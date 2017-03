Estafa ayuntamiento de Tepic a antorchistas con obras mal hechas

**A la administración municipal le entregaron más de 20 millones de pesos para ejecutar obras que la organización gestionó ante la Secretaría de Hacienda federal, y la mayoría no se ha concluido o están mal hechas.

La Crónica de Chihuahua

11 de marzo, 20:52 pm

Tepic, Nayarit.- Una comisión representativa de antorchistas de 20 comunidades de la capital del Estado, tomó de manera pacífica este lunes la Presidencia Municipal de Tepic para exigir que se cumplan los compromisos de obra contraídos por el Ayuntamiento, desde hace dos años y que a la fecha no se cumplen, esto a pesar de que ha habido un sinfín de reuniones, donde los funcionarios municipales renuevan las promesas que una tras otra vuelven a incumplir, como resultado de dicha medida.

El Secretario Particular del alcalde indicó que el miércoles serán atendidos por el munícipe, así lo dio a conocer Héctor Hugo Villegas, líder estatal de la organización, quien reiteró que en caso de encontrar nuevas maniobras o suspensión de la reunión, continuarán las movilizaciones y la denuncia pública por todo el territorio estatal.

Señaló además “que, como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos, las comunidades se encuentran sin alumbrado público, sin el servicio de recolección de basura, sin vigilancia por parte de la policía municipal. Hay que señalar que durante los dos años que lleva la administración municipal se les han entregado más de 20 millones de pesos, para la realización de obras, que la organización gestionó ante la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México y la inmensa mayoría no se han concluido o están mal hechas: a ninguna de ellas les sirve el servicio de electricidad, en la colonia Unión Antorchista se construyó un área de activación física con techumbre que a los 8 días se voló, en la Fraternidad Antorchista se construyó un Teatro al aire libre con materiales de pésima calidad, en la comunidad de Cuevitas no se remueve la posteria de luz que quedo dentro del Teatro al aire libre, en la colonia Novillero no se termina la construcción de la Casa de Cultura, no se concluyen las escalinatas de la colonia Zitacua, no se ha realizado la obra complementaria en la planta de tratamiento de la colonia La Antorcha, sigue sin iniciarse el empedrado de calles en la colonia El Salto, solo por dar algunos ejemplos”.

“Aceptamos la reunión el próximo miércoles con el alcalde, para volver a mostrar nuestra voluntad de dialogo, esperamos que en está ocasión sí haya seriedad y sensibilidad para cumplir la palabra empeñada, pero hemos dejado en claro, que sí nos encontramos con nuevas maniobras o nos cancelan la reunión, será responsabilidad de la Autoridad Municipal el que continúen las movilizaciones, como siempre ellos tendrán la última palabra", concluyó el líder social.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---