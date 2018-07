Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

30 de julio, 12:54 pm

Sistema educativo; clave para impulsar productividad y crecimiento

Mucho hemos escuchado decir sobre que México necesita cambiar; pero ya cuando se trata de aterrizar esas propuestas o de poner algo concreto, muy pocos personas, entre ellas analistas y economistas, hacen una aportación seria y sostenible; Mexico sí necesita cambiar, pero ¿qué es lo que necesita cambiar y cómo hacerlo?

Este jueves la periodista Francis Martínez, convocó en su emisión radiofónica a una mesa especial de análisis para que, a través de la visión de dos destacados economistas, se hiciera un diagnostico del país y los retos que existen en lo que será la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En este mesa se comentó que todas las cosas que pueden hacer crecer la productividad tienen que ver con la inversión pública y privada. México ha dejado de invertir en infraestructura y es una de las palancas más importantes del crecimiento, indicó el Dr. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del CONEVAl. En eso coincidió con el doctor Abel Pérez Zamorano, director de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.

Ambos indicaron que los retos que tiene el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que el sistema educativo realmente sea un factor que impulse la productividad y el crecimiento, pues “la calidad de la educación está relacionada con el bajo crecimiento que hemos tenido. Así, se dijo, que se detenga o no la reforma educativa en el siguiente sexenio, el tema es cómo elevar la calidad educativa. El académico de Chapingo por su parte enfatizó que el problema del crecimiento es multifactorial, no obedece a una sola causa, sino implica varias aspectos y coincidió con el Dr. Gonzalo en que un indicador clarísimo del crecimiento económico es el nivel educativo, como lo indica las calificación negativas en los que nos coloca la OCDE. Así, se dijo que no hay una calidad de la educación en México que sirva como soporte y que le dé impulso al crecimiento.

Y respecto al combate a la pobreza vía programas sociales, el director del CONEVAL afirmó que se puede hacer lo que hasta ahora se ha realizado, pero el gran reto para López Obrador es hacer cambios profundos en materia de política social, considerando los márgenes de votación alcanzados por el tabasqueño, sería una pena no aprovechar ese capital político y limitarse a hacer cambios pequeños; aquí la disyuntiva es dejar de seguir pensando que el el problema es la corrupción o la mafia del poder y trasladar programas y verdaderas acciones que ataquen con seriedad y a fondo la verdadera problemática de México, la pobreza.

El Doctor Pérez Zamorano reconoció que mantener baja la inflación sí tiene repercusiones en la pobreza, pero no es suficiente; así, se delineó que la solución a la pobreza de más de 53 millones de personas (según cifras oficiales) no puede ser resuelta con medidas parciales, se debe dar una solución integral y eso implica revisar el modelo económico, por ejemplo, con la política fiscal; que paguen más impuestos los que ganan más y lo que tienen más, eso sería lo justo. En México ya no basta ser grandes generadores de riqueza, si no que se distribuya; y ese tendría que ser uno de los primeros pasos para el nuevo gobierno.

El climax no político...

Y a quién no le está yendo nada bien es a Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa panista de Pachuca. Y es que ayer, a modo protesta, vecinos de Pachuca plantaron árboles sobre baches de la capital. Nos comentan que cansados de las condiciones en las que se encuentran las calles de Pachuca y el incumplimiento de la alcaldesa capitalina para corregir la situación; vecinos salieron a las calles a protestar y de manera creativa, ofrecer una opción para que los automovilistas eviten caer en los baches que causan daños en la suspensión y las llantas de los vehículos.

En el transcurso de la mañana, vecinos recorrieron las principales calles de la capital. La brigada plantó árboles en cada bache que encontraron en su camino, agregando en cada uno la leyenda “#YolandaTelleríaMienteYNoCumple”; y es que a decir de del propio secretario de Obras Públicas Municipales, de Pachuca Eduardo Sánchez Rubio, en Pachuca hay tres mil 500 calles en situación de desastre. Esta demanda, tan sentida de los pachuqueños, es tan sólo una de las tantas peticiones que la alcaldesa panista tienen sin resolver o atender. Por el momento, querido lector, es todo .

