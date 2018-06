Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

4 de junio, 13:51 pm

27 días para elección presidencial en México; el voto útil, fuerza para el candidato priista

Ayer, la concentración en la Plaza de Toros de Pachuca, Hidalgo, el candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade se convirtió en un mensaje más para el proceso electoral más competido en la historia contemporánea de México. Sacar la casta, es lo que pidió Meade a los hidalguenses y expresiones sociales como el Movimiento Antorchista en el estado que dirige la líder social Guadalupe Orona Urías, organización que puede garantizar al menos 200 mil votos en ese estado.

En un evento donde, nos platican, fue de los mejores que se han tenido, se «limaron» asperezas entre el grupo de Osorio Chong y del Gobernador, con el abanderado presidencial. Meade ahí promovió sus propuestas en una entidad donde su familia tiene raíces. Nos comentan que ahí, con más energía y confianza, se le vio al candidato priista y es que aseguró: «Vamos por un Hidalgo en donde todos los jóvenes terminen la preparatoria y tengan una alternativa asegurada de educación superior de calidad».

Además de señalar que al llegar a la Presidencia trabajará para que en México haya estancias, guarderías, preescolar y escuelas de tiempo completo con alimentación y por un México seguro. «Vamos a trabajar por un México en donde tengamos la posibilidad de combatir la delincuencia con toda seriedad. Vamos a trabajar para que la seguridad regrese a nuestras casas, para que las mujeres no tengan ninguna preocupación en el cuidado de sus hijos y lo vamos a hacer con una estrategia integral».

También este fin de semana el líder nacional de PRI, René Juárez Cisneros, dijo que los días que restan son suficientes para que remonte el candidato de la Coalición y logre el triunfo en la jornada del 1 de julio. Para el tricolor el voto útil se ha vuelto el blanco de la estructura priista que, de manera territorial, se ha propuesto obtener a toda costa u olvidarse de la silla presidencial.

Por otra parte, nos comentan que el candidato de la Coalición Juntos haremos historia ya empezó sus malos pasos para perder la ventaja. Se negó a debatir con jóvenes de la IBERO, cuestiones de agenda, argumentó el equipo del candidato, se lo han impedido, pero en diversos sectores, se ha leído como las reservas necesarias para evitar pifias del puntero. El 17 de junio es la fecha límite para que los candidatos den a conocer si acudirán, ya que solo Ricardo Anaya y El Bronco han confirmado su asistencia.

Y es que no es la única actividad que ha dejado pendiente, también responder una serie de 15 preguntas que el CONEVAL planteó a los presidenciables sobre política social. El ejercicio consiste en responderlo a través de sus páginas de internet. ¿Cuál es la visión de desarrollo social integral que tienen en mente para México?, ¿Cómo se inserta la propuesta concreta dentro esa visión de desarrollo social? y ¿Cómo ayuda esa propuesta a solucionar la fragmentación de la protección social en el país? Se leen en el ejercicio pendiente. Es paradigmático para todos que no se haya respondido siendo México el país con una severa pobreza estructural.

Vuelven las protestas de la CNTE a la Ciudad de México. En lo que se considera un día de movilizaciones que forman parte de un paro nacional, integrantes de la CNTE de diversos estados arribarán este lunes a la Ciudad de México para rechazar, nuevamente, la reforma educativa. Si bien los contingentes realizarán diversas concentraciones que se espera culminen en la Secretaría de Gobernación, en esta ocasión será la primera protesta en la que los capitalinos verán a los docentes ya con el aval de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho públicamente que la reforma educativa en caso de ganar la Presidencia de la República tomará en consideración las inconformidades de los docentes de esta sección. La CNTE no descartó la toma de aeropuertos y plantón en Bucareli.

El clímax no político..

El agua como botín político para ganar alcaldías en la CDMX. El abanderado de la Coalición por la CDMX al frente a la Alcaldía de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, aseguró que de ganar los comicios del 1 de julio el tema del agua potable será la prioridad en su gobierno, para que jamás vuelva a faltar en los hogares de los vecinos.

Además de la construcción de pozos de absorción, indicó que en conjunto con el gobierno capitalino destinarán un presupuesto histórico para reparar o poner drenaje nuevo y tubería en las colonias que más padecen la falta de agua. “Eso ya no sucederá si los vecinos apoyan mi candidatura el próximo 1 de julio, mi gobierno de la Alcaldía realizará una inversión histórica en agua potable, como nunca ha ocurrido en la historia de la delegación Venustiano Carranza”.

Lo que indigna a los vecinos no es el “gran plan” del candidato, sino que desde el 2006 vienen escuchando esas propuestas en la demarcación, regido desde entonces por los hermanos Israel y Julio César Moreno, este último no por nada apodado como el «patriarca» de la Venustiano Carranza, ya que desde los noventa que empezó su trayectoria en esa demarcación, alternándose en diversas posiciones políticas, no han soltado lo que consideran su bastión pero tampoco se ha traducido en una política de bienestar para la población. Los capitalinos buscan alternativas ¿quién capitalizará estos deseos de cambio en las demarcaciones? Por el momento querido lector, es todo.

