Esténtor político

9 de julio

El problemita de López Obrador

Empieza la segunda semana tras el proceso electoral y vemos cómo los cambios y sucesos no sólo se van dando en el círculo cercano del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sino que también comienzan a verse movimientos en los otros institutos políticos, sobre todo en el PRI y el PAN; por ejemplo, la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional llegó con un desacuerdo y es que no coinciden en encontrar a la persona idónea para encabezar la presidencia del blanquiazul, esto una vez que arranque el proceso interno para la renovación; mientras que en el PRI se siguen peleando para ver quién tuvo la culpa de la debacle electoral; es más, al mismísimo Ricardo Anaya ya no lo quieren como presidente del partido.

Se comenta, que en la Asamblea de Gobernadores uno de los nombres que suena es el del gobernador de Guanajuato Miguel Márquez, que tiene el respaldo de varios gobernadores y otro de los nombres que se escucha es el de Roberto Gil Zuarth, pero este se quedaría sólo en eco, pues no es bien visto tras lastimar al PAN por avalar que Ernesto Cordero asumiera la presidencia del Senado.

Fuera de eso se comenta que lo ven muy en lo oscurito con algunos priistas, nada raro, ya que el tema no es nuevo, pues ha obtenido desde hace varios años algunos beneficios políticos y económicos desde el gobierno peñanietista; así que aunque su nombre suene, está lejos de dirigir al panismo. “Si nos equivocamos, el pan será derrotado”, declaración de Gil Zuarth que sonó en algunos titulares en agosto de 2016. En el PAN también hay posibilidad de fractura, todo depende de si se ponen de acuerdo o no. Las apuestas siguen realizándose.

Y pasando a los temas de López Obrador, durante las últimas horas vimos que “la CNTE amaga con protestas si AMLO no cumple”, “AMLO podrá cumplir sus promesas, asegura Zambrano”, mientras que la Arquidiócesis dice que “para que AMLO cumpla sus promesas hay que dejar divisiones”; este domingo, por unas tres horas y con una leyenda en manta “Andrés Manuel, Tabasco hoy necesita de ti. Fuera la Mafia del poder del sindicato federal de la Secretaría de Salud Nacional y de Tabasco”, se realizó una protesta en la casa de AMLO, fueron atendidos y les dijo que intervendrá en el caso, se retiraron muy contentos, la “varita mágica” (sic) de Obrador “da” resultados.

El llamado de la Arquidiócesis primada de México de dejar atrás las divisiones y confrontaciones para el paso a la reconciliación tiene el objetivo de señalar que es condición para que AMLO cumpla sus promesas, aunque como siempre, pero ahora sí es literal “sólo son llamados a misa”, llamados generales que pueden ayudar, pero que no van más a fondo ni tampoco se ve una medida real para ayudar al tabasqueño.

Porque cómo es que sólo desde la “Fe” o con llamados generales, se va a combatir la corrupción, impunidad, promover la austeridad gubernamental, impulsar fondos para el desarrollo, rescatar el campo mexicano de su deterioro y poner en el centro de las políticas sociales a los pobres y a las comunidades indígenas; y aunque todo esto son demandas que el pueblo mexicano apoya y aplaude, se necesitarán medidas concretas que tendrían que pensarse bien y no caer en lo que tanto se ha criticado. Las medidas de López Obrador ya se dejaron ver en la primer semana, nada intenta ir al fondo y algunas sólo son vil copia de lo ya existente o, cuando más, una adaptación.

Por el momento, casi la mitad de los mexicanos está esperando que el gobierno de López Obrador le dé dinero, becas y apoyos como las pensiones a los adultos mayores; un poco más de 50 millones de ciudadanos se “siente” con derecho a recibir su depósito mensual, porque eso se les prometió; además de que se les resuelvan sus necesidades de salud, educación, empleo, vivienda y servicios. ¿Cómo resolver este problemita?; es algo con lo que todos los días se tendrá que enfrentar López Obrador.

El clímax no político…

Una de las promesas más importantes de AMLO es el acceso de jóvenes a la educación. Considerando que un porcentaje de la votación que recibió viene de este sector, se pondrá especial atención sobre los pasos que dé el tabasqueño al respecto. Aunque se ha dicho que prevé que la institución ampliará su matrícula, esto no se ve como sin que tenga que hablarse de financiamiento, en un país donde un importante número de universidades públicas en diferentes estados se encuentra en crisis. Por lo pronto, ya se dio un primer encuentro con el rector de la máxima casa de estudios.

En esa reunión con el rector Enrique Graue Wiechers, quien le entregara el proyecto de plan nacional de desarrollo que elabora la máxima casa de estudios para responder a la propuesta de campaña del tabasqueño ¿Dejará conforme con las altas expectativas levantadas? ¿Será una propuesta a fondo o una nueva conciliación como ocurrió con el empresariado?

Se comenta que el gobernador Yunes Linares desvió más de 800 millones de pesos, para operar en la campaña de su hijo; según datos manejados por el morenista Cuitláhuac García, dijo que el gobernador fracasó en el proyecto de dejar a su hijo; y es que ahí, durante todo el periodo electoral de tres meses, hubo desorden en el gobierno, descuidó problemas en el estado como en el campo, la seguridad y la educación por meterse en la elección. Las consecuencias apenas vendrán.

Adiós a Nueva Alianza y Encuentro Social ya que perdieron el registro nacional, esto al quedarse por debajo del tres por ciento de votación que marca la Constitución para mantenerlo. De acuerdo a los datos obtenidos el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará el procedimiento de liquidación de bienes de ambos institutos políticos, al tiempo que éstos dejarán de percibir el financiamiento público. También se comenta que, de acuerdo con los resultados del PREP, el PRD podría perder su registro local en tres estados: Yucatán Sinaloa y Chihuahua, pero falta conteo en algunos distritos, parece que aumentará a 5 estados donde dejará de ser partido, Colima y Tamaulipas; Encuentro Social alcanzó 2.7% en la elección presidencial. 2.3% para diputados y 2.4 por ciento para senadores: por su parte. Nueva Alianza recibió 0.9% de la votación presidencial 2.3% de los diputados y 2% de senadores. Por el momento, querido lector, es todo.

