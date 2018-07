Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

4 de julio, 09:21 am

Ya es mucho… pareciera que es un pacto descarado con el Imperialismo.

Tras la elección del domingo, ya comienzan a derivarse otras cosas y como era de esperarse una de ellas es saber qué va a pasar con el PRI tras esta derrota, ocasionada por la fuerte oleada morenista; tanto es así, que ya algunos políticos priistas están culpando al presidente Enrique Peña Nieto por la derrota electoral y, piden además, que se reconforme el Institucional eligiendo a una dirigencia de manera democrática sin que existan imposiciones ¿Quiénes son esos políticos? ¿Por qué estarán culpando y pidiendo esto? No es acaso que están como la vieja sentencia de: ¡Al al ladrón, a ladrón", mientras que el verdadero culpable es ése que distrae.

A tres días del 1 de julio, rápidamente comienzan a buscar culpables del desastre y la caída estrepitosa del PRI, que no pudo mantener, siquiera, dicen las gubernaturas de Jalisco o Yucatán, -aunque es secreto a voces, que si en este último estado los priístas no hubieran retirado de la contienda a Jorge Carlos Rodríguez Marín, ahora estuvieran festejando el triunfo-, además de quedar en tercer lugar de las competencias electorales, menor presencia en Congreso de la Unión, resulta que hoy en una “carta pública”, la Democracia Interna, culpó de la debacle al presidente en turno e hicieron un llamado para reconformar al partido y piden elegir a la dirigencia de manera democrática sin que existen imposiciones, pues según hay daño al instituto político; ¡albricias y recórcholis!; gran descubrimiento de estos políticos «reformadores».

Tras decir que el presidente Peña y sus funcionarios de primer nivel, por ser los encargados del combate a la inseguridad, a la pobreza y al ser ellos mismos quienes estuvieron metidos en actos de corrupción y quienes se debieron dedicar a erradicarla, son los responsables de los resultados electorales, no analizan nada de lo que pasó antes de la elección y menos se ponen a pensar qué es lo que sucederá posteriormente. Quienes están detrás de la carta, simplemente dicen que no pretendan influir en la reconstrucción del Partido y casi los expulsan diciendo que no tienen cabida en el PRI. Pues uno de los políticos que está detrás de la misiva, junto con otros viejos priistas, está el ex gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz.

Ulises Ruiz, quien gobernó de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010, no es muy bien visto por su paisanos, aún se le culpa de haber dejado un estado en muy malas condiciones; él fue delegado del CEN del PRI en varias entidades entre 1982 y 1989, Subsecretario de elecciones del mismo partido de 1989 a 1994, así como diputado local y federal y senador de la República de 2000 a 2006; él, seguramente sabía todo eso que ahora critica y ahora comenta como si fuera algo nuevo, como si hasta ahora se viniera a dar cuenta. Lo que seguramente pasará con el PRI no está a la vista tan rápido, pero los viejos liderazgos que tanto daño le han hecho a la población y a la ciudadanía, sean priístas, panistas, morenistas o perredistas no debería gobernar ni siquiera un colonia o barrio del país. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, reza el viejo refrán.

Otro tema que llama la atención es la rapidez con que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, está tomando ante el recién llegado gobierno mexicano; primero la llamada entre ambos políticos en donde destacó el mensaje de «Te lo dije, tu serías presidente» o "creo que la relación será muy buena. Veremos lo que ocurre, pero realmente creo que será muy buena”; ahí en estas sentencias ya se adelanta el interés extranjero en nuestro país.

Pues no pasaron ni 24 horas cuando se ha anunciado que el Secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeyo, visitará nuestro México. Según el comunicado 193 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el objetivo es trabajar en temas de relación bilateral en sus diferentes aspectos incluyendo el migratorio, comercial, seguridad y cooperación para el desarrollo; dicha reunión será el próximo viernes 13 de julio; ese día, el Secretario de Estado gringo se reunirá con Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y con el ganador de de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador.

¿Temas bilaterales en sus diferentes aspectos incluyendo el migratorio, comercial, seguridad, y cooperación para el desarrollo?, ¿es que ya los halcones gringos del imperialismo, que se creen amos del mundo entero, ya vieron que será fácil meter más sus narices en México durante el próximo sexenio?, ¿acaso ya vieron que en temas extranjeros y posición extranjera tendremos como país más debilidad? Como dijo la periodista Francis Martínez, «ya es mucho… pareciera que es un pacto descarado con el imperialismo». El tiempo y a las acciones del nuevo gobierno de Obrador y Morena nos irán diciendo si había error o estábamos en lo cierto.

El clímax no político

A tres días días de la elección, en Puebla, la junta local del Instituto Nacional Electoral en esa entidad informó que 70 paquetes electorales fueron robados durante la jornada electoral del pasado domingo 1 de julio; 60 por ciento de estos robos ocurrieron a punta de pistola en diferentes puntos. De acuerdo con los primeros reportes, grupos de hombres armados ingresaron a escuelas donde se encontraba el material electoral, amagaron a personal del INE, e hirieron a funcionarios de casilla. Por su parte, el titular del INE en Puebla: Marco Rodríguez del Castillo detalló que los paquetes robados representan menos del 1% de los siete mil 547 entregados en las pasadas elecciones presidenciales. Asimismo, el PRI estatal en Puebla confirmó que dos de sus militantes fueron asesinados en el municipio de Chignahuapan.

Mientras tanto, al interior del Revolucionario Institucional, el dirigente nacional, René Juárez Cisneros, contrario a la posición de Ulises Ruiz, convocó a la militancia priista a no dividirse a pesar de la derrota electoral de los pasados comicios presidenciales. En la sede nacional del PRI encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, coordinadores parlamentarios, así como líderes de sectores y organizaciones; ahí se realizó un primer balance sobre los resultados electorales del domingo pasado, no obstante René Juárez Cisneros enfatizó que pese a que todavía tienen que esperar los resultados oficiales, por lo que dijo no es momento de fracturas al interior del tricolor…

Y siguen ya con la agenda lopezobradorista, hoy la cúpula empresarial se reunirá con el virtual triunfador de la elección presidencial, para abordar temas en materia económica. De acuerdo con la invitación a medios de comunicación, la reunión se celebrará durante la sesión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, un encuentro que será a puerta cerrada en un conocido hotel de la zona de Polanco. Está prevista la asistencia de varias personas, entre ellas, los dirigentes de los siete organismos que integran la cúpula empresarial en México. Por el momento, querido lector, es todo.

