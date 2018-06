Esténtor Político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

19 de junio, 10:23 am

Inseguridad, violencia y un mal gobierno en la CDMX

Tras la noticia de que fueron esparcidos dos cuerpos desmembrados sobre la Avenida Insurgentes, una de las que más circulación y tráfico tiene en esta ciudad capital, por tanto, una de las más vigiladas por la policía capitalina y por las cámaras del famosos C-5. Tras esa noticia se esperaría que la próxima fuera que ya tienen identificadas a las personas, o al menos algunas pistas, de quién o quiénes arrojaron esos cuerpos.

Pues no fue así, la noticia que siguió fue que las cámaras del C5 no captaron video de quién arrojó los cuerpos en Insurgentes, esto según la Procuraduría General de Justicia, quien de paso dijo, -sería el colmo que no lo hiciera-, que las investigaciones van a continuar. ¿Es en serio esta información? ¿No existen imágenes en las cámaras de vigilancia?

La siguiente noticia que uno pudiera esperar es que Alejandro García Miranda, Fiscal Desconcentrado en Cuauhtémoc, al menos explicara la razón y los motivos de por qué no se tienen imágenes sobre quién operó y realizó estas horribles acciones además de la colocación de la manta con menajes intimidatorios; pero tampoco eso se aclaró. Simplemente se dijo, las investigaciones van a continuar y que ya se analizan los videos de otros puntos de la misma avenida para encontrar a los culpables.

En casi todo el año 2017, las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco se coronaron como las más inseguras en la Ciudad de México. Ahí el robo con violencia a transeúnte, asaltos a negocios, homicidios dolosos y culposos estaban a la orden del día; por esto, según especialistas, el 2017 fue uno de los años menos seguros y no sólo en la CDMX, sino también a nivel nacional. Parece que el 2018 superarán esas cifras.

Y es que uno de los principales problemas radica en que no existe la suficiente confianza en las autoridades y por eso de cada 100 delitos sólo 10 llegan a la autoridad encargada de hacer justicia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre la Seguridad Pública que realizó el Inegi, las causas de por qué las víctimas no denuncian son desconfianza, corrupción, la creencia de que es una pérdida de tiempo y por miedo a los agresores.

A quién sí debería preocuparle esta situación, a parte de la ciudadanía, es al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, que al parecer ha estado en el rincón del gobierno citadino pues se le ve muy escondidito y sin realizar acciones en beneficio de los capitalinos. Ayer mismo sólo se limitó a decir que son dos grupos delincuenciales que se disputan la venta de drogas al menudeo en puntos de la delegación Cuauhtémoc y que ya la autoridad está actuando, pero no se dijo más.

Tras la renuncia de Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva se quedó como jefe de gobierno, pero nos comentan que los problemas en la capital se están saliendo de control; y no sólo en el asunto de la violencia e inseguridad, pues no se están atendiendo problemáticas que dejó pendientes Mancera. Por ejemplo, en la delegación Tláhuac, sigue pendiente que se atienda, con vivienda, a las más de 300 familias que el propio gobierno de la Ciudad desalojó y les destruyó, con maquinaria pesada, sus hogares.

Si la violencia y la lucha por el control del narcomenudeo está creciendo en la capital, al gobierno le falta un verdadero plan para atacar esta problemática y asegurarse de que la policía capitalina no esté metida en esos asuntos y saber quién desactivó las cámaras del famoso C5 para que, justo en ese lugar donde se tiraron los muertos, no hubiera imagen. ¿Será que Amieva ignora esto o algunos de sus mismos funcionaros están de acuerdo?. Sólo es pregunta.

El clímax no político...

Luego de que Juan Antonio Villarroel, un empresario cervecero y candidato de Morena a la alcaldía de Atlixco, Puebla, propuso a Guillermo Velázquez Gutiérrez una alianza para no permitir que Antorcha Campesina llegue al Ayuntamiento, con su candidata Hersilia Córdova Morán, nos comentan que el «candidato» no argumenta ni justifica cuáles son las razones por las que Antorcha no está preparada para gobernar, ni tampoco dice por qué se tiene que sacar a Antorcha de Atlixco; Villarroel no guarda silencio porque lo ignore, sino simplemente porque miente y quieren, como otros tantos, calumniar a la organización en esa zona donde todo indica la ganadora será la maestra Hersilia Córdova.

Pues este «político» morenista, incongruente y demagogo, dejó «su campaña» por irse a Moscú para presenciar el encuentro de México contra Alemania en su debut mundialista este domingo, así lo exhiben las imágenes en redes sociales; y aunque el candidato argumentó que fue un regalo que la empresa Distribuidora Poblana del Sur (Diposa) le dio por productividad, varios medios locales han confirmado que él debía pagar sus gastos en Rusia.

Desde el 16 de junio su equipo hace campaña sin él, pues dejó de realizar recorridos. Y es que tras ese hecho ya hay rumores, entre la población atlixquense, que será castigado en las urnas este próximo 1 de julio, pues qué interés puede tener un político que en lugar de escuchar a la población, en sus principales problemas, la abandona y se va de viaje al Mundial. No hay duda. De que los hay los hay. Por el momento, querido lector, es todo.

