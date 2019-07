Esténtor Político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

16 de julio, 15:46 pm

Asilo a migrantes, nueva amenaza de EE.UU. a México.

De acuerdo con la información que circula en la prensa, se ha anunciado que los migrantes que lleguen a Estados Unidos después de atravesar México no podrán ser elegibles para solicitar asilo, eso fue determinado por el presidente norteamericano Donald Trump en una supuesta nueva regla con la que se pretende detener a los «indocumentados».

Esto fue advertido por los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de EE.UU. que señala que quienes no solicitaron asilo en al menos un tercer país fuera del suyo, no tendrán la posibilidad de hacerlo al llegar a Estados Unidos; según esta medida permitirá procesar los casos de manera más eficiente y se disminuirá el número de personas que transita por México; sin embargo, para nuestro país es una medida más de presión y represión para seguir conteniendo a los migrantes y sobre todo someter a las autoridades del Gobierno Federal.

Estados Unidos continua con su política de obligar a México a ser asilo de migrantes; y aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya rechazó esa Ley, sin duda, la presión va a seguir; incluso, aún se recuerda el hecho de que la semana pasada el presidente Trump anunció las redadas masivas, nuestro gobierno simplemente guardó silencio, dicen los malpensados que nuestro gobierno estaba de acuerdo porque no supo qué decir. Hoy ante los nuevos hechos al menos Marcelo Ebrard sale a decir que, aunque no coincide con esa decisión, es “muy improbable” que México niegue esa figura de protección a los perseguidos políticos que lo pidan.

La Cuarta Transformación, con el presiente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard a la cabeza, sigue enviando un mensaje de que el gobierno mexicano no quieren ningún pleito con Estados Unidos y por tanto debe tratar con «algodones» y con mucho cuidado la relación que se vaya dando con Donald Trump; además de no contestar directamente al presiente gringo no sea que se vaya a enojar y se acuerde del 5, 10 o 15 por ciento de arancel a los productos mexicanos.

Quizá la posición de México no esté tan mal, por la sencilla razón de que nuestro país no está en condiciones económicas y políticas para ponerse al “tú por tú con EE.UU.; y tampoco tenemos o existe un gobierno que esté respaldado por el pueblo mexicano para hacer frente a una embestida gringa, algo que se logra no en siete meses, sino un trabajo permanente con el pueblo, para que éste, de la mano con «su gobierno», no como el de ahora, pueda ponerse a defender su soberanía y autonomía como país. Por ahora no hay más opción; si el gobierno de AMLO se pone a contestar a Donald Trump, simplemente las consecuencias serán más agresivas; pero aun así, la acción lenta del gobierno como no decir nada sobre el tema de las redadas muestran a un gobierno con poca capacidad para ver más allá de nuestras fronteras; ¿pero cómo pedirle peras al olmo?

Y mientras eso sucede, Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU, en una misiva al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, le expuso los avances de la ratificación del T-MEC. En la misiva destaca la importancia de fortalecer los nexos comerciales.

El clímax no político…

Piden intervención de Claudia Sheinbaum para reabrir clínicas de salud… Tal como lo anunciaron en días pasados, este martes 16 de julio, unos dos mil antorchistas de Tlalpan realizarán una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, para solicitar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reabra clínicas de salud, las rehabilite y tengan personal médico suficiente; esto luego de que el gobierno de la Cuarta Transformación, tras la desaparición del Ramo 23, también desapareció el programa Prospera, única alternativa para miles de familias de tener algún apoyo federal y atención médica.

Hoy, tras las acciones de AMLO, se han cerrado centros de salud en Xicalco, Topilejo y Piñanona, y los que no se han cerrado la atención es limitada y mala para atender a miles de habitantes de la alcaldía; “a los tlalpenses se les ha despojado de ese servicio negando el derecho a la salud que establece la Constitución”, ha comentado Gloria Brito Nájera, líder social antorchista en la Ciudad de México. Ojalá y al menos en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum sí cumpla de que primero están los pobres, porque sus funcionarios como el subsecretario de Gobierno, simplemente no sabe que la tarea de un funcionario es atender a la ciudadanía. Por el momento, querido lector, es todo.

