Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique

La Crónica de Chihuahua

24 de mayo, 10:00 am

Incierta contienda en Edomex; hoy arranca campaña para renovar 125 municipios y 45 escaños.

Este jueves en el Estado de México, que ha sido considerado por siempre como el laboratorio electoral, arranca y comienza la contienda electoral para renovar a gobiernos de los 125 municipios y los 45 escaños del Congreso Local; a diferencia de hace tres años donde el Institucional aún podía estar contento de que la «preferencia» electoral mexiquense lo apoyaba, hoy ese apoyo es incierto, dudoso y hasta peligroso para la vida de ese partido.

Se comenta que en la elección pasada cuando se eligió a Alfredo del Mazo, el partido logró mantenerse de pie, pero esta vez enfrenta una situación muy complicada y difícil, pues el mismo efecto que se ve con el candidato a la Presidencia de la República, de poco avance y no puntear en la preferencia electoral, puede influir en la decisión final a favor del contrincante morenista.

Nos platican que a pesar de esto, el PRI en el Estado de México le puede ir bien porque en el caso de Morena sus bases se han inconformado y molestado porque las candidaturas fueron puestas desde la dirigencia nacional sin que se haya tomado en cuenta a los líderes natos locales (sic) ¡a poco los hay!, y que se colocó en dichas candidaturas a ex militantes de otros partidos, algo que es también una copia de lo que ha sucedido en el resto del país.

Basta ver por ejemplo cómo el ex panista Juan Rodolfo Sánchez, determinó sumarse a Morena para competir con el panista Gerardo Pliego quien fue designado con la candidatura panista; pero esto no sólo es en Toluca, sino también en Naucalpan y quien será la candidata por Morena es la ex panista Patricia Durán reveles, hermana de José Luis Durán quien ya fue dos veces alcalde y que por cierto fue un pésimo gobierno, pues no atendió los principales problemas de la ciudadanía.

Otro de los puntos que le puede ayudar al priismo mexiquense es no hacer a un lado a quien sí garantiza tener éxito en la votación y ahí, la estructura priista y su dirigencia lo quieran, acepten o no, se encuentran los líderes sociales del Movimiento Antorchista, políticos que han trabajo desde hace décadas por consolidar una fuerza política real de la que ya nadie duda; fuerza que ha sido educada y politizada para que se mantenga firme y vaya buscando espacios en el gobierno y desde ahí seguir trabajando, para conseguir beneficios para la población mexiquense más necesitada.

Ahí, en la lista está el reconocido político Jesús Tolentino Román Bojórquez y Telésforo García, el primero candidato a Presidente Municipal de Chimalhuacán y el segundo para diputado local; también están la candidata a la Presidencia de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández y se suman Carlos Enrique Santos y Fernando González Mejía quienes son candidatos a diputados federales; Fernando, se dice, puede llevar muchísimos pues es un líder natural en la zona de Los Reyes La Paz.

Falta ver algunos sectores priistas en esas zonas que no le pongan piedras a estos líderes o incluso inviten a sus seguidores a votar por otro candidato; que algo de esto ya empieza a verse con Armando Corona, «delincuente» y autor intelectual del secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, ese político ya desde hace meses está operando para otro candidato que no es el del institucional, la pregunta sería ¿Eso lo está permitiendo la dirigencia priista mexiquense y nacional?

En el Estado de México que siempre se ha visto como el estado que le ha asegurado voto duro a la elección presidencial, ahora es incierta y dudosa. Todo dependerá de cómo jueguen los equipos de campaña y la dirigencia que ahora dirige René Juárez Cisneros. El tiempo responderá si su estrategia fue buena o mala; si realmente querían ganar o ya todo estaba acordado.

El clímax no político…

Ya, poco a poco, se está entrando a la recta final de las campañas para la Presidencia de la República, faltan 37 días de proselitismo y aunque las encuestas dicen quién va a la cabeza, lo cierto es que aún en la calle se encuentra uno a gente, esa que realmente va a la urna, que aún tiene muchas dudas sobre quién debe darle su voto. Y aunque también ya se maneja que ya no tienen mucho sentido seguir con las campañas, vemos a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que siguen en la pelea; hay que tomar en cuenta que las encuestas sólo son un parámetro para la medición de cada candidato. A pesar de quien vaya al frene en estos días, el votante siempre esperará y estará atento para ver quién le dará más certeza con sus promesas y quién atenderá los grandes problemas como la inseguridad, la pobreza, la impunidad, etc; y desde luego, que atienda las políticas económicas de México y también vaya tomando partido sobre la política exterior, no sin antes resolver los problemas que internamente tenemos como nación.

¿Será que aún exista una sorpresa con algún candidato; Anaya o Meade? ¿Podrán decepcionarse antes de tiempo lo seguidores de... ya saben quién? Aún faltan cinco semanas para el 1 de julio y mientras no llegue, todo puede pasar, aunque las encuestas vayan diciendo lo contrario. Sea quien sea el que gane, el pueblo debe estar listo y organizado para exigir que México se convierta en una nación económicamente fuerte y justa, donde se comiencen a ver apoyos reales en la educación, salarios dignos, obras y servicios para todos; entonces el apoyo para ese político (de cualquier color) será no sólo electoral sino para todo su sexenio; pero si no lo hace, también rápidamente se ganará el rechazo y el repudio social. Por el momento, querido lector, es todo.

