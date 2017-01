Esperábamos al menos un mensaje más esperanzador del Presidente: Blanca Gámez

**En su mensaje, Peña Nieto no dijo nada, señaló

La Crónica de Chihuahua

4 de enero, 15:30 pm

Chihuahua.- Al darse a conocer la postura del presidente de la República Enrique Peña Nieto sobre el incremento a los combustibles, la presidenta del Congreso del Estado Blanca Gámez Gutiérrez, manifestó su tristeza por un mensaje totalmente inhumano ante las afectaciones de toda la sociedad mexicana.

“Me da mucha tristeza escucharlo, porque todos esperábamos un mensaje esperanzador, porque si bien estábamos conscientes de que no podía resolver el problema, pero esperábamos alguna alternativa, algo que nos diera ánimos de continuar, sobre todo porque con el alza a la gasolina vendrán aumentos de otros productos y servicios”, detalló.

En su mensaje, el presidente dijo compartir la molestia que se apoderó de toda la sociedad, al verse afectada su economía de esta manera, nada más llegar el nuevo año, y que con solidaridad todos juntos lo habremos de superar.

Sin embargo, la diputada cuestionó “cómo lo supera la gente que gana el salario mínimo o la gente que debe viajar a otros municipios para poder desarrollar su trabajo, mucha gente se vea afectada con esta medida, y vemos nuevamente que siempre son los más desprotegidos a los que más se les afecta”.

La diputada se dijo de acuerdo con lo dicho por Peña Nieto de que “el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la hacendaria, ni del aumento en los impuestos, sino que es un reflejo del aumento en los precios internacionales en la gasolina”.

“Estoy de acuerdo en que quizá los precios no se deban a la reforma energética, pero ellos dijeron que no habría aumentos y es algo que debieron haber previsto desde la Secretaría de Hacienda y sin embargo, ahora vemos que regresa su ex titular a otro puesto dentro del Gabinete. Anteriormente tuvimos crisis económicas, es cierto, pero no se registraron estos aumentos o la devaluación del dólar, como lo hemos visto ahora”, agregó.

