande, Zacatecas, pero eso dependerá de que el alcalde, Juan Antonio Herrera Morua, cumpla su palabra y atienda peticiones elementales de miles de familias antorchistas de la zona; el alcalde ya se va, pero dejará un buen sabor de boca entre sus gobernados si atiende estas peticiones. Por el momento, querido lector, es todo.

