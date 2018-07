Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

24 de julio, 11:03 am

Trump a López Obrador: hay elogios que matan...

Este lunes nos encontramos con unas declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a cualquiera le parecerían muy amigables o, al menos, que vienen de un presidente muy simpático y agradable hacia «nuestro» nuevo Presidente de México, pero también con nuestro país. Sin embargo, la realidad que se oculta puede ser otra.

Las declaraciones se dan en el contexto de la carta que envió Andrés Manuel López Obrador al presidente gringo en días pasados, en donde le pide, entre otras cosas, trabajar juntos como presidentes de las naciones; entre los temas que resaltaban en esa carta es llegar a un acuerdo en el multimentado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La declaración fundamental de Trump, a la que nos referimos es: “El nuevo presidente (de México) es una persona estupenda. Conversé con él por largo tiempo en una llamada. Hizo un gran trabajo, un voto tremendo y tienen mucha confianza en él en México, y eso es bueno. Estamos hablando de hacer algo muy dramático, muy positivo para ambos países.

¿Qué ve y cómo ve Estados Unidos a México con su nuevo presidente que tomará posesión en unos meses? Por el mismo lenguaje que utiliza Donald Trump se podría desprender dos cosas: primero, que en el gobierno mexicano ahora y ya cuando entre en funciones López Obrador, no hay ningún peligro de rebeldía o ningún signo de protesta que vaya a molestar a la política gringa; segundo, hay un gobierno dócil y dispuesto a someterse a lo que la política estadounidense le dicte.

Así, cuando Donald Trump dice que el nuevo presidente es una persona estupenda y que hizo un buen trabajo, para luego decir que harán algo muy positivo para ambos países, no deja de ser una burla o una ironía, tras lo que posiblemente vendrá después; y esto se reafirma tras el «estamos hablando de hacer algo muy dramático...».

México debe cambiar de política hacia Estados Unidos, y aunque eso no es tan fácil, pues se requieren muchos años de trabajo se debe comenzar; primero, para no depender económicamente del país vecino, tanto con las remesas en el intercambio de mercancías que ellos nos compran; y segundo en el ámbito político, es decir, tener a un presidente con decisión y garra para defender a los mexicanos; la soberanía y la autonomía que tanta falta nos hace, algo que no se ha visto desde hace muchísimos sexenios y que lo que veremos, así lo indican los días posteriores al 2 de julio, será un presidente sometido, dócil y sin ningún peligro para Donald Trump y su nación imperialista. Los resultados de esa frase de “amor” y de falsos elogios van a llegar; y no se nos debe olvidar que «hay elogios que matan...»

El clímax no político...

Otro periodista asesinado, ahora en Iztapalapa, la Ciudad de México. El periodista, Luis Pérez García, quien también fue locutor, fue asesinado de un golpe en el cráneo por dos sujetos que entraron a su casa. Tras lo que aparentemente sería un asalto, cosa que puede descartarse, pues los agresores prendieron fuego a la casa con la finalidad de desvirtuar el asesinato.

De acuerdo con información de los vecinos, quienes se percataron de que la casa se incendiaba dieron aviso a las instituciones de seguridad, y tras llegar el cuerpo de bomberos y sofocar el fuego encontraron el cuerpo del comunicador.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), la Federación Latinoamericana de Periodistas, (Felap-México), Club Primera Plana y su brazo académico y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) y periodistas y comentadores han estado enviando a los familiares condolencias; además de condenar los hechos, pidiendo a las autoridades que se haga justicia para que el crimen no quede impune.

Según datos oficiales, en lo que va del año se han cometido 10 homicidios de periodistas; en lo que va del sexenio suman 92 homicidios y del año 2000 a la fecha son 228 homicidios. Aquí tendrán una nueva tarea la administración que está por llegar. Las autoridades tienen que investigar y detener los crímenes contra comunicadores y periodistas. Por el momento querido lector, es todo.

