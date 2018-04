Esténtor político

**Para evitar la manipulación política, económica y cultural, el pueblo debe ser educado.

La Crónica de Chihuahua

27 de abril, 12:34 pm

Por: Miguel Ángel Casique

Dicen que ya en este año la cifra de mexicanos rebasa los 130 millones, pero al menos unas 3 ó 4 décadas anteriores, la preocupación no era tanta y ahora hay quienes dicen, que con esa cantidad de gente, se puede poner en riesgo el equilibrio social y político del país, y más cuando se viven tiempos, como ahora, electorales y que por ningún lado se ven propuestas serias para asegurar que México, con la nueva administración, -y aquí ya no importa qué partido gobierne-, vaya a cambiar la situación.

Con el aumento de la población la situación se veía difícil desde hace unos 20 años, ahora, incluso, vemos cómo hay cerca de 100 millones de mexicanos sumidos en la pobreza y miseria; y el que los mexicanos hayan llegado a la etapa actual, de control y manipulación, también tiene su explicación en que a los gobiernos poco les ha importando, por no decir nada, que la gente se eduque y se aculture.

Durante muchos años los gobiernos en sus tres niveles se han desentendido de la educación de todas las generaciones y ahora queremos culpar al joven que terminó su bachillerato, que no pueda acceder a una casa de estudios como la UNAM porque tiene puntajes inferiores a lo que se piden; lo queremos culpar sin detenernos a pensar que su educación desde los primeros años desde del preescolar hasta el bachillerato, ha sido deficiente y mala, gracias a una política educativa que no es de calidad y que no está pensada para que los mexicanos estén preparados profesionalmente y educados para la vida, para sentirse orgullosos de su cultura y de su raza que históricamente tiene mucho de qué sentirse orgullosa.

Un pueblo sin educación será un pueblo más pobre e incapaz de movilizarse para conquistar mejor futuro de bienestar para él y para sus semejantes, un pueblo sin educación permite que una gran minoría concentre la riqueza y que él, como mayoría, no diga nada; un pueblo inculto es víctima de la manipulación cultural, económica y política, y cada 3 o 6 años éste pueblo paga las consecuencias de no haber sido educado para pensar, reflexionar y razonar lo que a él le conviene y no lo que el político o candidato en turno desean.

Nos comentaron ayer, y entra en este contexto de educación y politización, y quizá es la única luz de esperanza que el país tendría para el futuro, que sí hay alguien que se preocupa por la educación, por el momento, de una parte de los mexicanos y ese alguien es el Movimiento Antorchista, una organización política que cumple ya 44 años de existencia y que ha logrado reunir ya en sus filas cerca de 3 millones de agremiados.

La Organización tiene su esquema de educación para sus afiliados y usa el deporte y la cultura como herramientas educativas de concientización y de politización; la población que milita sin duda alguna ha recibido a través de esos mecanismos enseñanza y educación, que la ha llevado a ser más consciente y mejor enterada de sus realidad y ya se está preparando para tomar decisiones serias que cambiarán en pocos años el rumbo del país. Un pueblo educado es un pueblo consciente, un pueblo educado y organizado podrá ser la diferencia entre un pueblo pobre y un pueblo que tenga bienestar social.

Pues la agrupación va a realizar el próximo 2 de mayo un evento en el Auditorio Nacional, una conferencia que se titula: “Vigencia de Carlos Marx a 200 años de su nacimiento”, y es un homenaje conmemorativo a Carlos Marx, gran pensador y revolucionario de talla mundial, que ha tenido un gran impacto en el rumbo que han tomado las grandes luchas reivindicadoras de los pueblos del mundo.

La ponencia será impartida por Aquiles Córdova Morán y seguramente reivindicará a ese revolucionario, cuyo pensamiento y obra es de enorme actualidad para explicar a fondo el sistema económico que domina el mundo, sus grandes contradicciones y problemas, incluidas las guerras mundiales que ha sufrido la humanidad, así como los posibles escenarios hacia donde pueden dirigirse los pueblos del mundo que sufren los estragos de la desigualdad, la pobreza y la violencia, a pesar de estar viviendo en un mundo en el que se produce riqueza como nunca antes en la historia.

Los antorchistas quieren formar un hombre sensible y crítico ante los problemas que lo aquejan a él y a sus semejantes y que esté dispuesto a participar activamente en la solución de dichos problemas, sobre todo aquellos ocasionados por el muy injusto reparto de la riqueza del que es víctima la mayoría de los seres humanos del planeta, este tipo de conferencias son parte de ese plan educativo para elevar la cultura de sus agremiados y simpatizantes.

Aquiles Córdova tiene una vasta cultura y es uno de los escritores, oradores y conferencistas más brillantes de México. Como escritor colabora en periódicos y revistas nacionales, sus artículos se publican en más de 100 medios impresos y electrónicos de todo el país y la recopilación de éstos se ha publicado en seis tomos, con el nombre genérico de “Antorcha Dice".

Él es el líder social más exitoso de nuestro México, pues ha logrado formar la organización más numerosa y mejor estructurada del país, y ser una fuerza social que se propone transformar a México en un país más próspero y justo. La conferencia se acompañará de una fiesta artística en el que 200 artistas demostrarán a los asistentes sus habilidades en el baile, el canto y la declamación; la cita es el miércoles 2 de mayo a las 10 de la mañana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El clímax no político

Durante el Simposio Internacional Arte y Neurociencia se dijo que si bien el arte y la ciencia se diferencian en sus procesos y finalidades, ambas ramas tienen un punto en el que convergen y que un ejemplo es cómo a partir del acto creativo y la percepción de las distintas manifestaciones artísticas, científicos e investigadores tratan de explicar los procesos cerebrales; de igual forma, artistas retoman el trabajo científico y emplean como fuente de creación los procesos biológicos y fisiológicos.

El Simposio Internacional Arte y Neurociencia: alquimias de los cruces de conocimiento, proyecto producto del trabajo de colaboración entre el Laboratorio Arte Alameda (LAA) y el Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), será en las instalaciones del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes los días 2 y 3 de mayo, de 11:00 a 20:00 horas.

Ahí, nos comentan, habrá temáticas como la tecnología, la creación, metodologías, así como el desarrollo y los cambios que tiene el ser humano a lo largo de la vida gracias a la estimulación cerebral que enriquece sus capacidades, se pretende propiciar un diálogo entre creadores artísticos, científicos e investigadores por medio de las relaciones que se gestan en el ámbito de las neurociencias y el arte. Por el momento, querido lector, es todo.

Envía tus comentarios o sugerencia a Esténtor Político en mcasiquem@gmail.com o en twitter @MCasiqueOlivos y Facebook: /MCasiqueOlivos

