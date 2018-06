Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

8 de junio, 18:00 pm

Pacto entre élite del dinero y grupo político representa hartazgo de neoliberalismo

La élite del poder en México ha ido publicando lo que le conviene del encuentro Andrés Manuel López Obrador-Consejo Coordinador Empresarial. Mientras que una nota de El Universal publicó que los empresarios habían sido «heridos» por el candidato presidencial, ayer una nueva nota daba a conocer quizá el humo blanco más claro del saldo que dejó la reunión: respaldar la viabilidad y conveniencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, incluso buscar alternativas para financiar el proyecto.

Las notas han ido a cuentagotas, tras la puerta cerrada en la que se celebró el encuentro, lo que se publica en la prensa es algo que solo fue competencia de un «petit comite» para que la mass media nos enterásemos solo de lo que conviene al momento político.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, admitió que la postura de AMLO es «viable y conveniente», para lo cual tuvo a bien convocar a una rueda de prensa ayer para dar detalles del cónclave con el tabasqueño. La aversión al “populista”, al peligro para México se quita del discurso de los hombres más ricos del país.

Entonces, como ha expresado el líder nacional del antorchismo nacional, Aquiles Córdova Morán, son horas cruciales, pero sobre todo de definiciones. Los sectores más pobres de este país entenderán tarde o temprano que este pacto que se va cerrando entre la élite del dinero y un grupo político que dice representar el hartazgo de más de 30 años de neoliberalismo, no es más que otra muestra de la grave descomposición del modelo capitalista, cuya crisis se manifiesta con su matices también en nuestra patria.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que en breve resolverá un procedimiento especial sancionador en contra del partido Morena por pagar 200 pesos a personas para acudir a eventos de los candidatos de la delegación Coyoacán y Benito Juárez. De esta forma, la FEPADE, será la que emitirá, según sea el caso, la sanción por el delito electoral que se configure.

Y quien no salió tan ilesa en la Ibero, fue precisamente la candidata de este partido al Gobierno de la Ciudad de México. En un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, la candidata morenista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la falta de seguridad en la delegación Tlalpan, y también por la tragedia del Colegio Rébsamen. Es de señalar que Sheinbaum fue la primera en participar en un encuentro con los universitarios, donde la morenista no logró conectar con la comunidad de la Ibero, al mismo tiempo que padres de familia interpusieron una recurso jurídico para sancionar a la candidata por su responsabilidad en el colapso del Rébsamen.

El clímax no político...

Tras ocho meses de espera, familias de la Unidad Habitacional Tepozanes, ubicada en el municipio de La Paz al oriente del Estado de México han comenzado los trabajos para la reparación de la red de drenaje. Tras las afectaciones a más de 550 viviendas que resultaron dañadas, 150 con dictamen de derrumbe y hay hundimientos de hasta un metro, además del colapso de las redes de drenaje y agua potable, todo esto debido a los sismos de septiembre, las familias no han contado con el apoyo estatal ni local.

Aunque el servicio de agua potable se ha ido restableciendo, el colapso de la red de drenaje provocó que se formara una enorme laguna de aguas negras en lo que fuera el estacionamiento de la unidad, provocando un foco de infección para las familias que no han podido dejar sus hogares por no tener a donde irse, además de que en la mayoría de los casos, esa vivienda es su único patrimonio. Los vecinos se dicen satisfechos y agradecidos de que la gestión que han dado con la organización de los pobres de México empiece a dar frutos; esta obra tendrá un costo de alrededor de 300 mil pesos y se espera que concluya en menos de un mes.

Preparan cierres masivos… Se preparan los cierres de campaña. Pepe Meade lo hará en Toluca, en un bastión del PRI con un evento masivo. Andrés Manuel, en el Estadio Azteca, lo que ha generado no poca polémica y asociaciones de ventaja y acuerdos con los empresarios. Ricardo Anaya Ricardo Anaya es el único que no ha definido aún donde lo hará, por lo que analiza aún con el Frente las opciones. El Bronco será en Aguascalientes en lo que denominó un cierre cibernético, para no derrochar recursos del erario como lo harán los otros candidatos a través de actos masivos. Así que su cierre será a través de su red social.

