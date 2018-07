Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

13 de julio, 13:56 pm

México no necesita “buena relación” con EU, sino una verdadera independencia.

No es extraña la visita de Mike Pompeo, Secretario de estado del gobierno de Donald Trump, hacia el nuevo gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador, que ya se prepara para tomar la riendas del país el 1º de diciembre. Y no es extraña porque la aparente “muy buena relación” con el gobierno gringo se dio casi al instante de saber que AMLO había ganado la elección; se dio, se recordará, prácticamente a unas horas, en una llamada entre ambos políticos. Y es que, con la visita de hoy, -donde también asisten Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro; Kirstken Nielsen, de Seguridad Nacional y el hombre de más confianza de Trump, Kared Kushner-, se reafirman y se ven algunos hechos para analizar y reflexionar.

Como dijimos en Esténtor del 4 de julio, el tema, desde el momento mismo de la «charla» entre Trump y Andrés Manuel, ya era para llamar la atención pues se asomaban las verdaderas intenciones, que aunque aún parecieran no estar claras, sí se perfilan a tener un mayor control del país vecino hacia el nuestro; dijimos que la llamada entre ambos políticos, donde la prensa destacó el mensaje de: «Te lo dije, tu serías presidente» o el, «creo que la relación será muy buena», tenía objetivos claros; y ahora surgen las interrogantes: ¿la relación será muy buena?, pero… ¿para quién?.

Tras la charla demasiado cordial y ahora la visita, queda la sensación de que ya hay muy buena relación entre ambos países, pero la realidad es otra, pues a los mexicanos no se les olvida que Trump ha humillado, en más de una ocasión, a nuestro país. Los más de 120 millones de mexicanos no necesitan buenas relaciones con EU, sino una verdadera independencia de él, pues, nos guste o no, seguimos siendo una de sus colonias y se ve en la economía de México que depende en un 85% del comercio con ellos.

Trump, que ha tratado muy mal a los mexicanos, ahora dice que es amigo de Obrador, pero eso, además de ser falso, no se debe olvidar el modus operandi de EU para dominar: primero, se intentará a través de la supuesta «buena relación», si el dueño del imperio ve dócil al gobierno entrante no habrá mayor problema; segundo, si hubiera la mínima resistencia, no hay duda de que vendría otra etapa y quizá vuelvan la agresiones a través imponer cosas como el muro, aranceles y el mal trato a los migrantes; y, tercero, el país imperialista, podría usar la fuerza del estado para obligar a México a seguir sometido. Entonces la pregunta vale, ¿hacia dónde se encamina la buena relación (y la visita de hoy) entre EU y México?. Pronto lo veremos.

El clímax no político…

En Pachuca arrancará campaña nacional para denunciar a la alcalde Yolanda Tellería porque no atiene las necesidades de la población; aunque esto no es nuevo, se sabe que la presidenta se muestra insensible ante las demandas de los pachuqueños y hace caso omiso a las necesidades de la población por lo que la organización social, Movimiento Antochista, iniciará una campaña nacional para denunciar el mal gobierno que se padece en el municipio capitalino, comentó este jueves, la líder social en Pachuca, Netzery López Soria.

De acuerdo a lo que mencionó ya llevan más de dos meses pachuqueños, principalmente de las zonas más desprotegidas, mantiene un plantón en las inmediaciones de la Casa rule, sede de la administración municipal; que exigen la introducción de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje y pavimentación de sus calles. El de Tellería Beltrán es un gobierno que no escucha y no resuelve las demandas de la población, por eso es que actualmente, como medida de protesta, cientos de pachuqueños, recorren todas las calles de la capital, principalmente las colonias más marginadas, denunciando la política de oídos sordos y de no ver la problemática que se presenta en todo Pachuca.

Se comenta incluso, que el mismo secretario de Obras Públicas, Eduardo Sánchez Rubio, reconoció que son más de 3 mil 500 calles que están destrozadas", pero que no se hace nada para resolver la problemática. Si doña Tellería por ahí tuviera algún consejero y asesor, le recomendamos que le diga que no es buena idea que su nombre empiece a sonar en más estados o a nivel nacional; o al menos que desee que su carrera política concluya con su administración y eso sería como la peor y pésima alcaldesa que haya tenido Pachuca.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---