Estallido social en Chile: multitudinaria marcha de mujeres en Plaza de la Dignidad

En Antorcha celebramos el Día Internacional de la Mujer, luchando todos los días: Ma. de la Luz Sifuentes Barba

**Como podemos ver, tenemos un presidente de México que no está interesado en apoyar a las mujeres, que se burla de los feminicidios, que no responde ante los asesinatos de jóvenes estudiantes, de niños indefensos, de niños, jóvenes y adultos que mueren por falta de medicinas, etc.