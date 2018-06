Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

18 de junio, 11:52 am

Lo inesperado; la selección mexicana gana. ¿Y la elección del 1 de julio?

En su primer partido de México, la selección ganó 1 a 0 a Alemania; la «emoción» del primer juego del país en el Mundial de futbol Rusia 2018 se llenó de alegría este domingo y se vio reflejado, -nos comentan-, cuando al menos unas 75 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México y unos 25 mil al Monumento al Ángel de la Independencia, ambos lugares emblemas de miles de actos en nuestro país.

Y es que con el gol de Hirvin Lozano, «El Chucky», en el minuto 35, la selección tomó la delantera y Alemania ya no pudo recuperarse durante todo el partido, lo inesperado sucedió y la selección le ganó a Alemania en el que la mayoría de los aficionados decía era difícil. El próximo sábado el “Tri” enfrentará a la selección de Corea del Sur, así que pueden ir haciendo sus apuestas o esperar lo inesperado.

Y de la selección mexicana nos vamos a le elección mexicana que cada vez está más cerca y que sólo quedan unos cuantos días para que se terminen las campañas electorales, y luego entrar en una etapa de receso, antes del día cero, el 1 de julio.

Pero en México las campañas, todo parece indicar, ya se acabaron. En esta semana sólo veremos eventos de cierres de campaña y alguno que otro tema que haga mella en los porcentajes que cada candidato presidencial tiene; aún así, la lucha por el segundo lugar, una pelea que -lo quieran o no- sigue siendo por el poder, sigue siendo una lucha intensa entre el candidato Ricardo Anaya y José Antonio Meade y que seguiremos viendo hasta los últimos días.

Y es que ese afán, sin tomar en cuenta a la población, por el poder político es de crucial relevancia o de vida o muerte para uno y otro partido, porque ya visto en futuro, tras el 1ro de julio, quedar en segundo lugar y tener el mayor número de votación frente al primer lugar no es cualquier cosa; un mayor número de votos para el que logre colocarse en la segunda posesión le garantizará mejores espacios políticas, tanto en el Congreso como en las gubernaturas. Un voto o un par de votos por ejemplo puede decidir quién se queda con la gubernatura en Yucatán o en Chiapas o un par de votos puede decidir quién gobernará Puebla. Así que la «batalla» en campo, en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales va a seguir hasta el último segundo del sábado 30 de julio.

Pero comentábamos que las campañas ya se acabaron y es que en el «episodio» donde sí se podían mover con más intención las preferencias electorales fue el tercer debate, pero ahí no sucedió nada. El pasado jueves arrancó el Mundial, hoy la atención de «todos» los mexicanos está en la selección de futbol, el gol de este domingo, en distracción y emoción, le durará un par de días y para el jueves o viernes de esta semana, quizá ya se estará pensando en el partido del sábado 23 de julio.

En México se han estado viviendo campañas intensas, incluso hace unos días se dijo, van 114 políticos asesinados en estas campañas electorales. La gente ya está harta: muchísimos spots, ataques y contraataques entre los candidatos, las frases a modo de los candidatos, desde el mes de octubre a la fecha, ya aburren y han hecho que los mexicanos hayan perdido el interés, como le refleja el tercer debate que fue el menos visto de los tres; donde en ninguno se pudieron apreciar verdaderas propuestas de fondo para atacar los problemas de México como la pobreza y seguridad.

En los cuartos de guerra de los candidatos se ve que no pensaron que las campañas ya se acabaron y que ahora sólo es empezar a cosechar lo sembrado, no en esta campaña, sino en toda la historia de los partidos políticos y de sus candidatos. El mundial arrancó y tras el triunfo de México hay reacciones de “festejo” y «alegría» y la gente se olvidará unos días de lo que pasa en política, así somos los mexicanos, las “emociones” nos invaden y la reflexión y el razonamiento de nuestra situación como país muy lejos de nosotros. Vivimos en estos días un panem et circenses con el futbol y las campañas electorales.

Decíamos que para el jueves o viernes, antes de que se acabe el festejo del gol de este domingo los mexicanos esperarán ya el juego del sábado 23 contra Corea del Sur; luego, el miércoles 27 de junio, si el país sigue con vida en la Copa Mundial, como así se prevé y se vaticina, la gente tendrá más la fiebre futbolera que electoral. Para entonces tras este encuentro las campañas ya habrán concluido pues justo ese miércoles es, por ley, el último día de los famosos «cierres de campaña» y así, sólo habría que esperar jueves, viernes y sábado, previos al día 1 de julio, donde ahí lo inesperado será esperado, pero no pasará nada. Es más fácil que la selección pase a octavos de final y juegue al siguiente día de la elección, que las tendencias electorales cambien.

El clímax no político...

Este miércoles 20 de junio, a las 4 de la tarde, en el Teatro-Auditorio Nezahualcóyotl del municipio de Chimalhuacán se presentará el Libro: «Chimalhuacán de ciudad perdida a municipio modelo», de Alejandro Envila Fisher. El libro que hace una radiografía de los cambios que ha sufrido el municipio en los últimos años, presenta un cambio visible con calles pavimentadas, auditorios, instalaciones deportivas, servicios médicos, universidades, parques públicos, museos, programas sociales y un planetario, será comentado por el Dr. Ramón Ojeda Mestre, Secretario de la Corte Internacional del Medio Ambiente; Abel Pérez Zamorano, Director de la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo; Gustavo Nequiz, escultor, y el periodista Federico La Mont Campos.

Todo ese desarrollo, en obras y servicios, tienen su explicación en el aumento espectacular de la inversión pública, pues solo en dos años se invirtió 20 veces más que en 30 años, de 1970 a 2000; este año que fue un parteaguas en la vida del municipio con la llegada del primer gobierno diferente que inició el entonces alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez; y, ese aumento en llevar obra a la zona es el reflejo de una visión de gobierno distinta, la visión del Proyecto del Nuevo Chimalhuacán que, como se menciona en el libro de Alejandro Envila, se proyecta ya como la Atenas Mexiquense.

Por otro lado se comenta que no parece nada bueno que los amantes del Huchicol en Amozoc hayan asesinado a seis policías en Puebla al terminar la semana pasada, tal y como lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; según la información los agentes cubrían el reporte de una riña en la colonia Signoret y tras detener una camioneta para inspeccionarla, cuando era revisada fueron asesinos; una segunda versión indica que los policías fueron sometidos, desarmados y trasladados en dos camionetas hasta el Carril de San Cristobal en las inmediaciones de la autopista Puebla-Orizaba, donde los mataron.

Sea cual sea la versión real, lo cierto es que este hecho, lejos de bajar la tensión y resolver el robo de hidrocarburo, la va a complicar más; la seguridad se aumentará y la tensión va aumentar pues ahora los policías estarán más «dispuestos» a tirar contra quien se les ponga en frente; para las autoridades poblanas la tarea es complicada y difícil, y el robo de hidrocarburo, ya es un problema, pues se dice que tan solo entre enero y marzo de de este año se reportaron 517 tomas clandestinas en Puebla. Por el momento, querido lector, es todo.

